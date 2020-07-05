ЦСКА разгромил «Ахмат», «Зенит» сегодня может стать чемпионом, а «Спартаку» плохо и без VAR

Побег в родную Белоруссию после разгрома от «Зенита» - 0:4 пошел на пользу главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко и его игрокам (впору отправлять туда всех специалистов из кризисных команд). Теперь с тем же счетом они побеждают набравший после рестарта сезона уверенный ход «Ахмат», который, правда, играл без своего лидера Дениса Глушакова, отбывавшего дисквалификацию за перебор желтых карточек. Его, очевидно, и не хватило хозяевам. Но с другой стороны у красно-синих не было Марио Фернандеса, а он для них едва ли не половина команды.

Армейцы в Грозном за четыре минуты уложили на лопатки «Ахмат», отправив в ворота хозяев с 61-й по 65-ю минуты три мяча . Дважды отличился Федор Чалов, не забивавший в чемпионате с ноября. Третий гол гостей на счету Арнора Сигурдссона, а четвертый срезал в свои ворота защитник грозненцев Андрей Семенов.

26-й тур чемпионата России, который завершается в воскресенье тремя матчами, резко обострил еврокубковую интригу. Виной тому вторая подряд победа ЦСКА и вторая кряду домашняя ничья «Локомотива» с командой из подвала турнирной таблицы, а также осечки «Динамо» и «Спартака».

А вот чего не доставало «Локомотиву» в матче с «Сочи» - так это умения реализовывать голевые моменты. Самый убойный был на девятой добавленной минуте у Алексея Миранчука, но он не забил при счете 0:0 пенальти, назначенный за фол на Гжегоже Крыховяке, попав в штангу.

Этот промах железнодорожникам еще может аукнуться. Теперь ЦСКА отстает от земляков на шесть очков, что вполне можно отыграть за четыре тура, учитывая, что у команд впереди очная встреча. Серб Марко Николич, стартовавший в России с двух побед, растерял в двух домашних матчах 4 очка с не самыми сильными соперниками, что, конечно, не позволительно много для клуба, который метит в Лигу чемпионов.

Николич после игры сказал, что его команде не хватает эффективности в завершающей стадии и что нужно быть более голодными до голов. А еще раскритиковал VAR, что сейчас в российском футболе очень модно. «Давно говорил, что не люблю систему VAR, такие остановки убивают душу футбола», - подчеркнул серб.

Остановки игры на 5-7, а то и 10 минут однозначно раздражают. Но стоит заметить, что VAR все не любят, когда результат не устраивает. Забей Миранчук 11-метровый, сменщик Юрия Семина о видеосистеме вряд ли бы упомянул хоть слово.

«ЗЕНИТ» СЕГОДНЯ МОЖЕТ ОФОРМИТЬ ЧЕМПИОНСТВО

На хвосте у «Локо» сидит «Краснодар». По потерянным очкам «быки» даже опережают конкурента в борьбе за второе место — они сыграли на две игры меньше. В воскресенье, 5 июля им принимать дома «Зенит», а матч с «Динамо» был перенесен на 19 июля.

В случае поражения «Краснодар» будет первым поздравлять чемпионов России. Если «Зенит» возьмет сегодня три очка, то досрочно выиграет золотые медали, за четыре тура до окончания турнира. Но краснодарцам самим нельзя терять очки, так как в спину дышат «Ростов» с ЦСКА. Так что битва на стадионе Сергея Галицкого предстоит нешуточная.

НА ШЕСТОЕ МЕСТО ШЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Кто в субботних матчах поразил со знаком минус, так это земляки-товарищи из «Динамо» и «Спартака». Команды соперничают за шестое, потенциально еврокубковое место. Бело-голубые еще недавно были в этой борьбе явными фаворитами, но вчера умудрились проиграть дома «Арсеналу» - 0:1, хотя с конца первого тайма имели на одного футболиста больше после удаления у гостей. До этого команда Кирилла Новикова две игры свела вничью — с ЦСКА и «Сочи», а матч 23-го тура с «Краснодаром» был перенесен. Так что динамовцы после возобновления чемпионата еще не побеждали.

По стать им играют в последних матчах и красно-белые, вчера позволившие самому бедному клубу РПЛ «Тамбову» увезти из Тушина три очка. Еще и пропустив три мяча, дважды ведя в счете по ходу матча (2:3).

На матче не было VAR, о чем, очевидно, так мечтал Леонид Федун, критиковавший видеосистему в последнее время. Но с ней, вполне вероятно, в субботу мог бы увидеть победу своей команды. Отмененный гол Александра Соболева на 80-й минуте при VAR, не исключено, засчитали бы. Там скорее была борьба, а не нарушение со стороны спартаковца, но главный арбитр Владимир Москалев рассудил иначе. Хотя он же в первом тайме поставил пенальти в ворота «Тамбова», а эпизод был на тоненького.

После проигрышей «Динамо» и «Спартака» за шестое место теперь могут побороться «Уфа», «Арсенал», «Урал» и даже «Сочи» с Александром Кокориным, хотя «пляжный» клуб еще недавно был аутсайдером чемпионата. Интрига возрастает, и это, конечно, здорово. Куда приятней видеть это, а не очередные коронавирусные проколы в организации чемпионата.

«ЮВЕНТУС» ОТОРВАЛСЯ ОТ «ЛАЦИО» НА СЕМЬ ОЧКОВ

«Лацио» дома неожиданно крупно проиграл «Милану» - 0:3 и теперь отстает от лидера чемпионата Италии «Ювентуса» на семь очков, что почти нереально будет отыграть за оставшуюся часть турнира. Для римлян это поражение стало первым в серии А в нынешнем сезоне. Голы у гостей на счету Хакана Чалханоглу, Златана Ибрагимовича и Анте Ребича. «Милан» не проигрывает пять последних игр с учетом кубковых встреч и с 46 очками находится на шестом месте.

«Ювентус» упрочил свое лидерство благодаря разгрому «Торино» - 4:1. Криштиану Роналду отличился на 61-й минуте ударом со штрафного и признался после игры, что этот мяч был важен для него, чтобы вернуть себе уверенность. Португальский нападающий стал первым за 59 лет футболистом «Ювентуса», забившим 25 голов за сезон в высшем дивизионе.

НОВЫЙ СЕЗОН НХЛ НАЧНЕТ В ЯНВАРЕ

Руководство НХЛ определилось со сроками начала сезона-2020/21, старт которого был сдвинут из-за пандемии коронавируса. Лига объявила хоккеистам, тренерам и клубным менеджерам, что новый сезон начнется в январе. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн ранее говорил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что дата предварительная.

Напомним, что НХЛ планирует возобновить сезон-2019/20 с началом августа. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, а соревнования могут продлиться до 5 октября. На этот день запланирована седьмая игра финальной серии. Если, конечно, до нее дойдет дело. Вирус в Северной Америке пока не утихает.