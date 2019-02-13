Черчесов присматривается к «Спартаку», а «Зенит» проваливается в Лиге Европы

Футбол 13 февраля 2019 10:00 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное событие футбольного вторника для России – первый официальный матч года с участием нашего клуба. Правда, он не принес нам радости. Питерский «Зенит» на выезде проиграл турецкому «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1. Роберт Мак взялся бить пенальти и не реализовал его. Теперь клубы ждет ответная встреча.

Не стоит винить Мака в поражении. Дело не в нем. «Зенит» вообще отвратительно исполняет пенальти в еврокубках. Вот доказательство.

Уже в четверг на той же стадии в Лиге Европы стартует «Краснодар». Матч российского клуба с немецким «Байером» доверено обслуживать итальянской бригаде арбитров.

Футболисты самарских «Крыльев Советов» крупно обыграли латвийский «Спартак» в товарищеском матче. Встреча закончился со счетом 5:2 в пользу «Крыльев Советов». В составе российской команды дубль оформил Денис Ткачук, еще по голу забили Антон Зиньковский, Сергей Корниленко и Ваня Вучичевич.

«Крылья Советов» в рамках учебного сбора в Турции провели два матча за день. Во втором поединке клуб играл с казахстанским «Кайсаром». Матч закончился победой самарской команды со счетом 3:0. В составе российской команды отличились Максим Канунников, Джано Ананидзе и Паул Антон.

На Кипре продолжается Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Урал» одержал волевую победу над «Химками» со счетом 2:1. В составе команды премьер-лиги отличились Отман Эль-Кабир (45-я минута) и Николай Димитров (64). У «Химок» единственный гол на счету Аршака Коряна (15).

Футболисты «Ростова» разошлись миром с норвежским клубом «Волеренга» в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе российского клуба отличился полузащитник сборной России Алексей Ионов. Он забил на 86-й минуте. Соперник «Ростова» вышел вперед на 63-й минуте.

В рамках сбора «Спартак» провел товарищеский матч против словенской «Муры». Игра закончилась вничью со счетом 1:1. В составе московской команды на 12-й минуте реализовал пенальти нападающий Луис Адриано. Сравнял счет в матче также с пенальти Амадей Мароша на 47-й минуте.

На матче «Спартака» присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Такое внимание Станислава Саламовича, который посещает едва ли не все матчи «Спартака», уже начинает вызывать вопросы. Складывается впечатление, что тренер присматривается к клубу излишне пристально.

На нашем матче сегодня снова присутствует главный тренер сборной России Станислав Черчесов.#КрасноБелыеСборы 🇹🇷 #ФКСпартакФКМура – 1:1 pic.twitter.com/IMvzcwtEmF — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 февраля 2019 г.

Определились соперники многих клубов на последних сборах перед продолжением чемпионата России. 24 февраля в Турции «Спартак» сыграет с «Шерифом». Об этом сообщает пресс-служба молдавского клуба.

ЦСКА сообщил имена соперников по контрольным матчам на третьем сборе в Испании. ЦСКА 16 февраля сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», 19 февраля – с «Картахеной», 23 февраля – с «Уфой». На третьем сборе также может пройти еще один товарищеский матч.