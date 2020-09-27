Дзюба с Азмуном забили 5 голов «Уфе», «Спартак» впервые выиграл у «Тамбова», Худобин спас «Даллас»

Оба мяча забил защитник Айртон (на 75-й и 84-й минутах). И это дебютные голы бразильца в чемпионате России. Перелом в матче наступил после выхода на поле на 73-й минуте нападающего гостей Александра Соболева . А другой российский форвард «Спартака» Александр Кокорин впервые появился в основе команды Доменико Тедеско в РПЛ и запомнился попаданием в штангу.

«Зенит» опережает «Спартак» по разнице мячей. У питерцев она уже «+15», в то время как у красно-белых стала всего «+7» после вчерашней победы в Саранске над «Тамбовом» - 2:0. Москвичи теперь могут выдохнуть – ранее у этого клуба они никогда не выигрывали , дважды уступив в прошлом сезоне.

«Уфа» не выигрывает уже семь туров, опустившись на 14-е место. Главный тренер команды Вадим Евсеев после матча не стал исключать, что игра может стать для него последней.

Азмун при этом доиграть матч не смог. Легионер получил травму бедра и покинул поле на электромобиле. Не смог закончить встречу также Малком . Бразильца заменили после того, как он получил повреждение. Здоровье лидеров «Зенита» не может не вызывать опасения перед скорым стартом Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака пока не делала громких приобретений, и если еще останется без ключевых футболистов, то в еврокубке (как, впрочем, и чемпионате страны) ей придется несладко.

Лидеры чемпионата России «Зенит» и «Спартак» в субботу одержали очередные победы и подходят к очной встрече в Москве, которая состоится 3 октября, с одинаковым количеством очков – по 20. Питерцы разгромили на своем поле «Уфу» - 6:0. Причем пять мячей на счету суперсвязки сине-бело-голубых, лучших бомбардиров прошлого сезона Артема Дзюбы (хет-трик) и Сердара Азмуна (дубль). В 2020 году «дуэт» наколотил 31 мяч за «Зенит» : 15 из них на счету россиянина, 16 – на счету иранца. Еще один гол, последний в матче, уже в компенсированное время забил Алексей Сутормин .

«МЮ» пробил пенальти после финального свистка

Занимательные сюжеты вчера были в чемпионате АПЛ. «Челси» не смог добыть победу в гостевом поединке с «Вест Бромвичем» - 3:3 и еще хорошо отделался. За 27 минут первого тайма хозяева забили трижды, и лондонцам пришлось предпринимать героические усилия, чтобы спасти матч. У них это получилось, хоть и на флажке – на 90+3-й минуте счет сравнял Абрахам.

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич сказал после игры, что он гордится тем, как его команда играла с «Челси». А его коллега Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что лондонцы два очка потеряли.

Другой гранд премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с большим трудом вырвал выездную победу у «Брайтона» - 3:2. Причем сделал это уже после финального свистка. Концовка встречи выдалась на редкость драматичной. Хозяева отыгрались на 90-й минуте благодаря голу Марча, а в прибавленные к основному времени матча минуты гости подавали угловой. Мяч попал в выставленную руку игрока «Брайтона» Мопе, игроки «МЮ» начали спорить с судьей, а тот дал свисток об окончании игры. Футболисты «Брайтона» уже начали поздравлять друг друга с почетной ничьей, но арбитр решил посмотреть повтор, после чего указал на точку. 11-метровый точно исполнил Бруну Фернандеш. Отметим, что хозяева пять раз попадали в штанги и перекладины.

«Даллас» выиграл у «Тампы» во втором овертайме

Шайба Кори Перри во втором овертайме принесла «Далласу» победу в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» - 3:2. «Старз» сократили отставание в серии 2-3.

Перри, член «тройного золотого клуба», в который входят игроки, за свою карьеру становившиеся победителями Олимпийских игр, чемпионата мира и обладателями Кубка Стэнли, стал также автором первого гола на 18-й минуте. После первого периода «Звезды» выигрывали, но затем «Лайтнинг» инициативу перехватили. Российский защитник Михаил Сергачев в начале третьего периода вывел «Тампу» вперед – 2:1, однако усилиями еще одного ветерана Джо Павелски «Даллас» сумел перевести игру в овертайм.

Нападающий «Молнии» Никита Кучеров сделал уже 26-ю результативную передачу в нынешнем плей-офф. Он стал всего третьим игроком в истории НХЛ, кто смог достичь такой отметки. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 31 передача за «Эдмонтон» в Кубке Стэнли-1988. У другой легенды хоккея Марио Лемье – 28 пасов в составе «Питтсбурга» в плей-офф-1991.

«Тампа» имела большое преимущество в дополнительное время, однако голкипер соперника Антон Худобин был в ударе. Российский вратарь совершил 35 «спасений» и достиг показателя 700 бросков, отраженных за один плей-офф (всего 713). Помимо него эту отметку превосходили еще четверо. Тим Томас в 2011 году в воротах «Бостона» отбил 798 бросков, и этот результат пока никто не улучшил.

Сошников отдал 4 передачи в матче с «Витязем»

Нападающие «Салавата Юлаева» оккупировали первые места в бомбардирской гонке КХЛ. В пятерке лучших после вчерашних матчей регулярного чемпионата четыре представителя уфимской команды. Игроки ведущей тройки «СЮ», финны Тему Хартикайнен (14 очков), Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен (по 12) занимали первые три позиции и ранее. Теперь к ним приблизился их партнер по клубу Никита Сошников, сделавший 4 результативные передачи во встрече с «Витязем» (6:5) и набравший 11 (2+9) очков в семи проведенных матчах. Столько же 11 (4+7) у Каспарса Даугавиньша из «Витязя», но после 9 игр. Так что в Уфе на льду были все главные бомбардиры лиги.

В «Салавате» гуляет коронавирус, команда несет потери в составе. По этой причине вчера пропускал матч Хартикайнен, а ударную тройку «юлаевцев» на этот раз составили Сошников, Маннинен и Родион Амиров. Звено в итоге набрало 9 (2+7) очков (у Амирова 2+1, у Маннинена 2 паса). Хозяева трижды уступали по ходу матча, но сумели проявить характер и вырвать победу.

Хэмилтон первый в квалификации в Сочи

35-летний британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-При России, завоевав восьмой поул в нынешнем сезоне и 96-й в карьере. Пилот «Мерседеса» показал результат 1 минуту 31,304 секунды, установив новый рекорд трассы в Сочи. На второй позиции - Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (отставание – 0,563), на третьей напарник Хэмилтона из «Мерседеса» Валттери Боттас (+0,652).

Наш Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал двенадцатым. А пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель не справился с управлением во втором сегменте квалификации и разбил болид. Сессию приостановили красными флагами за 2 минуты до ее окончания.

Основная гонка Гран-при России состоится сегодня, 27 сентября.