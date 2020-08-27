Покоритель «Зенита», сказка от Вандерсона и икс-фактор из Кореи. Символическая сборная 5-го тура РПЛ

ВРАТАРЬ

Александр МАКСИМЕНКО («Спартак»)

Первый за 16 лет выезд в Волгоград обернулся для красно-белых знатной нервотрепкой. То, что они оставили свои ворота в неприкосновенности, - во многом заслуга их 22-летнего голкипера, совершившего несколько запоминающихся сейвов после ударов Данила Степанова, Олега Алейника и Зурико Давиташвили.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Максим НЕНАХОВ («Ахмат»)

Был невероятно продуктивен на своей бровке и сделал изумительную разрезающую передачу на ход Владимиру Ильину, с которой тот открыл счет в матче с «Локомотивом».

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Георгий ДЖИКИЯ («Спартак»)

В концовке первого тайма дважды спасал команду, вынося мяч с ленточки (сначала - ногой, потом - головой), когда Максименко уже не мог выручить. Был успешен в большинстве единоборств.

Тони ШУНИЧ («Динамо»)

Триумфально вернулся в стартовый состав бело-голубых, став автором единственного мяча в игре с «Зенитом», который потерпел в РПЛ первое за 333 дня поражение.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Эльмир НАБИУЛЛИН («Сочи»)

Усилил игру команды, заменив в перерыве Александра Каплиенко. В награду получил голевой пас на последней минуте Кристиану Нобоа, который принес сочинцам очередную победу - на сей раз над «Тамбовом».

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Кристиан НОБОА («Сочи»)

А вот, собственно, как этот мяч был забит. Эквадорец на старте сезона феноменален. В пяти турах у Нобоа - четыре гола и передача.

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ХВАН ИН БОМ («Рубин»)

Кореец становится джокером Леонида Слуцкого. В прошлом туре новичок казанцев очень удачно вышел на замену в игре с «Локо», теперь стал икс-фактором во встрече с «Уфой», забив сразу после перерыва роскошный гол, послуживший началом разгрома гостей из Башкирии.

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)

В двух предыдущих турах голы хорвата не принесли армейцам даже одного набранного очка. Теперь он ассистировал Константину Кучаеву, а в конце, когда казанцы сравняли счет, мог обеспечить красно-синим победу фирменным ударом.

ВАНДЕРСОН («Краснодар»)

По традиции, разрывал своим скоростным дриблингом фланги. В самый нужный момент не постеснялся пробить по воротам Игоря Акинфеева метров с 20 - и попал!

НАПАДАЮЩИЕ

Константин КУЧАЕВ (ЦСКА)

Продолжил свои бомбардирские подвиги на старте сезона, пока номинальные форварды команды - что Федор Чалов, что Адольфо Гайч - «молчат». Удар Кучаева под дальнюю штангу ворот Матвея Сафронова получился гроссмейстерским.

Владимир ИЛЬИН («Ахмат»)

К описанному выше голу с передачи Ненахова добавил результативный пас на Артема Тимофеева.

Символическая сборная 5-го тура:

Максименко - Ненахов - Джикия, Шунич - Набиуллин - Нобоа - Хван Ин Бом, Влашич, Вандерсон - Кучаев, Ильин