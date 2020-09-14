ЦСКА почти догнал «Спартак», «Ротору» не дали выйти на поле, «Тампа» в шаге от финала

АРШАВИН ХВАЛИТ ЭДЖУКЕ, КОКОРИН ПРОВАЛИЛ СВОЙ ДЕБЮТ

ЦСКА одержал волевую победу в дерби над «Спартаком» - 3:1, набрал 13 очков и теперь отстает от красно-белых, потерявших лидерство в чемпионате, всего на один балл. На первой строчке в РПЛ остается с 15-ю очками «Сочи», который в субботу победил на выезде «Ахмат» - 1:0. Опередить южан может «Зенит», если сегодня дома выиграет у «Арсенала». «Рубин» в Москве обыграл «Динамо» в скандальном матче с тремя удалениями, где беспредельничал арбитр Сергей Лапочкин, и поднялся на четвертое место.

Что касается дерби, то спартаковцы забили первыми на 11-й минуте – великолепный удар в девятку с лета исполнил Понсе, однако уже до перерыва хозяева вышли вперед благодаря голам Магнуссона и Влашича, который начал атаку на своей половине поля, а затем завершил ее. Во втором тайме вышедший на замену новичок красно-синих Чидера Эджуке установил окончательный результат на 90-й минуте, забив свой первый гол в российском чемпионате. «Назвал бы Эджуке таким себе электровеником, он точно заслужил шанс сыграть и даже забить. Очень активный футбол показал. У Федора Чалова хороший конкурент появился», — похвалил после игры новичка армейцев бывший лидер сборной России Андрей Аршавин.

Отметим, что дебютный матч за «Спартак» наконец-то провел Александр Кокорин, появившийся на поле вместо Зелимхана Бакаева на 56-й минуте. Однако в отведенное время бывший форвард «Зенита» ничем не запомнился и был незаметен. В таком состоянии, как вчера, вряд ли ждет Александра с распростертыми объятиями итальянская «Рома», о чем трубит пресса которую неделю. Ему бы для начала стать твердым игроком основы «народной» команды.

В концовке страсти накалились, один из ассистентов Доменико Тедеско был удален за агрессивное поведение в отношении линейного арбитра, а сам главный тренер гостей получил желтую карточку. Споры вызвал эпизод с третьим голом ЦСКА, за секунды до которого мяч коснулся руки армейца у бровки.

После матча обменялись рукопожатием Тедеско и его коллега из ЦСКА Виктор Гончаренко. Напомним, что в марте после поражения армейцев в четвертьфинале Кубка России от «Спартака» наставник красно-синих отказался подать руку Доменико. В летнюю доигровку приветствия были запрещены из-за пандемии (что, интересно, изменилось с тех пор в плане эпидемии?), а теперь они, похоже, забыли старые разногласия.