«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 06:00ФутболБезъязычный Алексей

«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали

Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА.

Тем и другим играть в Испании – соответственно против «Хетафе» и «Эспаньола». Но если «быки» еще имеют шанс на выход в плей-офф, то армейцы в любом случае финишируют в своем квартете четвертыми.

ЗАКРУТКИ И ИСТОРИЯ – ПРОТИВ «БЫКОВ»

Последний раз Россия была представлена в весенней стадии еврокубков одним клубом в сезоне-2004/05. Тогда в этой роли выступил ЦСКА. И та уже легендарная команда Валерия Газзаева в итоге завоевала Кубок УЕФА…

Отличный ориентир для «Краснодара» – нашей единственной на данный момент надежды в Европе. Правда, в отличие от «Зенита», который во вторник при определенном раскладе мог протиснуться в плей-офф даже в случае поражения в Лиссабоне, «быкам» надо обязательно побеждать. Любая закрутка (что из трех команд, что из двух) в группе оставит подопечных Мурада Мусаева на третьей строчке. Ниже «Базеля» и «Хетафе».

Напомним, что Мусаев из-за нарушений правил лицензирования не может во время еврокубковых матчей находиться на скамейке – поэтому функции главного тренера «Краснодара» в ЛЕ-2019/20 в полной мере возложены на Сергея Матвеева. И задачка перед ним стоит, мягко говоря, непростая.

Во-первых, гостям не поможет Ари, две недели назад схвативший глупейшее удаление в домашней встрече с «Базелем». Во-вторых, вылет краснодарцев в Мадрид был отложен вчера утром из-за тумана. Пришлось всей командой возвращаться на базу «Четук» проводить внеплановую тренировку, а оттуда – ехать в аэропорт Анапы. Ну и, в-главных, против «Краснодара» говорит статистика. Ранее «быки» трижды играли в Лиге Европы на испанской земле, и каждый раз уступали. В 2014 году – «Реалу Сосьедад» (0:1), в 2017-м – «Сельте» (1:2), в 2018-м – «Севилье» (0:3).

И если «Хетафе» представляется вам менее грозным оппонентом в сравнении с перечисленными, то вы явно отстали от жизни. В прошлом сезоне самобытная команда Хосе Бордаласа едва не попала в Лигу чемпионов, заняв в испанском чемпионате пятое место. А сейчас она идет в примере четвертой с 7-очковым отрывом от «Барселоны» по итогам 16 туров. «Краснодар», к слову, после 19 туров РПЛ отстает на 10 очков от «Зенита», только что разгромленного «Бенфикой». Вот и делайте выводы.

ТРЕХМАТЧЕВЫЙ ЗА ПОВТОРНЫЙ МАТ

ELhhTqYXsAE7YCb

Что касается ЦСКА, то в Барселоне дружине Виктора Гончаренко остается бороться лишь за свой престиж и рейтинговые очки УЕФА. В любом случае красно-синие повторят свой худший результат на групповых стадиях Лиги Европы. В 2005 году армейцы тоже заняли четвертое место – правда, в группе из пяти команд. И тогда набрали 4 очка в 4 матчах, а сейчас пока имеют 2 после 5…

Несмотря на слабенькую мотивацию и чемоданные настроения ЦСКА выставит против «Эспаньола» основной состав, в Каталонию полетел даже Игорь Акинфеев. По словам Гончаренко, армейцев ждет более сложное испытание, чем в мадридском матче Лиги чемпионов прошлого сезона против «Реала», когда им удалось разгромить королевский клуб на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0. «Середняки примеры – очень крепкие. Они поддерживают высокий уровень единоборств, быстро переходят из обороны в атаку, что на этой стадии сезона крайне неприятно для российских клубов», – заявил главный тренер ЦСКА.

Кстати, перед вылетом в Барселону Гончаренко узнал о санкциях к нему со стороны КДК РФС. 42-летнего специалиста дисквалифицировали на два матча РПЛ плюс один условно за повторное использование ненормативной лексики в адрес арбитров. Кроме того, он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей и до конца сезона будет находиться на испытательном сроке. Такой дорогой ценой Гончаренко обошелся «наезд» на судью Василия Казарцева после недавнего матча с «Краснодаром» и его же ноябрьский диалог на повышенных тонах в Сочи со Станиславом Васильевым, которому, среди прочего, было предложено сделать «лицо попроще».

Интересно, какое лицо будет у самого Гончаренко после сегодняшнего матча в пригороде Мадрида?

Тренер Кокляева: Шансы Миши в бою с Емельяненко – 20 процентов. Верьте в чудо Эдгар Гукасян – о предстоящем вечере бокса. 28.11.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тактаров готов провести бой с Александром Емельяненко Владимир Епифанцев: Хочу, чтобы Кокляев нашел себе бабу, которая смогла бы его успокоить Александр Емельяненко: Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадет
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Вторник стал черным днем не только для «Зенита» и Сергея Семака. В последний момент путевку в плей-офф упустил полуфиналист предыдущего розыгрыша «Аякс», а главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, даже выведя команду из группы, лишился своего поста. 11.12.2019 17:30 Футбол Безъязычный Алексей
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Вклад народа в клубы РПЛ вырос… до смешных 12 процентов Компания PwC представила третье по счету комплексное исследование экономики премьер-лиги. И на его основе вполне можно объяснить, почему наши клубы сдают позиции на мировой арене. 11.12.2019 12:00 Футбол Зибрак Артем
Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10. 04.12.2019 21:00 Биатлон Мысин Николай
Новости
06:43 Футбол Зинедин Зидан: Если «Реал» встретится с «Ливерпулем», то мы их уничтожим
06:19 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Бостон», Кузнецов сделал результативную передачу
01:53 Олимпиада WADA: Комиссия спортсменов не станет обращаться в CAS для ужесточения санкций в отношении России
01:52 Футбол «Бавария» – лучшая команда группового этапа Лиги чемпионов
01:34 Футбол Антон Коченков: На втором пенальти решил играть по удару, остался стоять до конца
01:26 Футбол Юрий Семин: Объективно «Локомотив» на своем месте в таблице
01:05 Футбол «ПСЖ» разгромил «Галатасарай», «Реал» одолел «Брюгге»
01:00 Футбол «Тоттенхэм» уступил «Баварии», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов
00:53 Футбол Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Байером»
00:53 Футбол Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
00:51 Футбол «Атлетико» обыграл «Локомотив» и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов
00:39 Олимпиада Павел Колобков: У России есть все основания для оспаривания решения WADA
00:10 Футбол Тренер «Шахтера» Каштру: Я не увидел сверхсилы у «Аталанты»
23:51 Футбол Буффон – второй в списке самых возрастных футболистов, игравших в Лиге чемпионов
23:50 Футбол «Интеру» нужны Ракитич и Видаль
23:37 Формула-1 Болельщики признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона-2019
23:29 Футбол Чемпион Катара «Аль-Садд» обыграл лучшую команду Океании на старте клубного ЧМ
23:10 Футбол Вела в январе может сменить «Лос-Анджелес» на «Барселону»
23:04 Футбол «Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел в Лигу Европы
23:01 Футбол Квервкелия проводит сотый матч за «Локомотив»
Иван Голунов пожаловался в ФСБ на фальсификацию доказательств его дела
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Радий Хабиров на встрече с СПЧ: Тему АУЕ выжигать, проблемы людей решать
В Оренбуржье губернатор подписал указ о назначении заместителей министров
Депутаты оценили работу администрации Нижнего по реализации нацпроектов
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика