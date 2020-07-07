«Зениту» вручат кубок 8 июля, Дзюбу едва не хватил удар, Трамп против смены названий клубов NFL

Весь вчерашний день футбольное сообщество в России обсуждало и комментировало чемпионство «Зенита», которое питерская команда оформила досрочно в воскресенье после гостевой победы над «Краснодаром» - 4:2. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер считает, что главный фактор успеха клуба из Санкт-Петербурга в этом году – порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей.

Напомним, что после выигрыша «Зенитом» чемпионата страны-2018/19 питерскому клубу отдали старый кубок на вечное хранение, так как та победа стала пятой в российской истории. Ранее сине-бело-голубые становились первыми в России в 2007-м, 2010-м, 2012-м, 2015-м и 2019 годах.

Премьер-лига вчера объявила о том, что официальное награждение чемпионов России-2020 пройдет после матча питерской команды с «Сочи» 8 июля . Сине-бело-голубым будет вручен новый трофей на «Газпром Арене». В сообщении лиги сказано, что «Зенит» первым получит приз, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Над его изготовлением работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You.

Но Миллеру по статусу положено говорить стандартные слова, которые всегда звучат в подобных случаях. А вот один из лидеров «Зенита», который внес немалый вклад в успех – нападающий Артем Дзюба, так разоткровенничался в разговоре с клубной пресс-службой, что диву даешься. Никогда не приходилось читать подобное чемпионское интервью.

Дзюба признался, что это был самый тяжелый матч в его карьере. Не подумайте только, что соперник так досаждал зенитовскому великану. Виной тому жара и духота, царившие на стадионе в Краснодаре, несмотря на позднее начало матча. «Я минут 15 лежал в холодных полотенцах. Укутали всего, ничего не слышал, лед под головой. В первом тайме мне так плохо было. Думал, что это то ли солнечный, то ли тепловой удар. Было ужасно. Я так понял, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне, - переживает заново события матча Артем. - Что касается гола с пенальти, то я даже не помню. Я разбежался… Помню, что Сафонов подошел и говорит: «Че это ты поменял удар?» А я говорю: «Мне так плохо было, я просто бил по мячу». Маге Оздоеву плохо было. Мистер блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался. Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похожее на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, я там опять чуть не проблевался… Короче, матч был очень тяжелый! Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прям волшебно».

Больше, конечно, похоже не на воспоминания об игре, а на утреннее похмелье после трехдневного запоя. Так и подмывает спросить Артема, точно ли он не перепутал матч с последующими гуляниями. В любом случае, теперь все знают, какой ценой берется золото в РПЛ.

ЦСКА ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО АРГЕНТИНСКОМУ НАПАДАЮЩЕМУ

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в услугах футболиста заинтересован ЦСКА. Армейцы готовы приобрести права на форварда за 8 млн евро и якобы уже сделали ему предложение. Однако реакция «Сан-Лоренсо» на него пока не известна. При этом в стане красно-синих уверенны, что трансфер состоится. Форвардом, помимо ЦСКА, интересуются итальянские клубы «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».

Клуб из Буэнос-Айреса в настоящий момент остро нуждается в деньгах из-за финансового кризиса, ставшего следствием пандемии коронавируса. ЦСКА нужен нападающий в пару к Федору Чалову, который пока практически в одиночку вынужден сражаться в атаке армейцев.

Гайч в составе «Сан-Лоренсо» забил пять голов в 12 матчах чемпионата Аргентины, завершившегося досрочно. Адольфо сыграл одну встречу за национальную команду. Точнее – лишь несколько минут, выйдя на замену в самой концовке товарищеской игре со сборной Мексики в сентябре прошлого года.

Агент футболиста Матиас Фавано подтверждает, что переговорный процесс идет, однако заявил, что ЦСКА пока не делал предложение «Сан-Лоренсо».

ТРАМП РАСКРИТИКОВАЛ КЛУБЫ NFL

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение двух клубов NFL рассмотреть вопрос со сменой названия в знак протеста против расовой дискриминации. Расизм усмотрели у себя «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») и «Кливленд Индиенс» («индейцы»).

«Названия командам даются из соображения силы, а не слабости. Но сейчас кажется, что две легендарные команды «Вашингтон Редскинз» и «Кливленд Индиенс» собираются изменить свои имена, чтобы быть политически корректными. Индейцы, включая Элизабет Уоррен (сенатор США), должно быть очень злы сейчас», — написал Трамп в твиттере.

Как сообщает телекомпания CBS, почтовая компания FedEx, являющаяся спонсором «Редскинз», ранее попросила клуб сменить название, полагая, что оно оскорбляет коренные народы страны. До этого с просьбой сменить название выступили и другие спонсоры клуба, в частности, компания PepsiCo.

В ЯРОСЛАВЛЕ РАЗГРОМИЛИ ПАМЯТНИК КАПИТАНУ «ЛОКОМОТИВА»

Грустные новости пришли вчера из Ярославля, где вандалы сломали памятник на могиле хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко, разбившегося в авиакатастрофе вместе с командой 7 сентября 2011 года. Инцидент, скорее всего, произошел в воскресенье, так как в субботу родственники навещали могилу, и с ней все было в порядке.

«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож и сказал, что памятник разгромили. Рамки нет, стекла нет, угол отломан», – рассказал 76.ru отец Ивана Леонид Ткаченко, который каждую неделю навещает могилу сына.

Это не первый случай, когда родные и знакомые погибших хоккеистов жалуются на осквернение могил и повреждение надгробий. На Леонтьевском кладбище похоронены 14 игроков, включая Ткаченко, а также сотрудников клуба.

Напомним, что в авиакатастрофе, случившейся при взлете лайнера, который должен был доставить «Локомотив» на гостевой матч, погибли семь членов экипажа и 36 пассажиров. Выжить удалось только бортинженеру Александру Сизову.