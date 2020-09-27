Дзюба с Азмуном забили 5 голов «Уфе», «Спартак» впервые выиграл у «Тамбова», Худобин спас «Даллас»

«Зенит» разгромил «Уфу»
Лидеры чемпионата России «Зенит» и «Спартак» в субботу одержали очередные победы и подходят к очной встрече в Москве, которая состоится 3 октября, с одинаковым количеством очков – по 20. Питерцы разгромили на своем поле «Уфу» - 6:0. Причем пять мячей на счету суперсвязки сине-бело-голубых, лучших бомбардиров прошлого сезона Артема Дзюбы (хет-трик) и Сердара Азмуна (дубль). В 2020 году «дуэт» наколотил 31 мяч за «Зенит»: 15 из них на счету россиянина, 16 – на счету иранца. Еще один гол, последний в матче, уже в компенсированное время забил Алексей Сутормин.
Азмун при этом доиграть матч не смог. Легионер получил травму бедра и покинул поле на электромобиле. Не смог закончить встречу также Малком. Бразильца заменили после того, как он получил повреждение. Здоровье лидеров «Зенита» не может не вызывать опасения перед скорым стартом Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака пока не делала громких приобретений, и если еще останется без ключевых футболистов, то в еврокубке (как, впрочем, и чемпионате страны) ей придется несладко.
«Уфа» не выигрывает уже семь туров, опустившись на 14-е место. Главный тренер команды Вадим Евсеев после матча не стал исключать, что игра может стать для него последней.
«Зенит» опережает «Спартак» по разнице мячей. У питерцев она уже «+15», в то время как у красно-белых стала всего «+7» после вчерашней победы в Саранске над «Тамбовом» - 2:0. Москвичи теперь могут выдохнуть – ранее у этого клуба они никогда не выигрывали, дважды уступив в прошлом сезоне.
Оба мяча забил защитник Айртон (на 75-й и 84-й минутах). И это дебютные голы бразильца в чемпионате России. Перелом в матче наступил после выхода на поле на 73-й минуте нападающего гостей Александра Соболева. А другой российский форвард «Спартака» Александр Кокорин впервые появился в основе команды Доменико Тедеско в РПЛ и запомнился попаданием в штангу.
«МЮ» пробил пенальти после финального свистка
Занимательные сюжеты вчера были в чемпионате АПЛ. «Челси» не смог добыть победу в гостевом поединке с «Вест Бромвичем» - 3:3 и еще хорошо отделался. За 27 минут первого тайма хозяева забили трижды, и лондонцам пришлось предпринимать героические усилия, чтобы спасти матч. У них это получилось, хоть и на флажке – на 90+3-й минуте счет сравнял Абрахам.
Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич сказал после игры, что он гордится тем, как его команда играла с «Челси». А его коллега Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что лондонцы два очка потеряли.
Другой гранд премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с большим трудом вырвал выездную победу у «Брайтона» - 3:2. Причем сделал это уже после финального свистка. Концовка встречи выдалась на редкость драматичной. Хозяева отыгрались на 90-й минуте благодаря голу Марча, а в прибавленные к основному времени матча минуты гости подавали угловой. Мяч попал в выставленную руку игрока «Брайтона» Мопе, игроки «МЮ» начали спорить с судьей, а тот дал свисток об окончании игры. Футболисты «Брайтона» уже начали поздравлять друг друга с почетной ничьей, но арбитр решил посмотреть повтор, после чего указал на точку. 11-метровый точно исполнил Бруну Фернандеш. Отметим, что хозяева пять раз попадали в штанги и перекладины.
«Даллас» выиграл у «Тампы» во втором овертайме
Шайба Кори Перри во втором овертайме принесла «Далласу» победу в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампы» - 3:2. «Старз» сократили отставание в серии 2-3.
Перри, член «тройного золотого клуба», в который входят игроки, за свою карьеру становившиеся победителями Олимпийских игр, чемпионата мира и обладателями Кубка Стэнли, стал также автором первого гола на 18-й минуте. После первого периода «Звезды» выигрывали, но затем «Лайтнинг» инициативу перехватили. Российский защитник Михаил Сергачев в начале третьего периода вывел «Тампу» вперед – 2:1, однако усилиями еще одного ветерана Джо Павелски «Даллас» сумел перевести игру в овертайм.
Нападающий «Молнии» Никита Кучеров сделал уже 26-ю результативную передачу в нынешнем плей-офф. Он стал всего третьим игроком в истории НХЛ, кто смог достичь такой отметки. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 31 передача за «Эдмонтон» в Кубке Стэнли-1988. У другой легенды хоккея Марио Лемье – 28 пасов в составе «Питтсбурга» в плей-офф-1991.
«Тампа» имела большое преимущество в дополнительное время, однако голкипер соперника Антон Худобин был в ударе. Российский вратарь совершил 35 «спасений» и достиг показателя 700 бросков, отраженных за один плей-офф (всего 713). Помимо него эту отметку превосходили еще четверо. Тим Томас в 2011 году в воротах «Бостона» отбил 798 бросков, и этот результат пока никто не улучшил.
Сошников отдал 4 передачи в матче с «Витязем»
Нападающие «Салавата Юлаева» оккупировали первые места в бомбардирской гонке КХЛ. В пятерке лучших после вчерашних матчей регулярного чемпионата четыре представителя уфимской команды. Игроки ведущей тройки «СЮ», финны Тему Хартикайнен (14 очков), Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен (по 12) занимали первые три позиции и ранее. Теперь к ним приблизился их партнер по клубу Никита Сошников, сделавший 4 результативные передачи во встрече с «Витязем» (6:5) и набравший 11 (2+9) очков в семи проведенных матчах. Столько же 11 (4+7) у Каспарса Даугавиньша из «Витязя», но после 9 игр. Так что в Уфе на льду были все главные бомбардиры лиги.
В «Салавате» гуляет коронавирус, команда несет потери в составе. По этой причине вчера пропускал матч Хартикайнен, а ударную тройку «юлаевцев» на этот раз составили Сошников, Маннинен и Родион Амиров. Звено в итоге набрало 9 (2+7) очков (у Амирова 2+1, у Маннинена 2 паса). Хозяева трижды уступали по ходу матча, но сумели проявить характер и вырвать победу.
Хэмилтон первый в квалификации в Сочи
35-летний британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-При России, завоевав восьмой поул в нынешнем сезоне и 96-й в карьере. Пилот «Мерседеса» показал результат 1 минуту 31,304 секунды, установив новый рекорд трассы в Сочи. На второй позиции - Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (отставание – 0,563), на третьей напарник Хэмилтона из «Мерседеса» Валттери Боттас (+0,652).
Наш Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал двенадцатым. А пилот «Феррари» немец Себастьян Феттель не справился с управлением во втором сегменте квалификации и разбил болид. Сессию приостановили красными флагами за 2 минуты до ее окончания.
Основная гонка Гран-при России состоится сегодня, 27 сентября.