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Получается, «Спартак» тоже надо закрывать на карантин. Коронавирусное безумие российского футбола
21 июня 10:50
автор: Безъязычный Алексей

Получается, «Спартак» тоже надо закрывать на карантин. Коронавирусное безумие российского футбола

Один матч возобновившегося чемпионата уже превратился в фарс. Но это, похоже, только начало.

Принимая решение доиграть РПЛ-2019/20, руководители нашего футбола взяли на себя огромные риски. И можно не сомневаться: благое дело они доведут до конца невзирая ни на какие имиджевые потери. Роспотребнадзор вставлять им палки в колеса не будет. Повторная и окончательная остановка чемпионата России нанесет удар по престижу всей страны, встающей после коронавируса с колен. На самом верху это никому не нужно. Это ж сколько разговоров потом будет? Немцы смогли, испанцы смогли, итальянцы и англичане - тоже, а русские не сдюжили? Непорядок. Чемпионат России должен быть доигран в любом случае. И точка.

Ну а чтобы окончательно не превратить «молитву в фарс», придется заняться любимым занятием РФС и РПЛ - латанием на ходу дыр в регламенте. Да, это не предусмотрели. Да, здесь недоглядели. А вот тут - совсем уж детский прокол. Ничего страшного. Надо только обмозговать, как бы это наряднее подать публике. Чтоб тухлых помидоров потом летело меньше.

Матч «Сочи» - «Ростов» уже стал легендой. Позор - позором, зато народ обсуждает, как «18 младоростовчан» с вратарем-героем Денисом Поповым во главе бросились на сочинскую амбразуру. Сюжет, который останется в болельщицкой памяти на века! Плохо только, что частить с такими «красивыми» историями нельзя. Иначе мы очень быстро получим вместо чемпионата России молодежное первенство. Чай не в Германии живем. В РПЛ самый суровый закон изоляции легко компенсируется необязательностью его выполнения (привет Хорену Байрамяну).

И вот уже для матча «Краснодар» - «Динамо», оказавшегося под угрозой срыва из-за коронавируса сразу у нескольких футболистов столичного клуба (Шарль Каборе и Клинтон Нжи почти наверняка среди заболевших, Николай Комличенко и Себастьян Шиманьски - возможно), надо придумать что-то новенькое.

Переносить игру на 19 июля, с чем вроде бы согласна даже краснодарская сторона? Так ведь сразу пойдет наезд на лигу за то, что она волевым решением не сделала то же самое с матчем «Сочи» - «Ростов». Заставить динамовцев отправить на Кубань молодняк? Смотрите выше.

Пожалуй, не остается ничего другого, кроме как ослабить требования по уходу команд на карантин в случае выявления у кого-то из игроков COVID-19. Ведь если этого не сделать, то в 14-дневную самоизоляцию сейчас нужно отправлять и... «Спартак» с «Арсеналом». Дело в том, что красно-белые 14 июня провели товарищеский матч с «Динамо». Матч проходил в закрытых условиях. Динамовцы победили 4:1, Нжи оформил дубль, Каборе вышел в стартовом составе...

По данным СМИ, «Спартак» после этого 18 июня прошел проверку на коронавирус, которая не выявила ни одного положительного результата. Однако это не дает 100-процентной гарантии того, что команда Доменико Тедеско 14 июня не подхватила динамовскую заразу. Инкубационный период COVID-19 никто не отменял. Собственно, для сведения к нулю риска ошибки при тестировании и вводится карантин. Поэтому, согласно требованиям Роспотребнадзора, спартаковцы обязаны сейчас уйти в точно такую же изоляцию, как и основной состав «Ростова». А вместе с ними то же самое должен сделать «Арсенал», с которым красно-белые провели матч 23-го тура в субботу, 20 июня...

Но тогда это будет уже близко к абсурду! В следующем туре «Арсенал» ждет выезд в гости к ростовчанам. Что ж, проводить встречу двух молодежных составов? Нет, этого не будет. Сама жизнь заставляет РПЛ воспользоваться европейским опытом и разрешить изолировать от футбола только заразившихся игроков, а не всю «контактную группу». Другого выхода не видно.

Посмотрим, какое решение примет лига в реальности. Вроде как статус матча «Краснодар» - «Динамо» официально должен проясниться в 13.00 воскресенья. Ждать осталось недолго.

Но если регламент для финишного отрезка сезона действительно ослабят, надо будет решиться и еще на один шаг. Отменить результат пятничного цирка с одиннадцатью голами на сочинском «Фиште», в котором, по текущим правилам, не смогли принять участие игроки основы «Ростова», и все-таки провести этот матч 19 июля. Борис Ротенберг будет против? Ну, так всем не угодишь...

Фото: Александр Ступников/ФК «Спартак»

Почему матч «Сочи» – «Ростов» не позор, а 17-летний вратарь Попов – не герой

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