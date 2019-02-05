Капитан «Спартака» отказался от детей и денег, а игрока «Зенита» выгнали из сборной

Футбол 05 февраля 2019 09:06 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

По межсезонной традиции начнем с товарищеских матчей наших клубов. Самый интересный – дебютная игра Барриоса и Ракицкого в «Зените». К сожалению питерский клуб в контрольной встрече с люксембургским «Дюделанжем» не смог не только победить, но и вообще не забил ни одного гола, хотя и играл основным составом. Хуже того, Далер Кузяев не смог завершить матч из-за травмы.

Мы проанализировали заявку «Зенита» на плей-офф Лиги Европы. Там оказались новички клуба Ракицкий, Азмун и Барриос, но не было Юрия Жиркова. Все оказалось очень просто – российскому футболисту просто не хватило места в заявке. Тренеру пришлось делать сложный выбор.

В рамках товарищеского матча на сборе в турецком Белеке тульский «Арсенал» проиграл казахстанской команде «Жетысу» со счетом 1:2. У победителей встречи голами отметились Олег Хромцов (5-я минута) и Камо Оганесян, а в составе российской команды мяч забил Лука Джорджевич (43, пен.). В следующем матче на сборе в Турции «Арсенал» 8 февраля сыграет со шведским «Кальмаром».

Теперь – к трансферным слухам. Их не так много, но они есть. Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в «Сантосе». 27-летний перуанец подпишет контракт с бразильским клубом, рассчитанный на пять лет. Сообщается, что российский клуб заработает на продаже футболиста порядка 7 миллионов долларов.

Трансферная новость: Полузащитник «Эрзурумспора» Арсен Хубулов на правах свободного агента перешел в «Енисей». Как сообщает пресс-служба красноярского клуба, 28-летний хавбек расторг контракт с турецкой командой и подписал полноценное соглашение с красноярским клубом.

Арсен Хубулов стал игроком "Енисея". 28-летний полузащитник расторг контракт с турецким "Эрзурумспором" и подписал соглашение с красноярским клубом.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/bY4jDVybzp — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 4 февраля 2019 г.

Скандал разгорелся вокруг новичка питерского «Зенита». Федерация футбола Украины (ФФУ) убрала защитника Ярослава Ракицкого из списка игроков национальной сборной. Фамилия футболиста отсутствует в списке игроков сборной Украины на официальном сайте ФФУ. В январе 31-летний Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит», заключив с российским клубом контракт на 3,5 года.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 23-го тура лиги 1 по версии издания L’Equipe. В субботу в матче с «Тулузой» (2:1) на стадионе «Луи II» 22-летний игрок сборной России открыл счет на 15-й минуте, забив свой первый гол в чемпионате. Журналисты поставили Головину семь баллов: «Безусловно он провел свой лучший матч с тех пор, как приехал в Монако летом прошлого года. Ставший автором первого гола русский отправил мяч под штангу ворот Батиста Рене, перед этим выйдя на ударную позицию. Бывший игрок ЦСКА также играл важную роль в середине поля», - написали в газете.

Продолжается судебная тяжба между Денисом и Дарьей Глушаковыми. Впервые за долгое время капитан «Спартака» пошел на уступки. Игрок отказался от претензий на совместное проживание с детьми и алиментов в свою пользу, которые требовал с супруги. Сегодня заседание по этому делу продолжится за закрытыми дверями.