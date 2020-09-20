Дзюба забил «Уралу» из офсайда, Худобин принес победу «Далласу» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Зенит» потерял очки на Урале

Лидер чемпионата России «Зенит» не смог удержать победу в выездном матче с «Уралом» - 1:1. Гости быстро открыли счет – уже на 4-й минуте отличился Артем Дзюба, забив свой 121-й мяч в элитном дивизионе и набрав 200-е очко за карьеру в РПЛ. Гол вызвал массу споров в нашем футбольном мире, и скорее правы те, кто считает, что офсайд у питерского форварда был. Президент «Урала» Григорий Иванов после игры отметил, что к судейской бригаде он претензий не имеет, но VAR в данном случае ошибся. «Я всегда был против VAR. Не понимаю, как они чертят эти линии. Полуметровый офсайд считают, как верное положение. Хотя при этом опытный линейный судья поднял сразу флаг», - подчеркнул Иванов.

Просмотр эпизода с очевидным «вне игры» длился три минуты, но несмотря на это арбитр матча Сергей Карасев не удосужился лично примкнуть к монитору, положившись на мнение видеоассистентов. А те не решились отменить гол «Зенита». Не в первый раз. Привыкли уже к этому в нашем футболе.

Тем не менее «гол с душком» лидеру не помог, на 69-й минуте Андрей Панюков счет сравнял. Команда Сергея Семака теряет очки в третий раз за последние четыре матча. Игра у «Зенита», штамповавшего победы летом, расклеилась. Футболисты, очевидно, устали, а скамейка у чемпионов страны непривычно короткая. Долгожданные новички в Питере так и не появились, несмотря на запросы главного тренера.

«Сочи», если сегодня победит на выезде «Арсенал», может опередить питерцев в турнирной таблице, а бросивший перчатку сине-бело-голубым «Спартак» - догнать, если возьмет три очка в Казани.

«Локомотив» ждет Манджукича

Марио Манджукич пополнит состав «Локомотива». Приезд именитого хорвата ожидается на следующей неделе. Экс-форвард «Баварии», «Атлетико» и «Ювентуса» договорился с железнодорожниками о двухлетнем контракте с зарплатой более двух с половиной миллионов евро в год. 34-летний футболист в декабре 2019 года начал выступления за катарский клуб «Аль-Духаиль». В семи матчах новичок забил один гол, а с марта, когда футбол прервала эпидемия коронавируса, не имел игровой практики.

Худобин стал первой звездой матча с «Тампой»

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин стал первой звездой стартового матча финала Кубка Стэнли против «Тампы». Он отразил 35 бросков (22 в третьем периоде), что принесло победу «Старз» - 4:1. У его партнера по команде Александра Радулова результативная передача при победном голе, который на счету канадского защитника Джейми Олексяка. Также у «Далласа» отличились заброшенными шайбами Джоэль Хэнли, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон.

34-летний Худобин проводит свой дебютный плей-офф в качестве основного вратаря. До этого в его активе было всего два кубковых матча, и в обоих он выходил на лед со скамейки запасных. Это 13-я победа россиянина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Официальный твиттер «Далласа» назвал нашего голкипера «русской машиной».

Не лучший свой матч провело ведущее звено «молний». Брэйден Пойнт остался без бросков в створ ворот, отметившись попаданием в перекладину во второй 20-минутке. Не лучший свой матч провел и наш Никита Кучеров.

«Куньлунь» набрал первое очко в чемпионате

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Магнитке» - 2:4, пропустив все шайбы в третьем периоде. Сгубили команду хозяев три удаления за нарушения численного состава. Как отметил после матча главный тренер красно-синих Игорь Никитин, очевидно, на хоккеистов нашло какое-то затмение. «Будем разбираться. Видимо, мы переоценили значимость трех побед на выезде». «Металлург» впервые обыграл москвичей на «ЦСКА Арене», а армейцы потерпели первое поражение в основное время.

В другом матче дня «Куньлунь» заработал первое очко в чемпионате, дожив до послематчевой серии буллитов во встрече с «Салаватом Юлаевым» - 2:3 Б. На игру в подмосковных Мытищах «китайцы» заявили всего четыре защитника. В итоге Сэм Лофквист провел на льду 35 минут 31 секунду, Андрей Шустр – 34:19, а Джейк Челиос – 31:03. Финские нападающие ударной тройки гостей Тему Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен продлили свои результативные серии. Гранлунд стал автором второй шайбы уфимцев, а его соотечественники сделали по голевой передаче. В итоге все трое оккупировали три первых места в списке бомбардиров КХЛ. После 8 матчей у Хартикайнена 13 (7+6) очков, у Гранлунда – 12 (6+6), у Маннинена – 9 (2+7).

В Хабаровске тем временем сменили тренера. «Амур» второй раз в карьере возглавил Сергей Светлов, ранее работавший с командой в сезоне-2010/11. Исполнявший до этого обязанности «главного» Павел Торгаев войдет в новый тренерский штаб. Последним местом работы Светлова был «Адмирал», снявшийся с чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.

Щербакова вне конкуренции на Кубке России

Вице-чемпионка Европы Анна Щербакова выиграла женскую короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани с результатом 82,13. Она с большим отрывом опережает ближайшую преследовательницу Майю Хромых - почти на 13 баллов, практически обеспечив себе победу на турнире. За серебро в воскресенье поборются Хромых и Анна Фролова, пока не имеющие права вступать на «взрослых» международных соревнованиях в силу возраста.

В соревновании танцевальных пар первое золото сезона-2020/21 завоевали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фавориты Кубка Аннабель Морозова и Андрей Багин выиграли в субботу произвольную программу, но не смогли выйти на первое итоговое место.

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 195,87

2. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 194,75

3. Софья Шевченко/Игорь Еременко – 181,15

У мужчин после короткой программы лидирует ученик Евгения Плющенко Артем Ковалев - 84,87 балла. На втором месте Макар Игнатов - 81,82 балла, на третьем Роман Савосин - 76,68.