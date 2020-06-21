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«Динамо» ждет переноса матча с «Краснодаром», в ЦСКА безнадега, у «Спартака» оптимизм
21 июня 08:00
автор: Кузнецов Дмитрий

«Динамо» ждет переноса матча с «Краснодаром», в ЦСКА безнадега, у «Спартака» оптимизм

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера

«ДИНАМО» НА КАРАНТИНЕ ВСЛЕД ЗА «РОСТОВОМ»

Коронавирус обложил российскую премьер-лигу красными флажками. В пятницу, день рестарта чемпионата России, мы уже наблюдали за скандальным матчем «Сочи» - «Ростов», в котором гостевая команда была представлена 16-18-летними пацанами по причине нахождения на карантине 42 игроков и тренеров дончан и получила десять мячей в свои ворота. В субботу не успели насладиться перипетиями матчей «Арсенал» - «Спартак» (2:3) и ЦСКА - «Зенит» (0:4), как посыпались новости об очередных зараженных игроках в РПЛ.

Футболисты основного состава «Динамо» не полетели на матч с «Краснодаром», который намечен на вечер 21 июня в рамках 23-го тура чемпионата России, и изолировались на своей базе. Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, подтвердил в субботу вечером, что у полузащитника бело-голубых выявлен коронавирус. Также он отметил , что инфекция обнаружена у нападающего московской команды Клинтона Нжи. А спустя некоторое время выяснилось, что в клубе заразились еще как минимум двое - польский полузащитник Себастиан Шиманьски и форвард Николай Комличенко. Конечно, надо ждать результаты повторных тестов, но случай-то не единичный, так что все очень серьезно.

«Динамо» в срочном порядке удалось договориться о переносе матча с клубом Сергея Галицкого - в надежде на то, что РПЛ согласится на этот шаг. Позиция москвичей понятна: в четверг премьер-лига предлагала уладить вопрос с переносом «Сочи» и «Ростову», хотя в итоге сочинцы на это не пошли. РФС за то, чтобы «Динамо» отправило в Краснодар второй состав. Но вряд ли от этого в восторге в заболевшем клубе. Поражение в таком случае им почти гарантированно.

Селюк считает, что «Краснодару» выгоден перенос на 19 июля, так как команда идет в лидирующей группе и лучше иметь матч в запасе. Решать в итоге РПЛ. Ждемс.

ГОНЧАРЕНКО СТАЛО ПЛОХО

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом», в котором питерцы разгромили соперника - 4:0. У него поднялось давление, и было от чего. Красно-синие показали невнятную игру и в какие-то моменты напоминали ростовский детский сад в нашумевшем матче в Сочи. Настолько ощутима чувствовалась разница в классе и подготовке команд.

Наверняка сказалось отсутствие у хозяев полузащитников Ильзата Ахметова и Алана Дзагоева, которые выбыли из-за травм. Возможно, повлияло на результат и то, что «Зенит» раньше начал подготовку к доигровке турнира, получив разрешение от властей Санкт-Петербурга, в то время как московские клубы продолжали сидеть на карантине. Но общее впечатление от игры ЦСКА было ужасным. И главное, по сравнению с провальными весенними матчами ничего не изменилось в лучшую сторону. Скорее наоборот. Вероятно, от такой безнадеги и перенервничал Гончаренко. А не просто от потери трех очков.

Так или иначе, борьбы на поле не получилось. ЦСКА продлил свою безвыигрышную серию до шести матчей. В последний раз армейцы побеждали в конце ноября дома «Крылья Советов» (1:0). Это первое за пять лет домашнее поражение москвичей от «Зенита» в РПЛ. И самое крупное в ранге хозяев в многолетнем противостоянии с клубом из Санкт-Петербурга. Вошли в историю, называется, какое тут самочувствие может быть у тренера.

ФЕДУН НЕДОВОЛЕН VAR

Между тем, головной боли у ЦСКА теперь прибавится. «Спартак» после выигрыша в Туле приблизился к армейцам на расстояние пяти очков, включившись в еврокубковую гонку. «Динамо» отстает от красно-белых на очко, и если бело-голубым, которых сразил вирус, удастся отложить матч с «Краснодаром», то у них будет игра в запасе с шансами на пополнение очкового запаса. В противном случае, если команде Кирилла Новикова придется выставлять в воскресенье дубль, вероятность улучшить свои позиции у нее невелика.

«Спартак» же на протяжении большей части матча в «Арсеналом» выглядел солидно, выигрывая 3:0. Однако в который уже раз устроил себе нервную концовку, пропустив дважды в компенсированное время. Арбитр добавил к основному времени шесть минут, а они превратились в десять. Отсюда пропущенный на 99-й минуте спартаковцами второй мяч. Даниил Лесовой добил его в сетку после того, как Александр Максименко отразил пенальти, назначенный не без помощи VAR за опасную игру Андрея Ещенко против Гии Григалавы.

Босс красно-белых Леонид Федун в очередной раз посетовал на судейство: «Игра порадовала. В конце чуть расслабились. А что делает у нас VAR, не знаю. Футболист «Арсенала» прыгает головой вниз, упирается в ноги нашему игроку. И судья дает пенальти. Этот эпизод пусть разбирают специалисты, но не думаю, что кто-то объяснит, где там увидели пенальти. Это за гранью добра и зла!»

Интересно, что бы сказал Леонид Арнольдович по данному случаю, если бы «Спартак» не удержал победу. Выражения, наверное, были бы намного круче.

КУБОК СТЭНЛИ СТАРТУЕТ 30 ИЮЛЯ

Квалификационный раунд Кубка Стэнли начнется 30 июля, сообщил журналист влиятельной New York Post Лэрри Брукс. По его словам, на собрании генеральных менеджеров клубов НХЛ стало известно, что тренировочные лагеря продлятся две недели. Затем команды отправятся в города, которые будут выбраны для доигровки сезона (пока они окончательно не утверждены). Предположительно это произойдет 23 или 24 июля. После этого клубам будет разрешено провести по одной контрольной игре.

Напомним, что борьбу в Кубке Стэнли продолжат 24 команды. В предварительном раунде все серии будут проходить до трех побед, а первый, второй раунды, финал конференции и финал Кубка в обычном формате — до четырех выигрышей одной из команд.

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