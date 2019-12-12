«Краснодар» задержали, Гончаренко наказали

Тем и другим играть в Испании – соответственно против «Хетафе» и «Эспаньола». Но если «быки» еще имеют шанс на выход в плей-офф, то армейцы в любом случае финишируют в своем квартете четвертыми.

ЗАКРУТКИ И ИСТОРИЯ – ПРОТИВ «БЫКОВ»

Последний раз Россия была представлена в весенней стадии еврокубков одним клубом в сезоне-2004/05. Тогда в этой роли выступил ЦСКА. И та уже легендарная команда Валерия Газзаева в итоге завоевала Кубок УЕФА…

Отличный ориентир для «Краснодара» – нашей единственной на данный момент надежды в Европе. Правда, в отличие от «Зенита», который во вторник при определенном раскладе мог протиснуться в плей-офф даже в случае поражения в Лиссабоне, «быкам» надо обязательно побеждать. Любая закрутка (что из трех команд, что из двух) в группе оставит подопечных Мурада Мусаева на третьей строчке. Ниже «Базеля» и «Хетафе».

Напомним, что Мусаев из-за нарушений правил лицензирования не может во время еврокубковых матчей находиться на скамейке – поэтому функции главного тренера «Краснодара» в ЛЕ-2019/20 в полной мере возложены на Сергея Матвеева. И задачка перед ним стоит, мягко говоря, непростая.

Во-первых, гостям не поможет Ари, две недели назад схвативший глупейшее удаление в домашней встрече с «Базелем». Во-вторых, вылет краснодарцев в Мадрид был отложен вчера утром из-за тумана. Пришлось всей командой возвращаться на базу «Четук» проводить внеплановую тренировку, а оттуда – ехать в аэропорт Анапы. Ну и, в-главных, против «Краснодара» говорит статистика. Ранее «быки» трижды играли в Лиге Европы на испанской земле, и каждый раз уступали. В 2014 году – «Реалу Сосьедад» (0:1), в 2017-м – «Сельте» (1:2), в 2018-м – «Севилье» (0:3).

Перспектива вылететь в Испанию вовремя оказалась туманной 🤨



Команда не теряла время в ожидании перелета, и провела тренировку на своей базе. pic.twitter.com/5g9o0iE23D — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

Тренировка в тумане состоялась взамен предматчевой в Испании.



Команда прямо сейчас отправилась в Анапу, чтобы всё-таки вылететь в Мадрид, поскольку небесная канцелярия краснодарский аэропорт сегодня не жалует 😕#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар #ВпередБыки pic.twitter.com/qksdChXfbF — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

Несмотря на трудный день ребята все-таки сохранили позитив 😉



Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на 8 часов 🙌#ЛЕ #ЛигаЕвропы #ХетафеКраснодар pic.twitter.com/u4dfAZL7UF — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 11, 2019

И если «Хетафе» представляется вам менее грозным оппонентом в сравнении с перечисленными, то вы явно отстали от жизни. В прошлом сезоне самобытная команда Хосе Бордаласа едва не попала в Лигу чемпионов, заняв в испанском чемпионате пятое место. А сейчас она идет в примере четвертой с 7-очковым отрывом от «Барселоны» по итогам 16 туров. «Краснодар», к слову, после 19 туров РПЛ отстает на 10 очков от «Зенита», только что разгромленного «Бенфикой». Вот и делайте выводы.

ТРЕХМАТЧЕВЫЙ ЗА ПОВТОРНЫЙ МАТ

Что касается ЦСКА, то в Барселоне дружине Виктора Гончаренко остается бороться лишь за свой престиж и рейтинговые очки УЕФА. В любом случае красно-синие повторят свой худший результат на групповых стадиях Лиги Европы. В 2005 году армейцы тоже заняли четвертое место – правда, в группе из пяти команд. И тогда набрали 4 очка в 4 матчах, а сейчас пока имеют 2 после 5…

Несмотря на слабенькую мотивацию и чемоданные настроения ЦСКА выставит против «Эспаньола» основной состав, в Каталонию полетел даже Игорь Акинфеев. По словам Гончаренко, армейцев ждет более сложное испытание, чем в мадридском матче Лиги чемпионов прошлого сезона против «Реала», когда им удалось разгромить королевский клуб на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0. «Середняки примеры – очень крепкие. Они поддерживают высокий уровень единоборств, быстро переходят из обороны в атаку, что на этой стадии сезона крайне неприятно для российских клубов», – заявил главный тренер ЦСКА.

Кстати, перед вылетом в Барселону Гончаренко узнал о санкциях к нему со стороны КДК РФС. 42-летнего специалиста дисквалифицировали на два матча РПЛ плюс один условно за повторное использование ненормативной лексики в адрес арбитров. Кроме того, он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей и до конца сезона будет находиться на испытательном сроке. Такой дорогой ценой Гончаренко обошелся «наезд» на судью Василия Казарцева после недавнего матча с «Краснодаром» и его же ноябрьский диалог на повышенных тонах в Сочи со Станиславом Васильевым, которому, среди прочего, было предложено сделать «лицо попроще».

Интересно, какое лицо будет у самого Гончаренко после сегодняшнего матча в пригороде Мадрида?