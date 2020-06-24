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Александр Точилин: Овчинников может встряхнуть ЦСКА так же, как Каррера встряхнул «Спартак»
24 июня 17:26
автор: Юлия Григорьевская

Александр Точилин: Овчинников может встряхнуть ЦСКА так же, как Каррера встряхнул «Спартак»

Бывший защитник и тренер «Динамо», еще в прошлом году возглавлявший «Сочи», поделился с «Советским спортом» ожиданиями от предстоящего в выходные столичного футбольного дерби в рамках 24-го тура РПЛ.

- На 27 июня назначен матч «Динамо» - ЦСКА. Армейцы подходят к игре без главного тренера…
- Так и по «Динамо» остаются вопросы. Основной состав сел на карантин. Если регламент не изменят, против ЦСКА придется играть молодежкой. Но в любом случае, оба соперника будут предельно мотивированы. Армейцы хотят реабилитироваться за болезненное поражение от «Зенита». Динамовцы ведут борьбу за еврокубковые путевки. И даже резервным составом будут представлять опасность. Все-таки бело-голубые – победители молодежного первенства России.

- Вы упомянули о готовящихся поправках в регламенте. Считаете, на карантин надо сажать только тех, кто сдал положительный тест на коронавирус?
- По мне, если человек здоров, то должен играть. Но я не эпидемиолог. Мне сложно оценить насколько велик риск заразиться у футболиста, входящего в так называемую контактную группу.

- Почему не у всех клубов получается выполнять требования медицинского протокола?
- Потому что единственный способ свести риски к нулю – остановить чемпионат. А раз мы его продолжили, новые заражения неизбежны. Нельзя все предусмотреть, за всеми углядеть. Как показывает практика, в 70 процентах случаев заболевшие даже не знают, что подхватили коронавирус. Это добавляет сложностей.

- Вы сказали о силе динамовской молодежки. Уверены, что если на поле выйдет она, повторения сочинской истории с «Ростовом», который проиграл 1:10, мы не увидим?
- Кто его знает? (Смеется.) Давайте поглядим. Но, во-первых, скорее всего, «Динамо» сыграет основой. А, во-вторых, параллели с «Ростовом» не совсем корректны. Там вышел не столько молодежный, сколько юношеский состав. У динамовцев опыта выступлений и тренировок со взрослыми точно больше. Разница в классе не должна так сильно ощущаться.

- Как восприняли всю историю с матчем «Сочи» - «Ростов»?
- Мне непонятны претензии к футболистам «Сочи» в том, что они не пожалели мальчишек. Игроки выполнили свою работу. Могли забить и больше десяти мячей, но потратили столько сил, сколько было необходимо для успеха. И потом, называть соперников мальчишками – это уже неуважение к ростовчанам. Играли молодые люди.
И для них, возможно, матч послужит очень полезным уроком. Они увидели, к чему надо стремиться. А счет 1:10… Ничего страшного. Не такой уж это и удар. Все главные удары у ребят впереди. В футболе и не такие счета бывали.
Что же касается причин, по которым матч прошел в таком «необычном» формате, то в них, конечно, нужно разбираться. Это дело клубов, лиги. А предъявлять претензии футболистам, повторюсь, несправедливо. Сочинцы ни в чем не виноваты.

Александр Точилин начинал сезон-2019/20 главным тренером «Сочи».

- Вернемся к предстоящему дерби. ЦСКА не повалится после ухода Виктора Гончаренко, который не хочет продолжать работать главным тренером?
- А почему команда должна повалиться? Такие истории, наоборот, часто служат толчком, поводом мобилизоваться, встряхнуться. Многие команды резко прибавляли с приходом второго тренера. Вспомните «Тамбов» этого сезона после ухода Александра Григоряна. А как заиграл «Спартак» при Массимо Каррере, когда итальянец заменил Дмитрия Аленичева! Красно-белые вообще чемпионами стали.

- Сергей Овчинников способен в перспективе полноценно занять пост главного тренера армейцев?
- Конечно. Он давно в этой системе, знает футболистов. Плюс, оставаясь чуть-чуть в тени, Овчинников видел те моменты, которые Гончаренко, работавший под давлением, не всегда мог разглядеть. И потом, у Сергея же есть опыт работы главным – в «Кубани». С харизмой там все в порядке.

- Уход Гончаренко после разгрома от «Зенита» обнажил проблемы внутри коллектива?
- Сложно сказать. Не знаю, чем тренер руководствовался и что чувствовал. Я эту новость воспринял как факт.

- Многие ждали, что контракт с ЦСКА вот-вот подпишет Вагнер Лав, а бразилец неожиданно объявился в «Кайрате». Удивились?
- Слухи и есть слухи. Пока контракт не подписан, ничему верить нельзя. Наверное, варианты с возвращением Вагнера были. Но у клуба есть своя стратегия развития. Понятно, что не в любом возрасте даже самый уважаемый игрок может вернуться в ЦСКА. А если Вагнер так хотел закончить здесь карьеру, то не надо было в свое время никуда уходить. Продолжал бы играть, как братья Березуцкие или Сергей Игнашевич.

- Если ЦСКА и «Динамо» сыграют основными составами, у кого больше шансов на победу?
- У ЦСКА. «Динамо» пропустило первый тур после перерыва. Отсутствие игровой практики – серьезный минус.

Движение вниз. Почему Гончаренко не смог построить новый ЦСКА

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