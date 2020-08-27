Покоритель «Зенита», сказка от Вандерсона и икс-фактор из Кореи. Символическая сборная 5-го тура РПЛ

ВРАТАРЬ
Александр МАКСИМЕНКО («Спартак»)
Первый за 16 лет выезд в Волгоград обернулся для красно-белых знатной нервотрепкой. То, что они оставили свои ворота в неприкосновенности, - во многом заслуга их 22-летнего голкипера, совершившего несколько запоминающихся сейвов после ударов Данила Степанова, Олега Алейника и Зурико Давиташвили.
ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК
Максим НЕНАХОВ («Ахмат»)
Был невероятно продуктивен на своей бровке и сделал изумительную разрезающую передачу на ход Владимиру Ильину, с которой тот открыл счет в матче с «Локомотивом».
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⚽️ «Ахмат» вышел вперед в матче против «Локомотива»! Владимир Ильин отличился на 3-й минуте. ⠀ 📺 #ЛокоАхмат на Матч ТВ 💻 matchpremier.ru/broadcast/lokomotiv-ahmat-20200826
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
Георгий ДЖИКИЯ («Спартак»)
В концовке первого тайма дважды спасал команду, вынося мяч с ленточки (сначала - ногой, потом - головой), когда Максименко уже не мог выручить. Был успешен в большинстве единоборств.
Тони ШУНИЧ («Динамо»)
Триумфально вернулся в стартовый состав бело-голубых, став автором единственного мяча в игре с «Зенитом», который потерпел в РПЛ первое за 333 дня поражение.
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📹 Тони Шунич вывел «Динамо» вперед в конце первого тайма ⠀ 📺 Смотрите #ДинамоЗенит на Матч ТВ 💻 matchpremier.ru/broadcast/dinamo-zenit-20200826
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ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК
Эльмир НАБИУЛЛИН («Сочи»)
Усилил игру команды, заменив в перерыве Александра Каплиенко. В награду получил голевой пас на последней минуте Кристиану Нобоа, который принес сочинцам очередную победу - на сей раз над «Тамбовом».
ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
Кристиан НОБОА («Сочи»)
А вот, собственно, как этот мяч был забит. Эквадорец на старте сезона феноменален. В пяти турах у Нобоа - четыре гола и передача.
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⚽ Гол Кристиана Нобоа приносит сочинцам победу в компенсированное время. ⠀ #МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовСочи
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АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ
ХВАН ИН БОМ («Рубин»)
Кореец становится джокером Леонида Слуцкого. В прошлом туре новичок казанцев очень удачно вышел на замену в игре с «Локо», теперь стал икс-фактором во встрече с «Уфой», забив сразу после перерыва роскошный гол, послуживший началом разгрома гостей из Башкирии.
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💪 Хван Ин Бом забивает свой дебютный гол в чемпионате ⠀ 📺 Смотрите #РубинУфа на МАТЧ! ФУТБОЛ-1 💻 matchpremier.ru/broadcast/rubin-ufa-20200826
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Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)
В двух предыдущих турах голы хорвата не принесли армейцам даже одного набранного очка. Теперь он ассистировал Константину Кучаеву, а в конце, когда казанцы сравняли счет, мог обеспечить красно-синим победу фирменным ударом.
ВАНДЕРСОН («Краснодар»)
По традиции, разрывал своим скоростным дриблингом фланги. В самый нужный момент не постеснялся пробить по воротам Игоря Акинфеева метров с 20 - и попал!
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🔥 Мощный удар Вандерсона помог «Краснодару» сравнять счет в матче против ЦСКА ⠀ #КраснодарЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
НАПАДАЮЩИЕ
Константин КУЧАЕВ (ЦСКА)
Продолжил свои бомбардирские подвиги на старте сезона, пока номинальные форварды команды - что Федор Чалов, что Адольфо Гайч - «молчат». Удар Кучаева под дальнюю штангу ворот Матвея Сафронова получился гроссмейстерским.
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💪 Третий гол Константина Кучаева в текущем сезоне Тинькофф РПЛ ⠀ 📺 #КраснодарЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
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Владимир ИЛЬИН («Ахмат»)
К описанному выше голу с передачи Ненахова добавил результативный пас на Артема Тимофеева.
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📹 Гол Артёма Тимофеева в концовке первого тайма матча #ЛокоАхмат. ⠀ 📺 Смотрите продолжение встречи на Матч ТВ 💻 matchpremier.ru/broadcast/lokomotiv-ahmat-20200826
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
Символическая сборная 5-го тура:
Максименко - Ненахов - Джикия, Шунич - Набиуллин - Нобоа - Хван Ин Бом, Влашич, Вандерсон - Кучаев, Ильин