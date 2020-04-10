«Коронавирус отбирает работу у ваших болельщиков, а вы – торгуетесь…»

Пошла вторая неделя, как мы наблюдаем за «ломками» наших футболистов и легионеров иже с ними. И честно говоря, скулы уже сводит, как хочется выразиться уже при помощи родного двухэтажного, но – нельзя. Молодые здоровые мужики, получающие зарплаты со многими нулями, долго и муторно торгуются со своими клубами по деньгам, хотя речь идёт пока всего о паре месяцев без полноценного гонорара. И все нюансы этих «тёрок» — а по-другому это и назвать нельзя — выносятся на всеобщее обозрение. Футболисты пеняют к народу: смотрите, нас обижают. Владельцы клубов пытаются донести до этого самого народа, что, похоже, кто-то зажрался. Причём что первым, что вторым реально все равно, что этот самый народ про них подумает. Они живут внутри своей сказки.

Да, конечно, это касается не всех футболистов и не всех клубов. Но общая картина складывается как-то совсем не в пользу моральных качеств наших спортсменов. Последние остатки любви после ЧМ-2018, кажется, будут безвозвратно потеряны. Вот, ребят, в чем ваша проблема-то? Оглянитесь, посмотрите по сторонам, примите, наконец, что вы не в другой реальности живете. А в нашей и среди нас. И у тех, кто приходит поболеть за вас на поле, коронавирус прямо сейчас отбирает работу. По-настоящему. И, да, чтобы вы были в курсе - пособие по безработице 19500 рублей, не долларов и не евро, а рублей. Это меньше четырех купюрок, которыми вы кальян разжигаете. Или – примерно купюр в 200 евро, которую вы в Европе на чай оставляете. И это в Москве, в стране еще ниже. Так что ваши страдания сейчас ничего, кроме раздражения вызвать не могут.

И как бы ни старался глубокоуважаемый нами Юрий Палыч в своём открытом письме переключить акцент внимания с вас, футболистов, на работников Госдумы и топ-менеджеров, это опять же вызвало только негатив и недоумение. Понятно, что один из лучших наших российских тренеров решал в первую очередь свои задачи, но время как-то случилось для этого не совсем подходящее. К чиновникам и бизнесменам у нас уже давно ментально строго определенное отношение, а вот футбол — отдушина, народный вид спорта, да пусть даже скрепа, если хотите. А тут такое…

Весь мир сковала пандемия. Все сейчас оперативно пытаются найти новые формы и возможности существования. Футбол не стал исключением. Не первый год ведь говорят, что заработки футболистов раздуты, как и бюджеты клубов. И все уже поняли, что не будет теперь таких сумасшедших и легких денег, как раньше. Даже Месси смирился. И только наши футболисты упорно сопротивляются переменам. Пусть даже не из жадности, а из принципа. Это в общем-то уже не важно. Картинка нарисована. И лучше бы многим из них быть такими же упорными на поле. Очень надеемся, что в ближайшее время.

И – как вишенка на торте – последний штрих к портрету российского футболиста: очередная, прекрасная в своей простоте, история от Дмитрия Тарасова, который восхитился в своём инстаграме благородному поступку сочинского бизнесмена, закупившему для врачей местной больницы партию защитных костюмов, несмотря на проблемы в бизнесе. Сам Дмитрий ни в чем подобном до сих пор замечен не был. Думаю, ему даже и в голову не пришло, что он тоже вполне мог бы быть способен на такой же благородный жест. А может, даже в больших масштабах. «В настоящее ненастье наш народ объединяется, так все переживем и победим», — написал нападающий «Рубина». Что тут добавить? Аминь…