Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ

«Тоттенхэм» победил «Челси» в Кубке английской лиги
«Тоттенхэм» победил «Челси» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги (1:1, 5:4 по пенальти) и вышел в 1/4 финала турнира. Но примечательна игра не столько результатом, сколько неожиданным исчезновением с поля на 77-й минуте полузащитника «шпор» Эрика Дайера. Он внезапно убежал в раздевалку. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью погнался за футболистом, и вскоре игрок вернулся на поле.
После матча Моуринью заявил, что случившееся с Дайером ненормально: «Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. Ему пришлось убежать. Может быть, это нормально, когда ты полностью обезвожен, а это был именно тот случай. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся, но это отличный пример для всех. Если руководству лиги наплевать на игроков, то мне нет».
«Жозе не был в восторге, но я ничего не мог с этим поделать. Это был зов природы. Слышал, что у соперника был шанс, пока меня не было, но, к счастью, они не забили», — пояснил свой поступок Дайер, подтвердив, что он бегал в туалет.
«Динамо» не простило Новикову провал в Грузии
Московское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Кирилла Новикова. 39-летнему специалисту не простили два провальных матча – недавнее поражение в квалификации Лиги Европы от малоизвестного тбилисского «Локомотива» (1:2) и неудачу в игре с «Химками» в рамках чемпионата России, которая случилась в понедельник (0:1). При этом стоит отметить, что бело-голубые занимали свое место, если учитывать качество состава. Команда шла девятой, всего на три очка отставая от «Ростова», который располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Так что пара удачных матчей вполне могла приблизить «Динамо» к группе лидеров.
Боссы клуба, однако, ждать не соизволили. Очевидно, это грузинской катастрофы было настолько мощное, что перевесило все позитивное, что было при Новикове, который в прошлом сезоне принял команду, когда она находилась в зоне вылета, и поднял ее на шестое место по итогам чемпионата. Совсем недавно «Динамо» одержало победу над «Зенитом» (1:0), прервав солидную беспроигрышную серию питерского клуба. В вину тренеру ставили невыразительную игру в атаке – москвичи забили в девяти матчах всего семь голов. Похоже, после вылета из еврокубков руководство клуба просто ждало удобного случая, чтобы расстаться с наставником команды. И как только он дал для этого повод, приговор был приведен в исполнение.
Готовить «Динамо» к игре с «Краснодаром» будет главный тренер молодежки Александр Кульчий. Но вряд ли он избавится от приставки «и.о.». Амбиции боссов клуба слишком велики, чтобы второй раз подряд останавливать свой выбор на наставнике своей молодежной команды.
Рублев чудом спас матч на «Ралон Гаррос»
Андрей Рублев впервые в карьере вышел во второй круг «Ролан Гарроса». Российский теннисист в пяти сетах победил американца Сэма Куэрри - 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. Для этого ему потребовалось 3 часа 21 минута. Рублев уступал 2:2 по партиям и 2:5 в третьем сете, но сумел проявить волю к победе, собрав в кулак остатки сил. Недавний победитель турнира в Гамбурге 23 раза подал навылет и совершил две двойные ошибки. У Куэрри 29 эйсов и 11 двойных.
Следующим соперником россиянина станет испанец Алехандро Давидович Фокина, который прошел француза Гарола Майо.
Минское «Динамо» выиграло шестой матч подряд
Минское «Динамо» продолжает удивлять хоккейных болельщиков, которые привыкли, что белорусский клуб давно стал заштатным аутсайдером лиги. Команда Крэйга Вудкрофта одержала шестую победу подряд - на этот раз над «Северсталью» в гостях 4:1 - и временно даже поднялась на первую строчку Западной конференции с 16 очками. Однако следом пришла информация, что КХЛ засчитала техническое поражение рижскому «Динамо», которое не прибыло на игру с ЦСКА из-за эпидемии коронавируса в клубе. Таким образом, армейцы получили два очка даром и на одно обошли минчан.
На Востоке свое лидерство упрочил «Авангард», одержавший в Балашихе волевую победу над «Йокеритом» в овертайме – 3:2. У «ястребов» стало 20 очков после 12 матчей, у «Ак Барса» - 17 после 11 игр. Голевыми дублями отметились Егор Чинахов у хозяев (в том числе победная шайба) и Никлас Енсен – у гостей.
КХЛ отменила Матч звезд
Тем временем КХЛ отменила Неделю Звезд Хоккея, которая должна была пройти в Риге в январе 2021 года. Такое решение лига объяснила неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. И это видится единственным возможным шагом в данной ситуации. Шоу без зрителей теряет всякий смысл, да и лишний раз рисковать здоровьем хоккеистов ни к чему. Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что лига обязательно реализует все задуманное в январе будущего года.
Болельщики не увидят Матч всех звезд и шоу с участием лучших игроков впервые за 13 лет. Также не состоится матч лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ. Напомним, что с 2016 года звездная неделя объединяет сразу три лиги.