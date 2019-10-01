Большая перемена или гости из будущего? Что ждет «Спартак» после отставки Кононова

После давно ожидаемой (и, что скрывать, долгожданной) отставки Олега Кононова мы попытались найти позитивные моменты в почти 11-месячном пребывании 53-летнего специалиста в должности главного тренера «Спартака» и заглянули в завтрашний день красно-белых.

ПИСАРЬ АЛЕША, НЕСТОР ПЕТРОВИЧ И ПИРАТ КРЫС

У теперь уже бывшего главного тренера «Спартака», как известно, есть в отечественном кинематографе многими зрителями почитаемый однофамилец. На счету Михаила Кононова десятки ролей, демонстрирующих широчайший спектр его таланта. Но если выбрать тройку персонажей на свой вкус, лично я бы выбрал писаря Алешу из «Начальника Чукотки», Нестора Петровича Северова из «Большой перемены» и космического пирата Крыса из фантастического сериала «Гостья из будущего».

Если пристальнее присмотреться ко всем этим киногероям, можно обнаружить черты, присущие только что уволенному наставнику красно-белых.

Писарь Алеша по сюжету фильма ехал на Крайний Север в качестве помощника народного комиссара устанавливать новую власть на Чукотке, но обстоятельства сложились таким образом, что молодому парнишке в одиночку пришлось наводить порядок в окружении суровой действительности. Но в итоге эта действительность вынудила героя Кононова спасаться бегством на Аляску. Не правда ли, напоминает что-то совсем свежее, из вчерашнего дня?

Наивный и погруженный с головой в свою работу Нестор Петрович искренне пытался привить своим ученикам любовь к учебе – точно так же, как Олег Георгиевич наивно полагал, что способен достать с полочки и за считанные месяцы поставить красно-белым канонический спартаковский футбол. У Северова в итоге все же получилось добиться того, что даже Генка Ляпишев предпочел танцам чтение умных книг. Может, руководству «Спартака» тоже надо было проявить еще чуточку терпения, чтобы «класс проветривался» и «график дежурств» выполнялся?

Сказочный злодей Крыс вместе со своим напарником Весельчаком (кстати, кто из стана красно-белых мог бы претендовать на эту роль?) все пять серий гонялся за магическим прибором, который помог бы ему читать мысли людей и установить над ними полную власть. Опять же аллюзия налицо: Олегу Георгиевичу так и не удалось влезть в головы своим подопечным и найти с ними настолько близкого взаимопонимания, чтобы это находило отражение в результатах команды.

ПЛЮСЫ КОНОНОВА: ПОБЕДЫ В ДЕРБИ И ПРЕДАННОСТЬ «ПИДЖАКУ»

Впрочем, довольно сравнений и параллелей – о неудачной одиссее Кононова в «Спартаке» уже написано и сказано достаточно. Поэтому было бы, на наш взгляд, любопытно пойти от противного и попытаться отыскать те положительные моменты, которые, несомненно, были на этом отрезке тренерской карьеры Олега Георгиевича.

Если обратить внимание на то, что лежит на поверхности, нельзя не отметить, что при Кононове красно-белым удалось выиграть два принципиальных дерби – с «Локомотивом» в прошлом декабре (когда Федор Смолов не забил очередной пенальти, которого на самом деле не было) и с ЦСКА месяц назад. Причем в обоих случаях победы нельзя назвать шальными: спартаковцы именно переигрывали соперников, хотя в случае с железнодорожниками вынуждены были в концовке отбиваться, оставшись в меньшинстве. Значит, в какие-то моменты у тренера и его подопечных наступало «коллективное просветление», они начинали говорить и думать на одном языке, что приносило результат. А значит, выход из тупиковой ситуации, в которой «Спартак» оказался сейчас, в принципе был. Вопрос в том, как долго искала бы его команда с прежним наставником.

В том, что Олег Георгиевич не шел на поводу у толпы, осмеивавшей его интеллигентность и ее материальное воплощение – пиджак, тоже можно найти некий позитив. Заключается он в том, что человек под давлением не отказался от своих определенных принципов, не переоделся в треники с «пузырястыми» коленями и не начал грызть у бровки семечки, матерясь направо и налево. Да, если бы Кононов так поступил, какая-то часть маргинальной футбольной публики восприняла бы его как своего парня. Но если для человека по-настоящему ценна принадлежность к той социальной группе, которую еще с советских времен снисходительно называли прослойкой между рабочим классом и крестьянством, и если он не готов поступиться своими жизненными принципами (сейчас речь не о профессиональных, чисто футбольных убеждениях), то такой человек заслуживает уважения.

