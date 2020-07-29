«Спартак» дает Кокорину контракт на 3 года, а «Локо» - бонус в 4 млн, РПЛ опубликовала календарь

Полузащитник Денис Черышев, по сообщениям испанских СМИ, не хочет покидать «Валенсию» , несмотря на интерес к игроку со стороны «Зенита». Чемпионы России не намерены тратить большие деньги на трансферы этим летом, однако собираются усилить состав точечно. Одним из потенциальных новичков питерцев мог бы стать вингер сборной России.

Напомним, что экс-нападающий сборной России перешел в «Зенит» из «Динамо» в 2016 году, а в прошедшем сезоне сыграл за «Сочи» 10 матчей чемпионата России и забил 7 голов.

Что касается «Зенита», то клуб пока не озвучивает свою позицию по Кокорину, которого отдавал в аренду в «Сочи» после выхода игрока из тюрьмы. Ранее сообщалось также об интересе к форварду со стороны ряда итальянских и французских клубов, однако конкретные варианты так и не назывались.

Конкуренты в споре за форварда — железнодорожники, по некоторым данным, могут выплатить в качестве подписного бонуса 4 миллион евро. 29 июля состоится заседание трансферного комитета «Локомотива», на котором будет обсуждаться кандидатура Александра. Форварда хочет видеть в своей команде сербский тренер Марко Николич .

Нападающий Александр Кокорин , у которого истек срок действия контракта с «Зенитом», пока не определился с клубом, где продолжит выступления. Одним из вариантов является «Спартак». Красно-белые предложили 29-летнему игроку трехлетний договор и готовы удовлетворить финансовые запросы Кокорина.

29-летний футболист всю карьеру провел в Испании, где вырос и живет, а потому для него приоритетным является вариант с продолжением игры в Ла Лиге. Впрочем, прошедший сезон у россиянина не задался. Сначала он не играл из-за травмы, которые преследуют его всю карьеру, затем не получал много игрового времени по причине предпочтения тренерами других игроков. На днях в «Валенсии» произошла очередная тренерская замена. Команду возглавил Хави Грасия, имевший опыт работы с «Рубином». Как сложится у Черышева с этим специалистом — пока можно только гадать. А потому в его случае не стоит отбрасывать российский вариант.

По крайней мере переход в «Зенит» сулит игроку не только хорошие деньги, но и выступление в Лиге чемпионов. «Валенсия» же по итогам сезона-2019/20 заняла девятое место и осталась без еврокубков.

«ЗЕНИТ» И «СПАРТАК» СЫГРАЮТ ЗИМОЙ

Премьер-лига опубликовала расписание матчей следующего футбольного сезона. Точные даты игр пока не определены, для каждого тура приведен временной период, внутри которого пройдут соответствующие 8 встреч.

Открывает сезон матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» 7 августа на «ВЭБ Арене» в Москве. Исходя из этого не трудно предположить, что в первом туре эти команды проведут свои матчи 11 августа: питерцы встретятся в Волгограде с «Ротором», а железнодорожники отправятся в Казань на игру с «Рубином».

Любопытно, что чемпион сыграет с вице-чемпионом в августе дважды - матч первого круга РПЛ-2020/21 между «Локо» и «Зенитом» включен в программу 6-го тура, после которого чемпионат уйдет на перерыв, связанный с сентябрьскими играми сборной России в Лиге наций.

Столичные супердерби между «Спартаком» и ЦСКА запланированы на 7-й (с 11 по 14 сентября) и 27-й (с 23 по 26 апреля) туры. А встречи врагов-соперников «Зенита» и «Спартака», которые после всем известных событий этого лета будут вызывать особый ажиотаж, намечены в 10-м (с 2 по 4 октября) туре в Москве и 19-м (с 15 по 17 декабря) в Санкт-Петербурге, после чего команды уйдут на зимнюю паузу.

Последний тур 2020-го состоится как никогда поздно — за две недели до нового года, когда во многих регионах, не исключено, наступит уже настоящая русская зима. РПЛ назначила эти матчи преимущественно в южных городах: Краснодаре, Грозном, Ростове, Сочи, Волгограде. В Питере «Зенит» и красно-белые будут играть под крышей, так что им погодные условия не грозят испортить игру. А вот матчи в Нижнем Новгороде, где принимает соперников «Тамбов», и Химках находятся в зоне погодного риска.

Заключительный тур премьер-лиги состоится 16 мая. А за четыре дня до этого пройдет финал Кубка России.

ХАБИБ СРАЗИТСЯ С ГЭТЖИ 24 ОКТЯБРЯ

Бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи пройдет 24 октября, сообщил официальный твиттер организации. Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Хабиба и Гэтжи возглавит турнир в Абу-Даби (ОАЭ).

Для российского бойца ММА это будет первый поединок после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, что Хабиб провел за карьеру 28 боев и не потерпел ни одного поражения. У Джастина — 24 боя и два поражения.

У МИХХЕВА ГОЛ, У МАЛКИНА ПЕРЕДАЧА, У ЗАМУЛЫ ДЕБЮТ

В НХЛ состоялись первые контрольные матчи перед возобновлением сезона. В Торонто «Филадельфия» в овертайме выиграла у «Питтсбурга» - 3:2. По результативной передаче на свой счет записали защитник «Флайерз» Иван Проворов и форвард «Пингвинз» Евгений Малкин. У Проворова самое большое игровое время среди участников встречи — 25 минут 39 секунд. Отметим также дебют в НХЛ одного из героев МЧМ-2020 в составе российской молодежки защитника «Филадельфии» Егоры Замулы.

Нападающий «Торонто» Илья Михеев внес вклад в победу своей команда над «Монреалем» - 4:2. Россиянин открыл счет в матче уже на 33-й секунде. Голевой дубль оформил его партнер по команде Александре Керфут.