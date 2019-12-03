Месси – шестикратный!

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Номинаций всего четыре – лучший футболист, лучшая футболистка, лучший вратарь и лучший молодой (Kopa Trophy).

На главный приз – «Золотой мяч» в номинации «Футболист года» – номинально претендовали 30 футболистов, однако изначально было понятно, что реальных претендентов всего двое – форвард «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Ливерпульцы в прошлом сезоне взяли Лигу чемпионов, выбив в полуфинале «Барселону» с Месси в составе. Не помогло. Все равно – Месси.

Лучшим молодым стал голландский защитник Маттейс Де Лигт («Аякс»/«Ювентус») Лучшей футболисткой – Меган Рапино из сборной США.

На церемонии впервые вручали приз лучшему вратарю. Им стал Алиссон Бекер («Ливерпуль»). Приятно, что награда навеки получила имя Льва Яшина. Потому поехала в Париж целая делегация из московского «Динамо», с которым вся жизнь Льва Ивановича была связана. Весь день можно было видеть в соцсетях, например, фотографии с голкипером московского «Динамо» Антоном Шуниным. Кстати, говорят, что по первоначальному сценарию, вручать приз лучшему вратарю должен был внук легендарного голкипера Василий Фролов. Василий, приглашенный в Париж именно ради этого, учил слова, волнуясь произносил их и готовился. Но в самый последний момент организаторы переиграли сценарий и вызвали на сцену Роберта Левандовского из «Баварии». Но Василия все равно поприветствовали в зале, подняв с места как внука того самого человека, чьим именем названа премия.

Месси выигрывает титул «Золотой мяч» шестой год подряд. По этому поводу количество тех, кто пытается сморщить свой высокомерный нос и написать в каких-нибудь соцсетях что-то наподобие «Да ну, статус премии падает, в шестой раз один и тот же Месси».

Да, с 2007 года Месси – либо номинант, либо лауреат. Да, с 2008 года награду получали почти всегда только он или только Роналду. Исключением стал прошлый год, когда разово запрыгнул на этот пьедестал Лука Модрич. Но именно эта стабильность и привела к тому, что Месси давно стал не просто брендом, он чуть ли не синоним современного футбола вообще.

Если вы воспринимаете футбол не только с точки зрения его социальных функций и не только как место, где можно покричать с трибун «Футбол – для фанатов, а не для мусоров», то вы давно уже смирились с тем, что футбол – это бизнес. А если еще точнее – шоу-бизнес. Значит, без коммерческой составляющей тут никак. Как МОК убрал в 80-е годы все нелепости типа «спортсмен-любитель» и коммерциализировал Олимпиады, вдохнув в умиравший убыточный проект новую жизнь, так и футбольные власти все дальше уходят от прежней цели «поддержки футбола» на нефутбольных территориях. Тут главное – заработок. Главное – крутое шоу. Главное – крутые и узнаваемые исполнители.

Потому и нужна не новая россыпь разнообразных героев, сменяющих друг друга на футбольном Олимпе ежегодно, а узнаваемость и стабильность. С кем будут покупать футболки? Да, с тем, кто нападающий, кто бомбардир. Желательно – стабильный бомбардир. С защитником это будет сложнее. С нападающим, который ворвался в элиту в нынешнем году – тоже сложнее. Потому что не знаешь, что будет дальше. Потому – Месси. Потому – когда Месси отвернется – Роналду.

Нападающие больше влияют на результаты и зрелищность футбола. Поэтому шансы ван Дейка изначально были ниже

Для очень многих Месси – бог. И не потому что на него молятся, повесив постер на стене. А потому что он – везде. А остальным – просто не повезло, потому что они родились в эпоху, когда играл лучший футболист.

И это, конечно же, со всеми оговорками. Мол, Месси в команде и Месси в сборной – это два разных футболиста. В одном случае «Барселона» играет на него, в другом случае – он безуспешно пытается подтянуть сборников до своего уровня. Ну и второй момент: его известный конкурент – Роналду – решился на смелый эксперимент: снова переехать в другую страну и начать все, по сути, заново. Сейчас в табели о рангах он впервые опустился в голосовании за «Золотой мяч» ниже второй строчки – он третий. Роналду уверен, что Месси без него заскучал. Выходит, что не заскучал. Но с другой стороны, решится ли аргентинец на нечто подобное? Готов ли к новому вызову? Вот это сейчас самый интересный вопрос.

Про Роналду мы знаем все, про то, как он идет в тренажерный зал после окончания общей тренировки, что он делает со своим телом, что он ест и что он пьет, что он планирует делать после завершения спортивной карьеры. Про Месси мы знаем намного меньше. Его большое интервью France Football, данное по случаю премии – это скорее исключение из правил.