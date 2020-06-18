Роналду проиграл второй финал в сезоне, «Ростов» угрожает рестарту РПЛ, Дацюк продолжит карьеру

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала», а сумма трансфера составила 117 млн евро. Контракт Криштиану с клубом из Турина действует до лета 2022 года.

Для главного тренера неаполитанцев Дженнаро Гаттузо этот успех стал первым в карьере. Он возглавил «Наполи» по ходу сезона, сменив на этом посту Карло Анчелотти и успел провести 17 матчей.

В декабре «Ювентус» уступил в финале Суперкубка Италии «Лацио» - 1:3. Римлянам «Юве» проиграл и в прошлом розыгрыше Кубка страны, сойдя на стадии четвертьфинала. Таким образом, «Старая Синьора» второй год подряд с Криштиану в составе уступает Кубок Италии. Любопытно, что до прихода в клуб Роналду туринцы четыре года подряд брали этот трофей.

Криштиану Роналду проиграл второй в сезоне кубковый финал в составе «Ювентуса», уступив в решающем матче Кубка Италии в серии послематчевых пенальти «Наполи» (2:4). Основное время встречи, состоявшейся в Риме, завершилось нулевой ничьей, а дополнительное по регламенту не предусматривалось. Португальской суперзвезде при этом не пришлось бить 11-метровый , так как очередь до него просто не дошла – Роналду стоял пятым в списке бьющих у туринского клуба. Хотя это было интригой после того, как в полуфинале Криштиану не забил пенальти в игре с «Миланом».

«ЧЕМПИОНАТ СМЕРТНИКОВ»

«Ростов»-папа нехорошо обошелся со своей РПЛ-мамой накануне возобновления чемпионата. В среду стало известно, что сразу шесть игроков клуба сдали положительный тест на коронавирус. Под подозрением Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов. При этом выяснилось, что в клубе контактировало с этой шестеркой 42 человека из 50. В результате все они официально отправились на двухнедельный карантин.

Уже понятно, что матч «Сочи» — «Ростов», запланированный на 19 июня – день рестарта сезона в России, точно не состоится. Что будет с этой игрой в дальнейшем, пока неизвестно. Если бы речь шла об одной встрече с участием команды Валерия Карпина, то ее вполне можно было бы перенести на более поздний срок. Но из-за 14-дневного карантина не будут сыграны, судя по всему, матчи «Ростова» с «Арсеналом» (27 июня) и «Краснодаром» (1 июля). Если впихнуть игры в плотный календарь не получится, заболевшей команде грозят технические поражения. А ведь «Ростов» был одним из претендентов на второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.

Впрочем, еврокубки в данном случае далеко не самое главное. Уже вовсю раздаются голоса не только запретить допуск зрителей на трибуны, а в России, напомним, разрешили заполнять стадионы на 10 процентов. Главный редактор «Советского спорта» Николай Еременко в своей полемической колонке настаивает, что внутреннее футбольное первенство проводить категорически опасно.

«Просто мы внушили себе, что у футбола есть социальная функция, мы аж восемь матчей ближайшего тура засунули на бесплатное ТВ, чего не бывает ни в одной стране мира. Несемся уже не просто не разбирая дороги, а летим в пропасть, - предупреждает Еременко. - В интернете недобрые языки уже пишут про «чемпионат смертников».

Для РФС этот случай, конечно, настоящая бомба, случившаяся некстати в тот момент, когда страна должна была по всем направлениям пойти на поправку. Та еще «подстава» от ростовских товарищей, которые спустя рукава, очевидно, отнеслись к выполнению требований протокола по безопасности.

Однако в РПЛ не видят причин для паники и не собираются отменять рестарт турнира. «Ростов» также заявил, что был и остается приверженцем возобновления чемпионата. «Жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин», - говорится в заявлении клуба.

