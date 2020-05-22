Перестрелка Левандовски и Холанда продолжается. Расписание и расклады 27-го тура бундеслиги

ПЯТНИЦА, 22 мая

21.30 (мск), «Матч ТВ»

«Герта» (11-е место) – «Унион» (12)

Матчи после паузы: 1-0-0/0-0-1

Последняя очная встреча: 0:1

27-й тур бундеслиги откроется берлинским дерби. Это вторая встреча в истории «Герты» и «Униона», так как номинальные гости проводят дебютный сезон в бундеслиге. В первом круге дерзкий новичок вырвал победу в самой концовке: на 87-й минуте с пенальти забил Себастьян Польтер. Теперь бело-голубые постараются взять реванш у соседа по городу и турнирной таблице.

У «Герты», разгромившей в первом после рестарта туре «Хоффенхам» (3:0), игру пропустят травмированные Карим Рекик и Мариус Вольф, а также провинившийся своим неуважительным отношением к коронавирусу Саломон Калу. Главный тренер «Униона» Урс Фишер остался без Шеральдо Бекера, Акакия Гогии, Юнуса Малли, Кристофера Ленца (у всех – травмы) и Кевена Шлоттербека (дисквалификация).

СУББОТА, 23 мая

16.30 (мск), «Матч ТВ»

«Боруссия» М (3) – «Байер» (5)

Матчи после паузы: 1-0-0/1-0-0

Пять последних очных встреч: 3-0-2, мячи 6:8

В субботу состоятся сразу два центральных в туре матча. В Менхенгладбахе мы увидим схватку претендентов на путевку в Лигу чемпионов. Обе команды еще до паузы набрали хороший ход и, судя по первым результатам после возвращения, не растеряли форму: «Боруссия» выиграла во Фрайбурге (3:1), «Байер» – в Бремене (4:1). Есть надежда увидеть сверхрезультативный футбол. Фаворитами считаются хозяева, побеждавшие в предыдущих трех очных встречах. За менхенгладбахцев не сыграют Денис Закария и Фабиан Джонсон, леверкузенцы недосчитались Кевина Фолланда. Причина – плохое самочувствие всех троих.

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»

«Вольфсбург» (6) – «Боруссия» Д (2)

Матчи после паузы: 1-0-0/1-0-0

Пять последних очных встреч: 0-1-4, мячи 0:9

Параллельно «Вольфсбург» попробует остановить разогнавшуюся команду Люсьена Фавра. Оба соперника имеют длительные серии без поражений: хозяева последний раз проигрывали восемь туров назад (25 января), гости – шесть туров (8 февраля). Зато в очных встречах «Боруссия» последнее время полностью доминирует: пять побед над «Вольфсбургом» из шести и ни одного пропущенного мяча! Правда, задачу Фавру осложнит отсутствие Эмре Джана, Дана-Акселя Загаду, Акселя Витселя, Нико Шульца и Марко Ройса, выбывшего до конца сезона.

Туром ранее швейцарский специалист удивил, оставив в запасе Джейдона Санчо. Как-то будет на этот раз? Главное для «Боруссии» - что на поле точно выйдет Эрлинг Холанд, который забил первый гол бундеслиги после пандемии и вообще демонстрирует феноменальную эффективность (13 голов в 12 матчах за Дортмунд). Сравниться с норвежцем может только лидер «Баварии» Роберт Левандовски (40 голов в 34 матчах сезона).

16.30 (мск), «Матч Футбол 1»

«Фрайбург» (7) – «Вердер» (17)

Матчи после паузы: 0-1-0/0-0-1

Пять последних очных встреч: 1-3-1, мячи 5:5

Имеющий лишь 13-й по стоимости в бундеслиге-2019/20 состав «Фрайбург» имеет отличный шанс забраться в еврокубковую зону. Для этого надо победить аутсайдеров из Бремена, проигравших 10 из 12 матчей. Неделю назад «музыканты» дома были разгромлены «Байером» (1:4), тогда как команда Кристиана Штрайха увезла ничью из Лейпцига. У хозяев матч из-за травмы пропустит Лукас Кюблер, «Вердера» обойдется без Клаудио Писарро, Никласа Фюллькруга и Людвига Аугустинссона.

16.30 (мск), «Матч Футбол 2»

«Падерборн» (18) – «Хоффенхайм» (9)

Матчи после паузы: 0-1-0/0-0-1

Пять три очные встречи: 0-1-2, мячи 0:4

«Падерборн» замыкает таблицу, поэтому команде во что бы то ни стало надо брать очки. В прошлом туре это удалось, однако нулевая ничья с идущей на 16-м месте «Фортуной» не слишком обнадежила. А теперь на пути - хромающий на обе ноги «Хоффенхайм» (две ничьи и четыре поражения с 1 февраля). У хозяев матч пропустит Лука Килиан, у гостей по-прежнему травмированы Андрей Крамарич, Исхак Бельфодиль и Саргис Адамян.

19.30 (мск), «Матч ТВ»

«Бавария» (1) – «Айнтрахт» (13)

Матчи после паузы: 1-0-0/0-0-1

Пять последних очных встреч: 4-0-1, мячи 18:7

Фаворит этого матча очевиден. Но с мотивацией у «Баварии» проблем не будет: в первом круге чемпионы Германии были уничтожены во Франкфурте (1:5), что привело к отставке Нико Ковача. При Хансе-Дитере Флике подобных провалов мюнхенцы себе не позволяют, пусть их игра пока далека от мартовских образцов. Левандовски постарается разменять пятый десяток голов в сезоне-2019/20 и упрочить лидерство в гонке бомбардиров (пока у поляка 26 голов). А в особенно хорошем настроении игру начнет вратарь Мануэль Нойер, который на днях, наконец, подписал новое долгосрочное соглашение с «Баварией».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая

14.30 (мск), «Матч ТВ»

«Шальке» (8) – «Аугсбург» (14)

Матчи после паузы: 0-0-1/0-0-1

Пять последних очных встреч: 3-2-0, мячи 9:6

На двоих в 2020 году соперники одержали в бундеслиге две победы. Но кажется, что кризис «Шальке» все же глубже, чем у «Аугсбурга». Не исключено, гостям удастся обыграть «шахтеров» второй раз за 18 очных матчей.

16.30 (мск), «Матч Футбол 3»

«Майнц» (15) – «Лейпциг» (4)

Матчи после паузы: 0-1-0/0-1-0

Пять последних очных встреч: 1-2-2, мячи 9:17

«Быкам» необходимо реабилитироваться за домашнюю осечку с «Фрайбургом», и аутсайдер «Майнц» подходит для этого как нельзя лучше. Команды наверняка порадуют обилием голов. В предыдущих семи встречах они забивали друг другу не менее трех мячей, и лишь дважды кому-то удавалось сохранить ворота в неприкосновенности. У четвертьфиналистов Лиги чемпионов-2019/20 в списке потерь по-прежнему значится швед Эмиль Форсберг.

19.00 (мск), «Матч Футбол 3»

«Кельн» (10) – «Фортуна» (16)

Матчи после паузы: 0-1-0/0-1-0

Пять последних очных встреч: 2-2-1, мячи 6:3

Закроет 27-й тур рядовой матч, в котором увязшие в середине таблицы и ни на что не претендующие «козлы» примут пытающихся вырваться из зоны стыковых матчей парней из Дюссельдорфа. Тем не менее, даже такую игру покажет российское ТВ. Болельщикам осталось оформить подписку.

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