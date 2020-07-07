ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Зениту» вручат кубок 8 июля, Дзюбу едва не хватил удар, Трамп против смены названий клубов NFL
07 июля 08:00
автор: Дмитрий Кузнецов

«Зениту» вручат кубок 8 июля, Дзюбу едва не хватил удар, Трамп против смены названий клубов NFL

В рубрике «Пока вы спали» -- о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

НОВЫЙ КУБОК «ЗЕНИТ» ПОЛУЧИТ ПОСЛЕ ИГРЫ С «СОЧИ»

Премьер-лига вчера объявила о том, что официальное награждение чемпионов России-2020 пройдет после матча питерской команды с «Сочи» 8 июля. Сине-бело-голубым будет вручен новый трофей на «Газпром Арене». В сообщении лиги сказано, что «Зенит» первым получит приз, который РПЛ презентовала 26 февраля 2020 года. Над его изготовлением работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You.

Напомним, что после выигрыша «Зенитом» чемпионата страны-2018/19 питерскому клубу отдали старый кубок на вечное хранение, так как та победа стала пятой в российской истории. Ранее сине-бело-голубые становились первыми в России в 2007-м, 2010-м, 2012-м, 2015-м и 2019 годах.

ДЗЮБА НЕ ПОМНИТ, КАК ЗАБИЛ «КРАСНОДАРУ»

Весь вчерашний день футбольное сообщество в России обсуждало и комментировало чемпионство «Зенита», которое питерская команда оформила досрочно в воскресенье после гостевой победы над «Краснодаром» - 4:2. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер считает, что главный фактор успеха клуба из Санкт-Петербурга в этом году – порядок и дисциплина. Это позволило в таблице чемпионата соблюдать необходимую социальную дистанцию от преследователей.

Но Миллеру по статусу положено говорить стандартные слова, которые всегда звучат в подобных случаях. А вот один из лидеров «Зенита», который внес немалый вклад в успех – нападающий Артем Дзюба, так разоткровенничался в разговоре с клубной пресс-службой, что диву даешься. Никогда не приходилось читать подобное чемпионское интервью.

Дзюба признался, что это был самый тяжелый матч в его карьере. Не подумайте только, что соперник так досаждал зенитовскому великану. Виной тому жара и духота, царившие на стадионе в Краснодаре, несмотря на позднее начало матча. «Я минут 15 лежал в холодных полотенцах. Укутали всего, ничего не слышал, лед под головой. В первом тайме мне так плохо было. Думал, что это то ли солнечный, то ли тепловой удар. Было ужасно. Я так понял, что всем тяжело было, но мне казалось, что тяжелее всех было мне, - переживает заново события матча Артем. - Что касается гола с пенальти, то я даже не помню. Я разбежался… Помню, что Сафонов подошел и говорит: «Че это ты поменял удар?» А я говорю: «Мне так плохо было, я просто бил по мячу». Маге Оздоеву плохо было. Мистер блевонтин. Я продержался, в отличие от слабых этих, которые блюют. Я 15 минут отлежался и собрался. Во втором тайме пару раз было что-то чуть-чуть похожее на дуновение ветра. Я аж обрадовался, начал дышать ртом, и в этот момент залетела какая-то мошка, я там опять чуть не проблевался… Короче, матч был очень тяжелый! Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прям волшебно».

Больше, конечно, похоже не на воспоминания об игре, а на утреннее похмелье после трехдневного запоя. Так и подмывает спросить Артема, точно ли он не перепутал матч с последующими гуляниями. В любом случае, теперь все знают, какой ценой берется золото в РПЛ.

ЦСКА ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО АРГЕНТИНСКОМУ НАПАДАЮЩЕМУ

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может продолжить карьеру в России, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, в услугах футболиста заинтересован ЦСКА. Армейцы готовы приобрести права на форварда за 8 млн евро и якобы уже сделали ему предложение. Однако реакция «Сан-Лоренсо» на него пока не известна. При этом в стане красно-синих уверенны, что трансфер состоится. Форвардом, помимо ЦСКА, интересуются итальянские клубы «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома».

Клуб из Буэнос-Айреса в настоящий момент остро нуждается в деньгах из-за финансового кризиса, ставшего следствием пандемии коронавируса. ЦСКА нужен нападающий в пару к Федору Чалову, который пока практически в одиночку вынужден сражаться в атаке армейцев.

Гайч в составе «Сан-Лоренсо» забил пять голов в 12 матчах чемпионата Аргентины, завершившегося досрочно. Адольфо сыграл одну встречу за национальную команду. Точнее – лишь несколько минут, выйдя на замену в самой концовке товарищеской игре со сборной Мексики в сентябре прошлого года.

Агент футболиста Матиас Фавано подтверждает, что переговорный процесс идет, однако заявил, что ЦСКА пока не делал предложение «Сан-Лоренсо».

ТРАМП РАСКРИТИКОВАЛ КЛУБЫ NFL

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение двух клубов NFL рассмотреть вопрос со сменой названия в знак протеста против расовой дискриминации. Расизм усмотрели у себя «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») и «Кливленд Индиенс» («индейцы»).

«Названия командам даются из соображения силы, а не слабости. Но сейчас кажется, что две легендарные команды «Вашингтон Редскинз» и «Кливленд Индиенс» собираются изменить свои имена, чтобы быть политически корректными. Индейцы, включая Элизабет Уоррен (сенатор США), должно быть очень злы сейчас», — написал Трамп в твиттере.

