Шнур назвал самого великого спортсмена, Дюков поспорил с Федуном, Геркус построил график - Советский спорт
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15 апреля 2020 08:00ФутболЧикирис Олег

Шнур назвал самого великого спортсмена, Дюков поспорил с Федуном, Геркус построил график

В рубрике «Пока вы спали» - о том, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

САМЫМ ВЕЛИКИМ СПОРТСМЕНОМ ШНУР СЧИТАЕТ МОХАМЕДА АЛИ

В инстаграме у Александра Кержакова Сергей Шнуров зажег не хуже, чем на своих концертах. Парламентарные выражения певец, как обычно, богато перемежал нецензурными словами. Из беседы мы узнали, что во время чемпионата мира Сергей ходил на матч России с Египтом в Питере. Вообще, из арен турнира местный стадион ему больше всего по душе. На втором месте - спартаковский.

Самым великим спортсменом Сергей считает Мохамеда Али, бои которого он пересматривал не раз. Помимо американского боксера лидер «Ленинграда» назвал пловца, который во времена его детства постоянно побеждал - Владимира Сальникова.

ДЮКОВ НЕ СОГЛАСИЛСЯ С ФЕДУНОМ

Александр Дюков, президент «Газпром нефти», не согласился с оценкой Леонида Федуна последней сделки ОПЕК+. Вице-президент ЛУКОЙЛа сравнил ее с Брестским миром, «унизительным и тяжелым». В качестве президента РФС Дюков тоже сделал несколько важных заявлений. Он подтвердил, что рассматривался сценарий с возобновлением чемпионата на первой неделе июня, но сейчас этот вариант ему кажется маловероятным. Дюков сообщил, что РФС подготовил ряд дополнительных мер поддержки клубов и направил это предложение в правительство.

Вчера же появилась информация, что РФС собирает данные о финансировании клубов и готовится им помочь. Однако возник вопрос, правильно ли беспокоить по этому поводу федеральные власти?

ГЕРКУС ПОСТРОИЛ ГРАФИК ПАНДЕМИИ

Бывший президент, а впоследствии гендиректор «Локомотива» Илья Геркус опубликовал в твиттере график распространения пандемии коронавируса в России. По его оценкам пик будет пройден в конце апреля, а основная стадия пандемии закончится к концу мая. Всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших будет менее 5000.

ЯН МОЖЕТ ПРОВЕСТИ БОЙ НА ОСТРОВЕ

Бой россиянина Петра Яна и бразильца Марлона Мораеса должен был стать главным на турнире UFC в Казахстане 13 июня, однако был перенесен во времени и пространстве. Как написал в твиттере бразилец, поединок может состояться на частном острове, о котором недавно упоминал Дэйна Уайт. Глава UFC заявил, что в течении месяца подготовит там все необходимое для проведения боев каждую неделю. Если этот проект действительно будет реализован, то несомненно станет прорывом, а и так огромная аудитория турниров UFC вырастет в разы.

«ТУР ДЕ ФРАНС» БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕН

Пока в календаре вместо июля значится август, но это оптимистичный сценарий. Если же гонку придется отменить, то это, конечно, будет удар для французов. «Тур» совершенно культовое событие для страны. На три с половиной недели Франция окрашивается в желтый цвет, выпуски новостей начинаются с итогов гонок, а первые восемь полос «Экип» отдаются велоспорту. Города, деревни, коммуны борются за право принять старт или финиш этапа, а жители потом долгие годы вспоминают подробности визита к ним «Большой петли».

Нам это не понять. У нас спорт так не любят.

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