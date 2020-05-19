Коронавирус накрывает РПЛ, Хабиб обратился к Дагестану, КХЛ назвала лучших игроков сезона

COVID-19 В «РУБИНЕ» И «ДИНАМО»

Тревожные для нашего футбола вести вчера пришли сначала из Казани, а потом и из Москвы. Защитник «Рубина» Константин Плиев стал вторым игроком РПЛ, у кого был выявлен коронавирус. И он вполне мог заразить других футболистов.

Плиев выступает за «Рубин» на правах аренды из «Ростова», где сразу отреагировали на сообщения о заражении футболиста. В официальном инстаграме клуба появился пост с пожеланиями Константину скорейшего выздоровления. А в «Рубине» поспешили сообщить, что Плиев, проводивший самоизоляцию в родном Владикавказе, находится под наблюдением врачей, ни с кем из других игроков казанского клуба он не контактировал.

Во Владикавказе самоизоляцию проводят многие осетинские игроки. В том числе родной брат Константина 28-летний Заурбек Плиев, выступающий за «Динамо». В последние недели он точно контактировал с заразившимся родственником. Заурбек сдал отрицательный тест на коронавирус, однако помещен на 14-дневный карантин.

Кроме того, заразившийся Плиев вместе со старшим братом стали гостями осетинской свадьбы. Доказательство тому – фотография, на которой изображены Заурбек Плиев и 26-летний защитник воронежского «Факела» Игорь Хайманов.

Кто еще из футболистов мог пересекаться с Плиевым, пока не ясно. Но если кто-то из потенциальных носителей COVID-19 вернется в расположение своего клуба, не пройдя карантин, это может запустить эффект домино, когда зараза начнет стремительно распространяться по нашему футболу.

А ближе к ночи появилась информация, что сразу три футболиста «Динамо» получили положительный результат тестов на коронавирус. Это вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и форвард Сильвестр Игбун. Кроме того, инфекция выявлена у тренера вратарей Дмитрия Изотова. Ранее COVID-19 был обнаружен у директора медицинского департамента «Динамо» Алексея Плескова.

Бело-голубые в воскресенье прошли тестирование на короновирус перед возобновлением тренировок. Изотов слег с температурой еще до тестирования команды. «Динамо» должно было возобновить тренировки 21 мая, однако теперь занятия перенесены на неопределенный срок.

Чем это обернется для российского футбола, пока не ясно. Хотя очевидно, что угроза возобновлению сезона 21 июня возникла нешуточная. В Германии чемпионат вернулся, несмотря на десяток выявленных перед этим случаев коронавируса у игроков клубов бундеслиги. РПЛ еще месяц до старта. За это время можно и вылечится, а можно и получить футбольную эпидемию. Не дай бог, конечно.

Напомним, что первым игроком РПЛ, сдавшим положительный тест на коронавирус, стал полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Перуанец, по словам врачей, не контактировал с одноклубниками и оперативно был изолирован.

НУРМАГОМЕДОВ ПРИЗВАЛ ДАГЕСТАНЦЕВ СЛУШАТЬ ВРАЧЕЙ

Хабиб Нурмагомедов записал обращение к дагестанцам в связи с эпидемией коронавируса в республике и тяжелой болезнью своего отца. Чемпион UFC в легком весе напомнил, что во время пандемии 20 его родственников оказались в больнице, и многих уже нет в живых.

«У нас очень тяжелое положение в Дагестане, - заявил Нурмагомедов. - Мы должны прислушаться к врачам, к их требованиям, так как они знают лучше. Они хотят, чтобы больницы не переполнялись, потому что там и так нет мест. Они нас умоляют, просят. Даже пару месяцев назад, когда все это только начиналось, у нас в Дагестане никто не верил. Когда говорили: «Сидите дома», люди придумывали, что это кому-то выгодно. Я не знаю, кому это может быть выгодно. Все люди болеют – неважно, кто ты: уборщик или президент, депутат или прокурор. Разницы нет».

Хабиб призвал всех соблюдать требования врачей, тем более что через пару дней будет Ураза Байрам. В этот праздник дагестанцы привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз. «Не ходите, пожалуйста», - призвал Нурмагомедов.

Он также сообщил о состоянии своего отца, так как в интернете по этому поводу сейчас много противоречивой информации. «Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. На фоне этого вируса начались проблемы с сердцем. Ему год назад делали операцию на сердце, а сейчас новую сделали. Просим Аллаха, чтобы он вернул его нам».

В Дагестане зафиксированы самые мощные в России вспышки заражения COVID-19 в последние дни. В ситуацию оперативно вмешался президент страны, распорядившийся отправить в республику дополнительное медицинское оборудование.

ЯШКИН – САМЫЙ ЦЕННЫЙ

КХЛ определила лауреатов сезона среди игроков. Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком лиги-2019/20. Лучшим вратарем назван голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, а звание лучшего новичка досталось его одноклубнику – Артему Галимову.

Подробный список лауреатов выглядит так:

Лучший бомбардир – Вадим Шипачев («Динамо» Москва).

Лучший снайпер – Кирилл Капризов (ЦСКА).

Самый результативный защитник – Микко Лехтонен («Йокерит»).

Самый ценный игрок – Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).

Лучший вратарь – Тимур Билялов («Ак Барс»).

Лучший новичок – Артем Галимов («Ак Барс»).

Лучшая тройка – Андре Петерссон – Вадим Шипачев – Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).

Лучший играющий ветеран-наставник – Александр Семин («Витязь»).

КУБОК СТЭНЛИ МОЖЕТ ПРОЙТИ В ДВУХ ГОРОДАХ

Стали известны новые подробности относительно возобновления сезона в НХЛ. Накануне мы писали о том, что лига и профсоюз игроков рассматривают вариант с участием в Кубке Стэнли 24 команд вместо традиционных 16-ти. Это мера вызвана финансовыми соображениями – чтобы расширить число клубов, которые смогут получить приличные денежные поступления от телетрансляций за кубковые матчи.

Представители НХЛ обсуждают проведение матчей в двух городах, в каждом из которых будут находиться по 12 клубов. Североамериканские журналисты называют Лас-Вегас и Эдмонтон как одни из возможных вариантов. Отмечается также, что сезон не начнется сразу с плей-офф – матчи возобновятся с регулярного чемпионата, в рамках которого состоятся несколько игр.

«С тех пор как 12 марта в сезоне была объявлена пауза, мы очень усердно трудились. Мы рассматривали многие вопросы: время возможного возвращения, обстоятельства, места проведения матчей и так далее. Неизвестного по-прежнему много, - заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - Мы не можем переходить дорогу медицинским службам. Сможем ли мы завершить регулярный сезон, когда у нас будет такая возможность? Будет ли у нас укороченный регулярный сезон? Возможно, лиге стоит сразу начать плей-офф, но тогда в каком формате? Какие города будут подходить для игр с точки зрения распространения коронавируса? Каковы там возможности тестирования? Для решения всех этих вопросов необходимо взаимодействие с медицинскими советниками. Именно поэтому нам приходится составлять множество планов действий на разные ситуации, чтобы быть способными выполнять предписания властей».