Как сообщает телекомпания CBS, почтовая компания FedEx, являющаяся спонсором «Редскинз», ранее попросила клуб сменить название, полагая, что оно оскорбляет коренные народы страны. До этого с просьбой сменить название выступили и другие спонсоры клуба, в частности, компания PepsiCo.

В ЯРОСЛАВЛЕ РАЗГРОМИЛИ ПАМЯТНИК КАПИТАНУ «ЛОКОМОТИВА»

Грустные новости пришли вчера из Ярославля, где вандалы сломали памятник на могиле хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко, разбившегося в авиакатастрофе вместе с командой 7 сентября 2011 года. Инцидент, скорее всего, произошел в воскресенье, так как в субботу родственники навещали могилу, и с ней все было в порядке.

«В субботу мы ходили на могилу, все было нормально. Думаю, все случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож и сказал, что памятник разгромили. Рамки нет, стекла нет, угол отломан», – рассказал 76.ru отец Ивана Леонид Ткаченко, который каждую неделю навещает могилу сына.

Это не первый случай, когда родные и знакомые погибших хоккеистов жалуются на осквернение могил и повреждение надгробий. На Леонтьевском кладбище похоронены 14 игроков, включая Ткаченко, а также сотрудников клуба.

Напомним, что в авиакатастрофе, случившейся при взлете лайнера, который должен был доставить «Локомотив» на гостевой матч, погибли семь членов экипажа и 36 пассажиров. Выжить удалось только бортинженеру Александру Сизову.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Зенит» стал шестикратным чемпионом России (видео всех голов)Хабиб Нурмагомедов проведёт пресс-конференциюРоскошный салон и яркая обложка: новый Bentley Bentayga 2021Нурмагомедов не сдержался во время похорон отцаРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Зениту» вручат кубок 8 июля, Дзюбу едва не хватил удар, Трамп против смены названий клубов NFL
«Зениту» вручат кубок 8 июля, Дзюбу едва не хватил удар, Трамп против смены названий клубов NFL
В рубрике «Пока вы спали» -- о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
07.07.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Нужен еще один Малком, только подешевле. Как «Зениту» стать суперклубом за пределами России
Нужен еще один Малком, только подешевле. Как «Зениту» стать суперклубом за пределами России
Внутри страны «Зенит» – лучший с запасом, но для Лиги чемпионов требуется большее. «Советский спорт» разобрал слагаемые успеха питерцев в РПЛ-2019/20 и выделил болевые точки команды.
06.07.2020 20:38
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дзюба изобразил половой акт с Азмуном. Иранца на родине могут ждать 100 ударов плетью
Дзюба изобразил половой акт с Азмуном. Иранца на родине могут ждать 100 ударов плетью
В чемпионской раздевалке после победы над «Краснодаром» форвард «Зенита» Артем Дзюба очень неудачно пошутил над автором золотого дубля Сердаром Азмуном.
06.07.2020 17:04
Футбол
автор: Иван Сергеев
Дайте Тедеско поработать в «Спартаке». Итоги 26-го тура с Ловчевым
Дайте Тедеско поработать в «Спартаке». Итоги 26-го тура с Ловчевым
Постоянный автор «Советского спорта», известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной Евгений Ловчев – о главных событиях очередного тура премьер-лиги.
06.07.2020 16:21
Футбол
автор: Евгений Ловчев
Вячеслав Петкун: Убери из состава Ивановича – и «Зенит» не станет чемпионом
Вячеслав Петкун: Убери из состава Ивановича – и «Зенит» не станет чемпионом
Лидер музыкальной группы «Танцы минус» и давний поклонник питерского футбольного клуба прокомментировал «Советскому спорту» очередное зенитовское золото.
06.07.2020 15:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
У Канделаки с Уткиным новый баттл. Теперь на почве чемпионства «Зенита»
У Канделаки с Уткиным новый баттл. Теперь на почве чемпионства «Зенита»
Генеральный продюсер главного спортивного телеканала страны Тина Канделаки допустила непростительную оплошность, поздравляя питерский футбольный клуб с шестым российским золотом. И тут же нарвалась на ответ своего бывшего подчиненного Василия Уткина.
06.07.2020 14:19
Футбол
автор: Иван Сергеев
Покой «Зениту» только снится. Какие рекорды могут побить чемпионы России-2020
Покой «Зениту» только снится. Какие рекорды могут побить чемпионы России-2020
Досрочное чемпионство не означает, что у клуба из Санкт-Петербурга исчезла мотивация в продолжающемся футбольном сезоне.
06.07.2020 12:02
Футбол
автор: Иван Сергеев
Уткин и Дзюба в одной команде. Символическая сборная 26-го тура РПЛ
Уткин и Дзюба в одной команде. Символическая сборная 26-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.
06.07.2020 09:54
Футбол
автор: Алексей Безъязычный
Сергей Семак: «Зенит» голоден до новых побед, а обсуждать, что было при Манчини и Луческу, не берусь
Сергей Семак: «Зенит» голоден до новых побед, а обсуждать, что было при Манчини и Луческу, не берусь
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Краснодаром» (4:2), в котором питерцы оформили шестое российское чемпионство.
06.07.2020 00:29
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Потемкинская деревня. «Зенит» бесподобен в России, но Европе не страшно
Потемкинская деревня. «Зенит» бесподобен в России, но Европе не страшно
Клуб из Санкт-Петербурга уверенно и эффектно движется к своей цели – добавить на клубный логотип вторую звезду за десять чемпионств. Но все это великолепие актуально только внутри страны.
05.07.2020 23:56
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика