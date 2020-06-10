Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски

«СПАРТАК» ПОЕДЕТ НА ПОЛУФИНАЛ КУБКА В ПИТЕР

Исполком РФС вчера постановил, что полуфинал Кубка России «Зенит» - «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге. Вопрос с определением хозяина поля в этой игре вызывал немало разногласий еще до остановки сезона. Дело, напомним, в том, что в новом регламенте Кубка не был прописан четко пункт, кто должен быть принимающей стороной в ½ финала. Красно-белые настаивали на жеребьевке, однако в РФС посчитали, что это несправедливо, так как не исключена ситуация, при которой клуб может вообще все стадии турнира играть в гостях.

Исполком в итоге постановил провести кубковый полуфинал в Питере на основе регламента, действовавшего до прошлого сезона, в котором эта стадия Кубка России игралась из двух матчей. Иначе говоря, «Зенит» получил право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира.

Глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что исполком признал ошибку при разработке регламента, назвав ее технической. Ее в итоге исправили, а решение было поддержано большинством голосов при одном против и нескольких воздержавшихся. Среди последних был и Дюков.

«Что касается жеребьевки, то она действительно предусматривалась, но при сохранении двухматчевого формата полуфиналов. В этом и заключалась ошибка. И именно поэтому пришлось вносить изменения постфактум. Ничего хорошего в этом нет, но мера была вынужденной и в данном случае оправданной», - пояснил вердикт исполкома Дюков.

Им крайне недоволен остался босс «Спартака». Леонид Федун, очевидно, на эмоциях заявил о продавливании интересов питерского клуба и что «осталось еще судью Вилкова на матч поставить», из-за ошибок которого не раз страдали соперники сине-бело-голубых. Понять Леонида Арнольдовича можно: матч на выезде несет одни сплошные убытки да еще уменьшает шансы спартаковцев на евроосень. Что, опять же, отразится на доходах москвичей.

На претензии Дюков ответил: «Мы знаем Федуна как человека эмоционального, любящего футбол и переживающего за «Спартак». Но, думаю, вы сами понимаете, что никакого продавливания интересов «Зенита» в РФС нет. Иначе на груди у игроков этой команды уже красовались бы золотые медали, ведь сезон можно было завершить досрочно».

Сезон действительно решили доиграть, но медали высшей пробы на груди питерской команды это никак не отменяет.

АРМЯНЕ, КАЗАХИ И КИРГИЗЫ БОЛЬШЕ НЕ ЛЕГИОНЕРЫ

На исполкоме РФС обсуждался также ряд других важных вопросов. В частности, Дюков подтвердил, что футболисты из Казахстана, Киргизии и Армении перестанут считаться в РПЛ легионерами. Это решение для игроков из стран ЕАЭС принято на правительственном уровне, как было до этого с игроками из Белоруссии, и вступает в силу с 1 июля. Но в РПЛ новые правила заработают со следующего сезона.

Когда новый сезон стартует, пока точно не известно. Первоначально предполагалось, что это будет 2 или 3 августа. Но исполком не принимал во вторник никаких итоговых решений. Представители клубов хотели бы начать чемпионат на неделю позже, 9-10 числа. РФС продолжит консультации с РПЛ по этому вопросу. Что касается трансферного окна, то оно откроется в конце июля, предположительно 26-го. И российская сторона будет просить УЕФА расширить его, в силу особых обстоятельств, с 8 до 12 недель.

На период доигровки сезона-2019/20 клубам будут разрешены точечные дозаявки игроков из своих молодежных команд и спортшкол. Также сделаны исключения для футболистов, у которых истекла или была продлена аренда, и для тех, чьи клубы во время пандемии утратили профессиональный статус.