«Ман Сити» победил УЕФА, РФС рассмотрит поведение Карпина и Кикнадзе, Капризов уже в «Миннесоте»

Многие футбольные специалисты негативно отнеслись к решению C AS, полагая, что это создает нехороший прецедент. И в тоже время раскритиковали УЕФА, который оказался не способным организовать даже собственные дисциплинарные меры.

Английский клуб уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Манчестер Сити» с 72 очками занимает второе место в АПЛ, которая имеет квоту в ЛЧ для четырех первых команд. Идущий пятым «МЮ» вчера сыграл дома вничью с «Саутгемптоном» - 2:2, пропустив на 96-й минуте, и максимум может достичь отметки в 68 очков.

Напомним, что «Ман Сити» был дисквалифицирован за финансовые махинации со спонсорскими контрактами. УЕФА аргументировал свое наказание тем, что «горожане» завышали спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов. Однако суд посчитал, что срок давности по многим предполагаемым нарушениям истек ввиду 5-летнего периода, предусмотренного в правилах УЕФА.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА от 14 февраля 2020 года отстранить клуб на два сезона от участия в Лиге чемпионов из-за нарушения правил финансового fair play. Суд также снизил сумму штрафа с 30 до 10 миллионов евро.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАРПИНА И КИКНАДЗЕ РАССМОТРЯТ 17 ИЮЛЯ

У комитета по этике РФС с каждым днем прибавляется работы, а организации не спешит сходу рассматривать громкие заявления футбольного люда. Ждет своей очереди дело гендиректора «Зенита» Александра Медведева, на которого сильно обижен «Спартак», обратившийся в РФС с требованием разобрать высказывания функционера. Медведев, напомним, комментируя непристойный эпизод из чемпионской раздевалке питерской команды в Краснодаре, где Артем Дзюба имитировал половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном, предположил, что российский форвард просто показывал, что ждет красно-белых в кубковом матче в Санкт-Петербурге 19 июля.

По горячим следам на прошлой неделе комитет собираться не стал, отфутболив решение вопроса на конец недели следующей, то есть текущей. И вот к медведевской истории добавились еще два дела. Таким образом, в пятницу 17 июля РФС рассмотрит еще и жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, показавшего из VIP-ложи средний палец трибунам на домашнем матче железнодорожников с «Уфой» (1:1) в ответ на оскорбления в свой адрес, и высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, после игры в Оренбурге (0:0) назвавший чемпионат России ненормальным.

Наставник дончан оказался удивлен тем фактом, что его высказывания заинтересовали комитет по этике. Карпин признался, что не понимает, какие необычные и оскорбительные слова он произнес. «Действительно считаю ситуацию, при которой нам пришлось выставлять на встречу с «Сочи» мальчишек. мерзостью, а бездействие и страусиную позицию РПЛ — подлостью», - подтвердил свою позицию тренер.

КАПРИЗОВ И РОМАНОВ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ С КЛУБАМИ НХЛ

Один из самых ярких игроков КХЛ 23-летний нападающий Кирилл Капризов теперь уже точно покидает Россию. Вчера «Миннесота» объявила о заключении двухлетнего контракта с экс-лидером ЦСКА.

«Мы рады официально подписать и приветствовать Кирилла в нашей организации, - прокомментировал переход генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин. - Он превзошел все ожидания в своем развитии с момента драфта в 2015 году».

Впрочем, в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли автор золотого гола Олимпиады-2018 участие не примет. НХЛ разрешила клубам подписывать новичков с условием, что до старта нового сезона – в январе 2021 года – им уже будет зачтен год контракта. Однако играть в 2020-м новобранцы не смогут и проживут несколько месяцев без большого хоккея.

Та же участь ждет бывшего партнера Капризова по ЦСКА защитника Александра Романова, которого подписал «Монреаль». Как сообщает пресс-служба «Канадиенс», 20-летний россиянин заключил с клубом трехлетний контракт новичка.

Отмечается, что Романов сможет присоединиться к тренировочному сбору клуба на третьей фазе возобновления сезона, однако сначала ему придется пройти семидневный карантин. При этом наш легионер не будет иметь права играть в отборочном раунде.

Тем временем московские армейцы потеряли еще одного игрока основы. ЦСКА принял решение расторгнуть контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым. Нападающий выступал за красно-синих с 2018 года, а теперь может продолжить карьеру в челябинском «Тракторе». Чемпионы России-2020 испытывают большие проблемы с сохранением предыдущих лидеров в составе после введения жесткого потолка зарплат в КХЛ с нового сезона.

В НХЛ 43 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС

НХЛ сообщила о том, что количество положительных тестов на коронавирус у хоккеистов лиги выросло до 43. Более 600 игроков приняли участие в тренировках в рамках второго этапа плана возобновления сезона. Было сделано 4934 теста на COVID-19, которые выявили 30 случаев инфицирования. Еще у 13 игроков зафиксирован вирус вне протокола второго этапа. Все они отправлены на карантин.

Сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии, должен возобновиться 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли, в котором примут участие 24 команды. Они сыграют матчи в двух канадских городах - Торонто и Эдмонтоне.

В КХЛ также есть заболевшие китайской заразой игроки. Президент лиги Алексей Морозов рассказал, что коронавирус нашли у двух игроков «Северстали», одного игрока «Спартака» и трех хоккеистов «Торпедо». Однако в отличии от НХЛ в России, напомним, решили не проводить плей-офф-2020, определив чемпиона по итогам регулярного турнира.

Новый чемпионат КХЛ должен стартовать 2 сентября.

КВЯТ ОБЪЯСНИЛ ЕЩЕ РАЗ, ПОЧЕМУ НЕ ВСТАЕТ НА КОЛЕНО

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подтвердил свою позицию в отношении акции, инициированной шестикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса». Напомним, что британец перед стартом сезона призвал всех коллег по Ф-1 последовать его примеру и встать на одно колено перед гонкой в знак борьбы с расизмом.

Однако на первом этапе в Австрии шесть пилотов отказались опускаться на колено, и среди них был Квят, объяснивший свое решение тем, что у русских принято преклонять колени только перед Богом, Родиной и флагом. В целом же он солидарен с теми, кто выступает против проявления расовой дискриминации и надел футболку с соответствующим призывом.

В прошедшее воскресенье на Гран-при Штирии акция Хэмилтона продолжилась, но Квят и группа его коллег снова были непреклонны. «Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев футболки. Но вставать на колено… Я против этого, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Всегда должна быть очень веская причина, - подчеркнул россиянин в эфире программы «60 минут». - Это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает. Для кого-то нормально встать на колено. Хочу выразить свою позицию по-другому, как и некоторые другие коллеги».