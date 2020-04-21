Карпина сватают в «Локо», Григоренко сильно теряет в зарплате, Драчев сдает позиции

СБР УТВЕРЖДАЕТ ТРЕНЕРОВ, ПРОТИВ КОТОРЫХ ВЫСТУПАЕТ ПРЕЗИДЕНТ

В понедельник Правление Союза биатлонистов России утвердило тренерский штаб сборных команд на будущий сезон. Основной состав мужской сборной возглавили Роберт Кабуков, Максим Максимов и Артем Истомин, женской - Владимир Королькевич и Николай Загурский. Интересно, что Владимир Драчев был категорически против кандидатур Кабукова и Королькевича, однако мнение действующего президента СБР сейчас мало значит. Все идет к внеочередной отчетно-выборной конференции, на которой Драчеву будет очень непросто удержать свой пост. Революционная ситуация в Союзе биатлонистов России уникальна для нашего спорта, и оттого очень интересно следить за дальнейшим развитием событий.

ИТАЛЬЯНЦЫ ОТПРАВЛЯЮТ КАРПИНА В «ЛОКОМОТИВ»

Несмотря на разгул пандемии на Апеннинах, итальянцы не забывают о футболе. В том числе, как ни странно, о российском. Портал Tuttomercatoweb сообщил о переговорах, которые ведут представители «Локомотива» с тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Общение якобы идет уже несколько недель, но пока договориться не удалось. С одной стороны, это похоже на правду: Карпин был бы весьма неплохим вариантом для московского клуба, если руководство РЖД приняло решение все же поменять Юрия Семина, у которого летом заканчивается контракт. С другой стороны, похоже на вброс. Уж слишком изощренным путем новость добралась до России. К тому же вряд ли хоть один отечественный специалист захочет сесть на электрический стул, в который превратится тренерское кресло «Локомотива» после вынужденной отставки живой легенды клуба. Особенно Карпин, у которого прекрасно идут дела в «Ростове» и который уже посидел на «раскаленной сковороде» в «Спартаке».

27 АПРЕЛЯ КЛУБЫ РПЛ ОБСУДЯТ ТЕМУ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СЕЗОНА

Представители клубов РПЛ в режиме видеоконференции должны обсудить варианты календаря, вопрос возвращения легионеров-игроков и легионеров-тренеров, а также возможность проведения матчей без зрителей. Рабочий вариант доигровки сезона сейчас - середина июня - середина июля. Правда, это касается премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ пока хранят молчание. Не исключено, что даже если РПЛ сумеет завершить сезон, в низших лигах сделать это окажется невозможным.

ГРИГОРЕНКО ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «КОЛАМБУСОМ»

Лидер ЦСКА Михаил Григоренко вернулся в НХЛ, где он уже выступал за «Баффало» и «Колорадо». При этом форвард, который в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 41 очко, сильно потерял в зарплате. В «Коламбусе» его ждут $1,2 миллиона грязными, плюс, а точнее - минус - эскроу. В ЦСКА, который уже потерял в этом межсезонье Кирилла Капризова и Илью Сорокина, были настроены сделать все возможное, чтобы удержать Григоренко. По некоторым данным ему предлагали 130 миллионов за сезон плюс бонус за победу в чемпионате. Однако «купить» Михаила не удалось. Он выбрал середняка НХЛ и в несколько раз меньше денег. Тревожный симптом для второй лиги мира.