Получается, «Спартак» тоже надо закрывать на карантин. Коронавирусное безумие российского футбола

Принимая решение доиграть РПЛ-2019/20, руководители нашего футбола взяли на себя огромные риски. И можно не сомневаться: благое дело они доведут до конца невзирая ни на какие имиджевые потери. Роспотребнадзор вставлять им палки в колеса не будет. Повторная и окончательная остановка чемпионата России нанесет удар по престижу всей страны, встающей после коронавируса с колен. На самом верху это никому не нужно. Это ж сколько разговоров потом будет? Немцы смогли, испанцы смогли, итальянцы и англичане - тоже, а русские не сдюжили? Непорядок. Чемпионат России должен быть доигран в любом случае. И точка.

Ну а чтобы окончательно не превратить «молитву в фарс», придется заняться любимым занятием РФС и РПЛ - латанием на ходу дыр в регламенте. Да, это не предусмотрели. Да, здесь недоглядели. А вот тут - совсем уж детский прокол. Ничего страшного. Надо только обмозговать, как бы это наряднее подать публике. Чтоб тухлых помидоров потом летело меньше.

Матч «Сочи» - «Ростов» уже стал легендой. Позор - позором, зато народ обсуждает, как «18 младоростовчан» с вратарем-героем Денисом Поповым во главе бросились на сочинскую амбразуру. Сюжет, который останется в болельщицкой памяти на века! Плохо только, что частить с такими «красивыми» историями нельзя. Иначе мы очень быстро получим вместо чемпионата России молодежное первенство. Чай не в Германии живем. В РПЛ самый суровый закон изоляции легко компенсируется необязательностью его выполнения (привет Хорену Байрамяну).

И вот уже для матча «Краснодар» - «Динамо», оказавшегося под угрозой срыва из-за коронавируса сразу у нескольких футболистов столичного клуба (Шарль Каборе и Клинтон Нжи почти наверняка среди заболевших, Николай Комличенко и Себастьян Шиманьски - возможно), надо придумать что-то новенькое.

Переносить игру на 19 июля, с чем вроде бы согласна даже краснодарская сторона? Так ведь сразу пойдет наезд на лигу за то, что она волевым решением не сделала то же самое с матчем «Сочи» - «Ростов». Заставить динамовцев отправить на Кубань молодняк? Смотрите выше.