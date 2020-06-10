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Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски
10 июня 08:02
автор: Кузнецов Дмитрий

Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«СПАРТАК» ПОЕДЕТ НА ПОЛУФИНАЛ КУБКА В ПИТЕР

Исполком РФС вчера постановил, что полуфинал Кубка России «Зенит» - «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге. Вопрос с определением хозяина поля в этой игре вызывал немало разногласий еще до остановки сезона. Дело, напомним, в том, что в новом регламенте Кубка не был прописан четко пункт, кто должен быть принимающей стороной в ½ финала. Красно-белые настаивали на жеребьевке, однако в РФС посчитали, что это несправедливо, так как не исключена ситуация, при которой клуб может вообще все стадии турнира играть в гостях.

Исполком в итоге постановил провести кубковый полуфинал в Питере на основе регламента, действовавшего до прошлого сезона, в котором эта стадия Кубка России игралась из двух матчей. Иначе говоря, «Зенит» получил право принять встречу на «Газпром Арене» из-за меньшего количества домашних игр в предыдущих раундах турнира.

Глава РФС Александр Дюков подчеркнул, что исполком признал ошибку при разработке регламента, назвав ее технической. Ее в итоге исправили, а решение было поддержано большинством голосов при одном против и нескольких воздержавшихся. Среди последних был и Дюков.

«Что касается жеребьевки, то она действительно предусматривалась, но при сохранении двухматчевого формата полуфиналов. В этом и заключалась ошибка. И именно поэтому пришлось вносить изменения постфактум. Ничего хорошего в этом нет, но мера была вынужденной и в данном случае оправданной», - пояснил вердикт исполкома Дюков.

Им крайне недоволен остался босс «Спартака». Леонид Федун, очевидно, на эмоциях заявил о продавливании интересов питерского клуба и что «осталось еще судью Вилкова на матч поставить», из-за ошибок которого не раз страдали соперники сине-бело-голубых. Понять Леонида Арнольдовича можно: матч на выезде несет одни сплошные убытки да еще уменьшает шансы спартаковцев на евроосень. Что, опять же, отразится на доходах москвичей.

На претензии Дюков ответил: «Мы знаем Федуна как человека эмоционального, любящего футбол и переживающего за «Спартак». Но, думаю, вы сами понимаете, что никакого продавливания интересов «Зенита» в РФС нет. Иначе на груди у игроков этой команды уже красовались бы золотые медали, ведь сезон можно было завершить досрочно».

Сезон действительно решили доиграть, но медали высшей пробы на груди питерской команды это никак не отменяет.

АРМЯНЕ, КАЗАХИ И КИРГИЗЫ БОЛЬШЕ НЕ ЛЕГИОНЕРЫ

На исполкоме РФС обсуждался также ряд других важных вопросов. В частности, Дюков подтвердил, что футболисты из Казахстана, Киргизии и Армении перестанут считаться в РПЛ легионерами. Это решение для игроков из стран ЕАЭС принято на правительственном уровне, как было до этого с игроками из Белоруссии, и вступает в силу с 1 июля. Но в РПЛ новые правила заработают со следующего сезона.

Когда новый сезон стартует, пока точно не известно. Первоначально предполагалось, что это будет 2 или 3 августа. Но исполком не принимал во вторник никаких итоговых решений. Представители клубов хотели бы начать чемпионат на неделю позже, 9-10 числа. РФС продолжит консультации с РПЛ по этому вопросу. Что касается трансферного окна, то оно откроется в конце июля, предположительно 26-го. И российская сторона будет просить УЕФА расширить его, в силу особых обстоятельств, с 8 до 12 недель.

На период доигровки сезона-2019/20 клубам будут разрешены точечные дозаявки игроков из своих молодежных команд и спортшкол. Также сделаны исключения для футболистов, у которых истекла или была продлена аренда, и для тех, чьи клубы во время пандемии утратили профессиональный статус.

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ДЗАГОЕВ ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ

Что касается Вагнера Лава, возвращение которого в ЦСКА пока откладывается, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает. И никаких обращений по его поводу из ЦСКА в РФС не поступало. Вагнер, если его переход в стан армейцев состоится, сможет сыграть за красно-синих только начиная с сезона-2020/21.

Тем временем армейцы потеряли в очередной раз полузащитника Алана Дзагоева, который травмировал бедро на тренировке красно-синих. По предварительным оценкам, «хрустальный» игрок выбыл на месяц. Если прогнозы по восстановлению Дзагоева не изменятся, то ему придется пропустить первые матчи доигровки сезона, рестарт которого запланирован на 19 июня.

В ДОМ К СУШИНСКОМУ ПРИШЛА ПОЛИЦИЯ

В щепетильную историю угодил де-юре бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский. Вчера он подтвердил факт обысков сотрудниками МВД в его автосалоне с одноименным клубу названием, официальном дилере «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге.

Чемпион мира-2008 Сушинский занимал пост президента в ХК «Авангард», но его контракт с клубом закончился 30 апреля. Сейчас он ведет переговоры о новом соглашении с «ястребами». Однако не все хотят видеть Су-33 на прежней должности, несмотря на наличие высоких покровителей у бывшей хоккейной звезды. И тут как нельзя «кстати» подоспели горячие новости.

«Да, пришли с обысками, – сообщил Сушинский РБК. – Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура, и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями».

По некоторым данным, полиция провела обыски по 30 адресам в рамках дела об отмывании денег через автосалоны. Группа бизнесменом подозревается в обналичивании средств. По версии следователей, бизнесмены продавали нал, вырученный от продажи дорогих иномарок. Что касается Сушинского, то в момент прихода полиции его в доме не было.

ХАБИБ ПОДЕРЕТСЯ С ГЭТЖИ В СЕНТЯБРЕ

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи планируется провести в сентябре, предположительно 19-го числа. Место боя пока не согласовано. Менеджер Хабиба подчеркнул, что замены соперника не планируется.

Гэтжи завладел титулом временного чемпиона UFC в легком весе после того, как в мае техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона. С последним должен был драться в апреле Нурмагомедов, однако из-за пандемии коронавируса боец из Дагестана не смог вылететь в США на защиту титула. После этого глава промоушена Дана Уайт организовал поединок между Гэтжи и Фергюсоном.

В карьере на счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения. У его ровесника Нурмагомедова - 28 боев в смешанных единоборствах, и ни одного поражения.

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