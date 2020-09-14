ЦСКА почти догнал «Спартак», «Ротору» не дали выйти на поле, «Тампа» в шаге от финала

АРШАВИН ХВАЛИТ ЭДЖУКЕ, КОКОРИН ПРОВАЛИЛ СВОЙ ДЕБЮТ
ЦСКА одержал волевую победу в дерби над «Спартаком» - 3:1, набрал 13 очков и теперь отстает от красно-белых, потерявших лидерство в чемпионате, всего на один балл. На первой строчке в РПЛ остается с 15-ю очками «Сочи», который в субботу победил на выезде «Ахмат» - 1:0. Опередить южан может «Зенит», если сегодня дома выиграет у «Арсенала». «Рубин» в Москве обыграл «Динамо» в скандальном матче с тремя удалениями, где беспредельничал арбитр Сергей Лапочкин, и поднялся на четвертое место.
Что касается дерби, то спартаковцы забили первыми на 11-й минуте – великолепный удар в девятку с лета исполнил Понсе, однако уже до перерыва хозяева вышли вперед благодаря голам Магнуссона и Влашича, который начал атаку на своей половине поля, а затем завершил ее. Во втором тайме вышедший на замену новичок красно-синих Чидера Эджуке установил окончательный результат на 90-й минуте, забив свой первый гол в российском чемпионате. «Назвал бы Эджуке таким себе электровеником, он точно заслужил шанс сыграть и даже забить. Очень активный футбол показал. У Федора Чалова хороший конкурент появился», — похвалил после игры новичка армейцев бывший лидер сборной России Андрей Аршавин.
Отметим, что дебютный матч за «Спартак» наконец-то провел Александр Кокорин, появившийся на поле вместо Зелимхана Бакаева на 56-й минуте. Однако в отведенное время бывший форвард «Зенита» ничем не запомнился и был незаметен. В таком состоянии, как вчера, вряд ли ждет Александра с распростертыми объятиями итальянская «Рома», о чем трубит пресса которую неделю. Ему бы для начала стать твердым игроком основы «народной» команды.
В концовке страсти накалились, один из ассистентов Доменико Тедеско был удален за агрессивное поведение в отношении линейного арбитра, а сам главный тренер гостей получил желтую карточку. Споры вызвал эпизод с третьим голом ЦСКА, за секунды до которого мяч коснулся руки армейца у бровки.
После матча обменялись рукопожатием Тедеско и его коллега из ЦСКА Виктор Гончаренко. Напомним, что в марте после поражения армейцев в четвертьфинале Кубка России от «Спартака» наставник красно-синих отказался подать руку Доменико. В летнюю доигровку приветствия были запрещены из-за пандемии (что, интересно, изменилось с тех пор в плане эпидемии?), а теперь они, похоже, забыли старые разногласия.
МАТЧ «РОТОР» - «КРАСНОДАР» ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Матч «Ротора» с «Краснодаром» был отменен за час до начала, хотя в субботу на официальном сайте волгоградского клуба сообщалось о том, что игра состоится, несмотря на семь положительных тестов у футболистов команды и еще два – у сотрудников персонала. Однако днем в воскресенье пришли новости о еще трех случаях заражения в клубе. РПЛ до начала матча не получила итоги расследования и решение о допуске от местного Роспотребнадзора и вынуждена была пойти на отмену игры.
Очевидно, «Ротору» по регламенту будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. При этом волгоградцы остались крайне недовольны решением лиги отменить матч и считают виновником этого чиновников Роспотребнадзора, которые не смогли оперативно рассмотреть присланные результаты исследований.
Решение о проведении матча 8-го тура «Ростов» — «Ротор», по словам президента премьер-лиги Сергея Прядкина, будет принято после получения документов от волгоградского клуба.
«Краснодар» уже второй раз с момента пандемии получат три очка даром. В летнюю доигровку не состоялся их матч с «Оренбургом», который накрыла массовая эпидемия коронавируса.
СКА ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ НА ЗАПАДЕ
А вот отмененный ранее матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Нефтехимик» вчера все-таки был сыгран. Напомним, что лига объявила в пятницу о переносе игры из-за семи положительных тестов на ковид у игроков нижнекамской команды, которые они сдали в Риге. По этой причине не состоялась встреча «Динамо» Р – «Нефтехимик» 11 сентября. Однако более тщательное обследование не подтвердило первоначальный диагноз хоккеистов.
Победу питерским армейцам (5:2) обеспечил хет-трик (первый в КХЛ в нынешнем сезоне) финского нападающего Миро Аалтонена. СКА вышел на первое место на Западе. Девять очков, как и питерцы, набрал ЦСКА. Замыкает тройку лидеров конференции «Локомотив» (8 очков), который вчера победил «Трактор» - 2:1. Дублем у хозяев отметился шведский форвард Андре Петерссон, в прошлом сезоне выступавший за московское «Динамо».
На Востоке первое поражение в турнире потерпел «Авангард», уступивший в гостях «Салавату Юлаеву» - 2:3. Победу уфимцам также принес дубль легионера – Тему Хартикайнена.
«ТАМПА» ВЫИГРАЛА У «АЙЛЕНДЕРС», У КУЧЕРОВА ДВА ОЧКА, У ВАСИЛЕВСКОГО ОДНО
«Тампа» увеличила свое преимущество в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Айлендерс» - 3-1, победив в четвертом матче – 4:1. Две голевые передачи у Никиты Кучерова, набравшего уже 25 (6+19) очков в плей-офф-2020. Россиянин лидирует в бомбардирской гонке вместе с партнером по команде Брэйденом Пойнтом и форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном – у обоих по (9+16). Пойнт, пропустивший из-за травмы третью игру серии, снова получил повреждение и покинул лед досрочно в третьем периоде.
Результативная передача и у вратаря «Молний» Андрея Василевского – первая в плей-офф в карьере. В регулярных чемпионатах НХЛ у нашего голкипера 11 пасов.
Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц после матча отметил ведущее звено «Тампы».
«Их первое звено - выдающиеся хоккеисты. Они умеют разыгрывать, лезут в труднодоступные зоны. Это игроки высокого уровня, элита. Нельзя давать им и дюйма».
ТИМ ВПЕРВЫЕ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ US OPEN
Доминик Тим стал победителем Открытого чемпионата США, выиграв в финале у Александра Зверева в тяжелейшем матче в пяти сетах - 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. В решающем сете у обоих теннисистов были матчболы. Для 27-летнего австрийца это первая победа на турнире «Большого шлема». Ранее он проиграл три финале «Щлема» - «Ролан Гаррос»-2018 и 2019 и Australian Open-2020.
Отметим, что впервые в истории турнира мужской финал US Open закончился решающим тай-брейком. Последний раз на этом турнире в финале теннисист отыгрывал дефицит в два сета в 1949 году (Панчо Гонсалес).