В Германии – русский гол, в Испании – штраф для Зидана, в Грузии – арест первой ракетки - Советский спорт
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25 мая 2020 08:00ФутболМысин Николай

В Германии – русский гол, в Испании – штраф для Зидана, в Грузии – арест первой ракетки

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ШИКАРНЫЙ УДАР ЛЕВЕНА И ХЕТ-ТРИК ВЕРНЕРА

В ожидании рестарта чемпионатов Англии, Италии и Испании, основное внимание всех футбольных болельщиков по-прежнему приковано к немецкой Бундеслиге. В которой накануне стартовал очередной тур – 27-й в сезоне и 2-й после коронавирусной паузы. Часть матчей еще впереди, но ярких событий хватило и в воскресенье. В частности, был забил первый российский гол после карантина.

Граждан РФ в европейских топ-лигах выступает не то, чтобы много – скорее, полностью наоборот. Но все же они есть. И один из них вчера помог «Аугсбургу» устроить разгром «Шальке» - 3:0. Эдуард Левен – сын российских эмигрантов, родившийся в Германии, но имеющий двойное гражданство, красиво закрутил мяч над стенкой с 30 метров при исполнении штрафного. Довольно быстро – на 6-й минуте игры. Вышло и зрелищно, и эффектно, задав тон всему матчу – «Шальке» после подобного удара оправиться не смог. Кто не в курсе – Левен пока не призывался в российскую сборную. Но теоретически может, поскольку в Германии заигран лишь за молодежку. Парню зимой исполнилось 23 года.

В другой встрече тура нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер отгрузил три гола в ворота «Майнца» (здесь разгром еще более крупный – 5:0). Хет-трик – всегда достижение, но в данном случае оно сдобрено дополнительным фактом – в предыдущем матче этих же команд, в первом круге, Вернер так же три раза пробил голкипера соперников! Шесть голов в ворота одного клуба в течение сезона – такого в Бундеслиге в нашем веке еще не случалось.

Ну а пока немцы вовсю наслаждаются большим футболом (пусть и по телевизору), в Италии близки к тому, чтобы назначить дату возобновления своей Серии А. Сроки назывались разные, но вчера пришла информация, что чемпионат стартует либо 13, либо 20 июня. Источник серьезный – министр спорта страны Винченцо Спадафора. Именно он в интервью RAI рассказал, что эти даты – единственные из обсуждаемых. Окончательно решение объявят в четверг.

ЗИДАН НАРУШИЛ САМОИЗОЛЯЦИЮ

Испанская «Примера» может возобновиться чуть раньше – уже 8 июня. Но интересные новости приходят заранее. В частности, в барселонской прессе пишут, что отличился… главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, нарушивший правила карантина.

Ограничительные меры сняты не полностью, и в данный момент в провинции Мадрид все еще действуют свои правила по передвижению. В частности, ездить на общественном транспорте или личном автомобиле можно лишь по делам, связанным с работой. Тогда как Зидан, как сообщается, дважды нарушал предписание, чтобы посетить купленный им загородный дом. На чем его благополучно и словили. Теперь французу светит штраф. Не ах, какой крупный, но все-таки – 1,5 тысячи долларов.

27-ю РАКЕТКУ МИРА ОБВИНИЛИ В ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ

Зидан – не единственный, кто нарушает правила. Правда, если нарушение наставника «Реала» можно считать безобидным (даже с поправкой на ситуацию с коронавирусом), то вот грузинский теннисист Николоз Басилашвили «отличился» гораздо серьезнее. Увы – сугубо в негативном смысле. Чемпион трех турниров ATP, 27-я ракетка планеты (год назад был 16-й) был задержан полицией Грузии по обвинению в домашнем насилии. Заявление поступило от бывшей жены игрока, и если суд признает его виновным, Басилашвили грозит до 3-х лет тюрьмы. Пока же теннисиста отпустили под залог в 100 тысяч лари – это примерно 31 тысяча долларов. Одновременно семья игрока сделала официальное заявление, в котором опровергла все обвинения в его адрес. «Информация о насилии не соответствует действительности и нет никаких улик, доказывающих его вину. Это не первый случай, когда бывшая супруга Николоза Нелли Дорокашвили пытается нанести ему моральный, финансовый и репутационный ущерб», - говорится в обращении семьи Басилашвили.

СЕГОДНЯ РЕШИТСЯ СУДЬБА ЕВРОЛИГИ

И немного о баскетболе. Сегодня Евролига может принять решение, будут ли доигрывать приостановленный сезон. В субботу, как сообщается, состоялась видеоконференция с 36 баскетболистами всех 18 клубов, которые высказали свое мнение – играть точно не стоит. По информации инсайдеров, такой же позиции придерживаются две российских команды из трех – ЦСКА и «Химки». Правда, президент ЦСКА Андрей Ватутин опроверг данное утверждение. Другие источники сообщают, что клубы из Испании и Турции однозначно поддержат решение доиграть сезон. Так же, как и литовский «Жальгирис». Так ли это и если так, насколько позиция разных команд повлияет на ситуацию, мы должны узнать скоро. Пока есть шанс, что большой баскетбол этим летом вернется не только в Америке. Но и по нашу сторону Атлантики.

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