«Юве» чемпион девятый раз подряд, 31-й трофей Роналду, «МЮ» и «Челси» в ЛЧ, Талалаев – в «Ахмате»

Роналду посвятил победу в чемпионате Италии всем болельщикам. «Рад завоевать второе подряд чемпионство и продолжать быть частью истории этого великого клуба. Этот титул посвящается всем болельщикам, особенно тем, кто пострадал из-за пандемии, заставшей нас всех врасплох», - сказал после игры португалец, выигравший уже 31-й трофей в карьере .

Победный гол «Ювентуса» стал для Роналду 735-м в карьере в официальных матчах . По этому показателю он опередил Ромарио (734) и вышел на чистое второе место в истории. Больше только у Пеле – 767, у вечного соперника Лионеля Месси – 716.

Что касается «золотого» для «Юве» матча, то в составе туринского клуба голами отметились Криштиану Роналду (45-я минута) и Федерико Бернардески (67). На 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Мортен Торсби , а на 89-й Роналду не реализовал пенальти и теперь на три гола отстает в споре бомбардиров от Чиро Иммобиле . Нападающий «Лацио» отметился вчера хет-триком в матче против «Вероны» (5:1). На счету Иммобиле уже 34 гола в 35 играх.

Это уже 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. На втором месте по этому показателю «Милан», который 18 раз побеждал в чемпионате Италии.

«Ювентус» в 36-м туре чемпионата Италии победил «Сампдорию» - 2:0 и в девятый раз подряд выиграл Серию А . Туринский клуб стал недосягаем для преследователей за два тура до конца сезона, набрав 83 очка. У идущего вторым «Интера» на семь очков меньше.

«МЮ» ПОБЕДИЛ «ЛЕСТЕР» В МАТЧЕ ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Вчера был сыгран последний 38-й тур чемпионата Англии. Спустя 30 лет титул завоевал «Ливерпуль», став победителем досрочно. В заключительном матче команда Юргена Клоппа на выезде выиграла у «Ньюкасла» - 3:1 и набрала в итоге 99 очков.

На втором месте также досрочно финишировал «Манчестер Сити» (81 очко), а «Манчестер Юнайтед» и «Челси» набрали по 66 очков, но на третьей строчке турнирной таблице по дополнительным показателям расположился «МЮ». Все четыре клуба получили путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

Шанс попасть в ЛЧ-2020/21 упустил «Лестер», вчера проигравший дома как раз «красным дьяволам» - 0:2. До матча хозяева отставали от «МЮ» всего на очко, а после поражения остались на пятом месте с 62 очками и отправятся в Лигу Европы, как и «Тоттенхэм», сыгравший в гостях вничью с «Кристал Пэлас» - 1:1. Конкурент команды Жозе Моуринью за шестое место - «Вулверхэмптон» перед последним туром опережал лондонцев, однако проиграл «Челси» - 0:2 и пропустил вперед «шпоры».

В групповой этап Лиги Европы в случае победы в финале Кубка Англии попадет также «Арсенал». А если в финале выиграет «Челси», то в квалификацию ЛЕ отправится «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» же выйдет в групповой этап еврокубка.

Покидают АПЛ «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич Сити».

В споре лучших бомбардиром английской премьер-лиги первенствовал нападающий «Лестера» Джейми Варди – 23 гола в 35 матчах. Вторую строчку занял форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отличившийся 22 раза в 36 играх. Замкнул тройку нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингз - 22 гола в 38 матчах.

ТАЛАЛАЕВ БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ «АХМАТ», ОСИНЬКИН – «КРЫЛЬЯ», МАТВЕЕВ – «УРАЛ»

Сразу три клуба, выступавшие в РПЛ-2019/20, определились с новыми тренерами. «Ахмат», по итогам сезона сохранивший место в элите, возглавит Андрей Талалаев. Накануне он объявил об уходе из «Крыльев Советов», вылетевших в ФНЛ, и сменит в команде из Грозного Игоря Шалимова, с которым руководство чеченского клуба решило не продлевать соглашение. Контракт с Талалаевым заключен на три года.

В свою очередь «Крылья», которым в новом сезоне предстоит бороться за возвращение в премьер-лигу, примет главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин. По информации СМИ, самарский клуб планирует выкупить у «Чертаново» большую группу игроков основного состава. Окончательно этот вопрос решится в понедельник.

Прояснилась ситуация с «Уралом», который оставался без главного тренера после увольнения Дмитрия Парфенова. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что новым наставником команды будет назначен Юрий Матвеев, ранее работавший с «Уралом-2».

Напомним, что Парфенов подал в отставку сразу после поражения в полуфинале Кубка России от «Химок» - 1:3. «Урал» надеялся выйти в финал, который принимал как раз Екатеринбург, а потому домашнее поражение от подмосковной команды было воспринято крайне болезненно. Как показал решающий матч за Кубок между «Зенитом» и «Химками» (1:0), команда Сергея Юрана оказалась крепким орешком даже для чемпиона. Возможно, что Парфенов и «Урал» погорячились и приняли решение на эмоциях после матча. Но что случилось, то случилось.

РОДЧЕНКОВ РАССКАЗАЛ, ЧТО СССР БОЙКОТИРОВАЛ ИГРЫ-1984 ИЗ-ЗА ДОПИНГА

В британской прессе появились отрывки из мемуаров бежавшего в США информатора WADA Григория Родченкова. В открытую продажу они поступят 30 июля.

В своей книге Родченков, в частности, пишет: «Советский допинг вышел из-под контроля еще на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года в Хельсинки. В некоторых тренировочных лагерях поиск чистой мочи для незаконной замены образцов был проблемой - многие спортсмены оставались грязными. Более 20 лет спустя произошла настоящая эпидемия употребления ЭПО (нелегальный наркотик, стимулирующий кровь), и не в последнюю очередь под руководством тренера Виктора Чегина. ИААФ знал об образцах крови ходоков Чегина и в частном порядке попросил его остановиться. Сотруднику ИААФ по допинг-контролю удалось получить образцы мочи двух российских спортсменов, Ольги Каниськиной и Валерия Борчина, всего за неделю до Олимпиады-2008 в Пекине. Но агент российской спецслужбы конфисковал образцы на границе, и обвинения так и не были предъявлены. Каниськина и Борчин впоследствии завоевали золотые олимпийские медали в Китае, и хотя многие из их достижений были позже аннулированы за мошенничество, они официально остаются чемпионами Игр-2008».

Экс-директор Московской антидопинговой лаборатории также утверждает, что «олимпийцы СССР глотали стероиды такими дозами, что звучал сигнал тревоги». И что «Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, потому что у него уже тогда была огромная проблема с допингом».