УЕФА ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ФИНАЛ ЛЧ-2022 ПРОЙДЕТ В ПИТЕРЕ

УЕФА после заседания исполкома в Ньоне подтвердил, что финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге переносится с 2021 на 2022 год. В следующем сезоне главный матч еврокубков примет Стамбул, а ЛЧ-2020 доиграют в Лиссабоне в формате «финала восьми» на домашних аренах «Бенфики» и «Спортинга».

Напомним, что до пандемии были определены четыре участника ¼ финала Лиги чемпионов: «Атлетико», «Аталанта», «Лейпциг» и «ПСЖ».

В следующих четырех парах 1/8 финала ответные матчи провести не успели: «Ювентус» - «Лион» (первай матч - 0:1), «Бавария» - «Челси» (3:0), «Барселона» - «Наполи» (1:1) и «Ман Сити» - «Реал» (2:1). На данный момент непонятно, где они будут сыграны - также в Португалии (на стадионах «Порту» и «Гимараеша») или на полях номинальных хозяев.

Как подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин, вопрос будет решаться исходя из меняющейся эпидемиологической ситуации, но в любом случае будет прояснен до жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Дата этой жеребьевки - 10 июля. Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 7 и 8 августа, четвертьфиналы - 12 - 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 числа, финал – 23-го.

Из-за переноса финала ЛЧ-2020 в Лиссабон, Стамбул, который должен был принять эту игру изначально, проведет ее в 2021 году вместо Санкт-Петербурга. Соответственно, Питер получит финал ЛЧ-2022, как и прогнозировалось. Однако эта подвижка не оставит Россию без большого футбола. На «Газпром Арене» летом 2021-го пройдут четыре матча перенесенного на год финального турнира Евро-2020 (как минимум два - с участием сборной России).

В Лиге Европы-2019/20 четвертьфиналы, полуфиналы и финал состоятся в период с 10 по 21 августа в Германии (Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф, Гельзенкирхен). Ответные матчи в шести парах 1/8 финала, где успели сыграть первые игры, доиграют либо в Германии либо на полях номинальных хозяев. В противостояниях «Интер» - «Хетафе» и «Севилья» - «Рома», которые так и не были начаты до пандемии, четвертьфиналисты будут определены в единственных встречах. Место их проведения назовут до 10 июля - дня жеребьевки плей-офф обоих еврокубков.

Суперкубок УЕФА-2020 перенесен из Порту в Будапешт и состоится 24 сентября. Соответственно, для последующих Суперкубков никаких подвижек не предусмотрено. В 2023 году, как и планировалось, эта игра пройдет в Казани.

ДУХОВНИК ДАЦЮКА ЗАХВАТИЛ МОНАСТЫРЬ

Нападающий «Автомобилиста» прославленный Павел Дацюк 17 июня стал фигурантом сразу двух новостей. Утром стало известно, что олимпийский чемпион 2018 года находится в захваченном опальным схиигуменом Сергием (Романовым) при помощи казачества Среднеуральском женском монастыре.

Дело в том, что отец Сергий на протяжении десяти лет является духовником хоккеиста, который сейчас поддерживает священника в тяжелый для него момент. Схиигумен некоторое время назад был отстранен от введения церковных служб из-за его позиции по отношению к коронавирусу. Сергий отрицал пандемию и призывал прихожан нарушать режим самоизоляции, а также проклял тех людей, которые принимали решении о закрытии храмов на период эпидемии.

РПЦ объявила о церковном суде над Сергием, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. Однако он и не думал сдаваться, захватив обитель вместе со сторонниками и отстранив от управления монастырем его настоятельницу. Вчерашний приезд полиции и ФСБ в монастырь расклад сил не поменял. Продолжение истории, очевидно, скоро последует.

А во второй половине дня стало известно, что Дацюк, которому 20 июля исполнится 42 года, продлит контракт с клубом из родного для него Екатеринбурга. Зарплата двукратного обладателя Кубка Стэнли в «Автомобилисте» составит 10-15 миллионов рублей за сезон. Ветеран будет назначен капитаном команды, а соглашение планируется подписать в ближайшее время.