КАРПИН? БЕРДЫЕВ? ЕВСЕЕВ?

И, наконец, главное. На примере Кононова боссы «Спартака», будем надеяться, окончательно осознали, каким НЕ должен быть тренер красно-белых. Потому что если специалист не обладает железной рукой, стальным характером и неукротимой страстью, управлять таким коллективом, как «Спартак», ему не дано. Мягкость и все та же «чрезмерная» интеллигентность Кононова особенно контрастирует с манерой поведения предыдущего наставника команды. Вы же не думаете, Массимо Каррера сумел привести «Спартак» к золоту спустя 16 лет, потому что он великий тренер, тактик и стратег?

Отсюда можно сделать вывод, в каком направлении следует двигаться руководителям клуба в поисках нового наставника команды. Например, это мог бы быть Вадим Евсеев, способный, как мы знаем, одним окриком взбодрить всю страну у телеэкранов, и у которого игроки были бы в ежовых рукавицах. Однако «Уфа», судя по последним сообщениям, готова поделиться со «Спартаком» другим специалистом – Сергеем Томаровым.

Почти год назад делали неплохое предложение для @fcsm_official, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете? 🙇‍♂️ pic.twitter.com/BWfH7jQUPw — ФК УФА (@UfaFc) September 29, 2019

Другая активно обсуждаемая кандидатура – Валерий Карпин, тоже вроде бы подходящий по многим параметрам: от красно-белого прошлого до требуемой жесткости характера и внятности прививаемой «Ростову» игры. Но зачем, скажите, Валерию Георгиевичу срываться с места, когда у желто-синих так здорово все складывается в этом сезоне, и команда может попробовать повторить (а чем черт не шутит, возможно, и превзойти!) достижение команды Курбана Бердыева четырехлетней давности?

Кстати, сам Курбан Бекиевич тоже перманентно фигурирует в числе кандидатов, едва в стане красно-белых образуется вакансия на посту главного тренера. Но этот вариант все же выглядит наименее вероятным – в силу давно и всем известных личных качеств Бердыева, предпочитающего сосредоточить максимальную власть в клубе в свои руках. На что в «Спартаке», разумеется, не согласятся.

ПРИДЕТ «НЕМЕЦКИЙ» СПАСИТЕЛЬ…

Перебрав все – или почти все – доступные на российском рынке кандидатуры, обращаем свой взор за рубеж. Благо последние сведения из информированных источников как раз указывают на то, что выбор спартаковскими боссами будет сделан именно из числа иностранных специалистов. Не секрет, что у генерального директора красно-белых Томаса Цорна хорошие связи в Германии и Голландии, поэтому реальные кандидатуры могут прибыть на работу в московском клубе как раз из этих стран.

В понедельник в подтверждение этой информации в прессе наконец-то появилась и конкретика – зазвучала фамилия бывшего тренера «Шальке» Доменико Тедеско. В прошлом сезоне этот итальянский специалист приезжал в российскую столицу, поскольку его подопечные попали в одну группу Лиги чемпионов с «Локомотивом». Обе игры, кстати, закончились минимальными победами команды из Гельзенкирхена. В главный еврокубок «Шальке» вышел напрямую, заняв в бундеслиге-2017/18 второе место.

Однако следующий сезон получился провальным. Выйдя из группы в Лиге чемпионов, «ноль четвертые» в первом раунде плей-офф были разгромлены «Манчестер Сити» со счетом 7:0. После этого фиаско Тедеско был отправлен в отставку, а «Шальке» едва удержался в элите немецкого футбола, заняв по итогам чемпионата 14-е место и лишь на пять очков поднявшись над зоной стыковых матчей.

Нестабильные результаты потенциального нового тренера «Спартака» – это еще полбеды. Смущает его возраст – Доменико 12 сентября исполнилось всего-то 34 года. Как красно-белые воспримут столь молодого и пока еще не самого именитого наставника, не говорящего с ними на одном языке? Правда, Тедеско уже заявил, что готов учить русский, но пока он заговорит на великом и могучем, работы в российской столице уже запросто можно лишиться.

Тем не менее, слухи все настойчивее сватают итальянца с «немецкой» фамилией (Tedesco по-итальянски – немецкий) в «Спартак» сразу после окончания паузы на матчи сборных. А пока в ближайшем туре красно-белыми в важнейшем поединке с «Краснодаром» будет руководить помощник Кононова – Сергей Кузнецов, и близко не имеющий понятия, что такое работа главного тренера.

Впрочем, подобным экзерсисам в исполнении «Спартака» уже никто не удивляется…