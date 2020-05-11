О рестарте РПЛ объявят 15 мая, Ла Лига и АПЛ намечены на 12 июня, от Тутберидзе снова ушел фигурист - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 мая 2020 08:11ФутболКузнецов Дмитрий

О рестарте РПЛ объявят 15 мая, Ла Лига и АПЛ намечены на 12 июня, от Тутберидзе снова ушел фигурист

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РПЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАЛИ

Наконец-то наш футбольный мир приходит к общему знаменателю. 15 мая должно быть объявлено о возвращении российского футбола. Если, конечно, за эти дни не случится очередной форс-мажор. Генсек РФС Александр Алаев в воскресенье подтвердил общий настрой участников возобновить чемпионат России.

«Позиция РФС однозначная - футбол должен вернуться. Окончательное решение зависит от позиции властей, - подчеркнул Алаев. - Но мы сами на своем уровне - федерация, клубы - должны сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить условия возобновления сезона. Каждая неделя, каждый месяц простоя губительно сказываются на функционировании всей футбольной системы. И я не понимаю тех, кто, преследуя свои сиюминутные цели, требует досрочно завершить сезон. Наоборот, нам надо сейчас объединять усилия, а не разобщаться».

Браво! Лучше поздно, чем никогда, но все-таки прийти к общему решению.

По этому поводу пришла на память сцена из замечательной комедии 80-х «Укрощение строптивого». Помните, когда Адриано Челентано с Орнеллой Мути в комнате наверху крушили все подряд, что попадалось им под руку, а толстушка-негритянка, служанка Илии, персонажа, которого играл Челентано, стоя внизу в гостиной, произнесла знаменитую фразу: «Прямо не нарадуюсь. Наконец-то они начинают договариваться».

Потом камера переносит нас по сюжету фильма снова наверх, в ту комнату, где все уже перебили, а там влюбленная парочка ведет потрясающий диалог:

- Больше здесь нечего разбить?

- Нет. Тут, по-моему, всё разбили. Вот, если там дальше.

- Тогда пошли танцевать. Хочешь танцевать?

- Конечно, хочу. Начали-то мы с этого.

Так и наш футбол спустя полтора месяца вспомнил, с чего все начиналось. А начиналось, когда всех отправили по домам, со страстного желания как можно скорее вернуться на поле. Но потом клубы пошли вразнос – одни кричали, что надо немедленно завершить сезон, другие – что его необходимо доиграть. Время от времени появлялись различные варианты с доигровкой, обнулением, утверждением итогов по текущей таблице, с расширением РПЛ и переходными турнирами. Со стороны это выглядело примерно так, как в том итальянском кино. Без обид, если что, уважаемые руководители.

Теперь о «танцах». По информации «Советского спорта», начальники российского футбола предварительно согласовали с Минспорта и Роспотребнадзором условия возобновления РПЛ-2019/20. С высокой вероятностью добро от властей будет получено до 15 мая, когда состоится исполком РФС. На нем и будет обнародовано окончательное решение по срокам и схеме проведения заключительного отрезка сезона. Осталось согласовать дату рестарта (ранее говорилось о 21 и 28 июня) и условия возвращения из-за границы легионеров. Матчи 8 туров РПЛ будут проходить без зрителей.

В случае рестарта турнира проведение матчей будет строго регламентировано. Предполагается, что делегация команды будет включать 25 человек: 18 игроков, 3 тренера, врач, массажист плюс два члена персонала. На два клуба 50 человек. А всего на стадионе может находиться не более двухсот, включая судей, делегатов, сотрудников службы безопасности, врачей, комментаторов, операторов, журналистов, пожарных, полицейских и прочего персонала.

В ИСПАНИИ И АНГЛИИ НАЗВАЛИ ДАТУ РЕСТАРТА, НО В АПЛ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛЯМИ

Ла Лига определилась с ориентировочной датой рестарта чемпионата Испании. Лига уже сообщила клубам, что турнир может возобновиться 12 июня и будет доигран в течение двух первых месяцев лета, чтобы в августе команды смогли принять участие в еврокубках. Резервная дата – 19 июня.

Чемпионат Англии также может возобновиться 12 июня. Ожидается, что в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте дорожную карту выхода страны из карантина, и среди прочих мер будет принято решение возобновить в июне футбольные турниры. С одной оговоркой, что если это позволит сделать ситуация с распространением коронавируса.

Команды должны приступить к тренировкам с 18 мая. Однако в АПЛ не могут пока окончательно договориться о местах проведения матчей. Британская газета The Telegraph сообщает, что восемь клубов выступают против возобновления чемпионата на нейтральных полях и проголосуют против этого решения на совещании в понедельник 11 мая. Такую позицию заняли шесть клубов-аутсайдеров – «Брайтон», «Вест Хэм», «Уотфорд», «Борнмут», «Астон Вилла» и «Норвич», а также две команды из первой десятки турнирной таблицы.

Британские власти рекомендовали проводить матчи оставшихся девяти туров чемпионата на нейтральных полях, чтобы не провоцировать случаи массового скопления болельщиков возле стадионов. Раздаются даже угрозы, что если клубы не примут это решение, то чемпионат будет завершен досрочно.

ГОЛОВИН ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ ПЛЕЙМЕКЕРОВ

Французская газета L’Equipe подвела итоги опроса, определявшего лучшего плеймейкера чемпионата Франции сезона-2019/20. Напомним, что накануне мы сообщали о том, что среди четверки номинантов был полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. В итоге он занял третью строчку (6% голосов). В активе 23-летнего россиянина 3 гола и 4 результативных паса в 25 играх чемпионата.

Первое место досталось Килиану Мбаппе из «ПСЖ». 21-летний француз в минувшем сезоне забил 18 голов и сделал 7 результативных передач в 20 матчах, разделив первое место списка лучших бомбардиров с форвардом «Монако» Виссамом Бен Йеддером. За Мбаппе проголосовали 56% болельщиков.

Второе место у полузащитника «Марселя» Димитри Пайета (34%). 33-летний француз забил 9 голов и сделал четыре передачи в 22 матчах.

К ПЛЮЩЕНКО ОТ ТУТБЕРИДЗЕ ПЕРЕШЕЛ ОДИНОЧНИК РУХИН

От Этери Тутберидзе продолжают уходить ее фигуристы. Направление все тоже, что и в последние дни – к Евгению Плющенко. Помимо Александры Трусовой и Вероники Жилиной школу «Хрустальный» покидает один из ее лучших одиночников-юниоров Егор Рухин.

Официальной информации о переходе Рухина пока нет, но с воскресенья он уже значится в списке рядом с Трусовой на странице сайта allskaters.info, где перечислены действующие ученики «Академии Плющенко».

Рухину недавно исполнилось 16 лет. В минувшем сезоне на его счету выступления всего в двух осенних турнирах. Четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле и выигрыш этапа Кубка России в Саранске. В 2017 году Рухин был бронзовым призером одного из этапов юниорского Гран-при, его личный рекорд на официальных международных соревнованиях – 196,31 балла за две программы.

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