Трансферы «Зенита» – гениальны. И дело даже не в тактике…

Футбол 04 февраля 2019 12:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Зенит» провернул две отличный сделки в самый подходящий для этого момент.

«Зенит» чаще ругают за то, как они проделывают трансферы, чем поют им дифирамбы. Мы, например, совсем недавно написали о том, как сине-бело-голубые переплачивают агентам за футболистов, в том числе и за Леандро Паредеса. Так будем же справедливы. Настало время похвалить клуб из Санкт-Петербурга, который провел зимнюю трансферную кампанию образцово-показательно.

Продано!

Первый, но, сразу скажем, не главный пункт программы – продажа Паредеса. К достоинству «Зенита» отнесем тот факт, что клуб не ринулся максимально быстро оформлять трансфер игрока, как только получил в принципе неплохое предложение от «Челси». «Зенит» начал торговаться, понимая, что у клуба Романа Абрамовича, в прошлом году показавшего неплохую прибыль, деньги водятся, а вариантов на выбор не так и много.

Еще круче «Зенит» сработал, организовав заочные торги, когда с предложением по Паредесу выступил французский «ПСЖ». Здесь сине-бело-голубые отлично использовали имеющуюся связь агентов аргентинского футболиста с руководством парижского клуба.

Вишенкой на торте стала наконец окрепшая позиция российского клуба в отношениях с самими агентами, которые, как утверждают источники, требовали от российской стороны еще и комиссионных за продажу игрока. В итоге все комиссии легли на плечи покупателя, из-за чего и возникла задержка в переходе, когда футболист уже прошел медицинский осмотр, выбрал номер и даже сфотографировался для объявления на сайте. «Зенит» и тут не дрогнул и продавил свои интересы до конца, в итоге прилично заработав на продаже.

Потрачено!

Еще более гениально «Зенит» поступил, покупая игроков. В первую очередь мы имеем в виду приобретения Сердара Азмуна и Вильмара Барриоса. А вот по трансферу Ракицкого есть некоторые вопросы. Но об этом – в другой раз.

Представьте себя на месте продавцов Азмуна и Барриоса. К вам с предложением обращается клуб, который только что провернул сделку по продаже игрока почти на 50 млн евро. Это означает только одно: у клуба есть деньги. Значит эти деньги надо с него стрясти. Начинается ожесточенная торговля, стартующая с заоблачных цифр. Но «Зенит» не уступает.

Тут же в дело пускаются «грязные» приемчики вроде вброса в прессу информации об интересе к игрокам со стороны других европейских клубов. Так было в случае с Азмуном, которого якобы хотел и английский «Вулверхэмптон», и немецкий «Байер», и даже бельгийский «Брюгге». «Зенит» не реагирует и на эти «утки».

Российский клуб спокойно дожидается закрытия трансферного окна в Европе, когда уже ни один из европейских клубов не может торговаться за футболистов, и цену на игроков с помощью европейцев набивать невозможно. Это происходит в ночь с 31 января на 1 февраля.

После этого питерский клуб приобретает сразу двух футболистов по более или менее рыночной цене. В запасе у «Зенита» еще остается время на то, чтобы внести игроков в свою заявку на Лигу Европы, которая закрывается 2 февраля.

Можно, конечно, было обойтись без валидола и покупок в последний момент, но в таком случае эти два трансфера, на которые «Зенит» потратил порядка 27 млн евро, обошлись бы российскому клубу раза в полтора дороже. Мы снимаем шляпу, а Сергей Семак, требовавший усиления состава, должен быть более чем доволен – этой зимой им привезли по игроку в каждую из линий: защиту, полузащиту и нападение.