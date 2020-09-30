ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
30 сентября 07:47
автор: Дмитрий Кузнецов

Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«Тоттенхэм» победил «Челси» в Кубке английской лиги

«Тоттенхэм» победил «Челси» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги (1:1, 5:4 по пенальти) и вышел в 1/4 финала турнира. Но примечательна игра не столько результатом, сколько неожиданным исчезновением с поля на 77-й минуте полузащитника «шпор» Эрика Дайера. Он внезапно убежал в раздевалку. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью погнался за футболистом, и вскоре игрок вернулся на поле.

После матча Моуринью заявил, что случившееся с Дайером ненормально: «Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. Ему пришлось убежать. Может быть, это нормально, когда ты полностью обезвожен, а это был именно тот случай. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся, но это отличный пример для всех. Если руководству лиги наплевать на игроков, то мне нет».

«Жозе не был в восторге, но я ничего не мог с этим поделать. Это был зов природы. Слышал, что у соперника был шанс, пока меня не было, но, к счастью, они не забили», — пояснил свой поступок Дайер, подтвердив, что он бегал в туалет.

«Динамо» не простило Новикову провал в Грузии

Московское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Кирилла Новикова. 39-летнему специалисту не простили два провальных матча – недавнее поражение в квалификации Лиги Европы от малоизвестного тбилисского «Локомотива» (1:2) и неудачу в игре с «Химками» в рамках чемпионата России, которая случилась в понедельник (0:1). При этом стоит отметить, что бело-голубые занимали свое место, если учитывать качество состава. Команда шла девятой, всего на три очка отставая от «Ростова», который располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Так что пара удачных матчей вполне могла приблизить «Динамо» к группе лидеров.

Боссы клуба, однако, ждать не соизволили. Очевидно, это грузинской катастрофы было настолько мощное, что перевесило все позитивное, что было при Новикове, который в прошлом сезоне принял команду, когда она находилась в зоне вылета, и поднял ее на шестое место по итогам чемпионата. Совсем недавно «Динамо» одержало победу над «Зенитом» (1:0), прервав солидную беспроигрышную серию питерского клуба. В вину тренеру ставили невыразительную игру в атаке – москвичи забили в девяти матчах всего семь голов. Похоже, после вылета из еврокубков руководство клуба просто ждало удобного случая, чтобы расстаться с наставником команды. И как только он дал для этого повод, приговор был приведен в исполнение.

Готовить «Динамо» к игре с «Краснодаром» будет главный тренер молодежки Александр Кульчий. Но вряд ли он избавится от приставки «и.о.». Амбиции боссов клуба слишком велики, чтобы второй раз подряд останавливать свой выбор на наставнике своей молодежной команды.

Рублев чудом спас матч на «Ралон Гаррос»

Андрей Рублев впервые в карьере вышел во второй круг «Ролан Гарроса». Российский теннисист в пяти сетах победил американца Сэма Куэрри - 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. Для этого ему потребовалось 3 часа 21 минута. Рублев уступал 2:2 по партиям и 2:5 в третьем сете, но сумел проявить волю к победе, собрав в кулак остатки сил. Недавний победитель турнира в Гамбурге 23 раза подал навылет и совершил две двойные ошибки. У Куэрри 29 эйсов и 11 двойных.

Следующим соперником россиянина станет испанец Алехандро Давидович Фокина, который прошел француза Гарола Майо.

Минское «Динамо» выиграло шестой матч подряд

Минское «Динамо» продолжает удивлять хоккейных болельщиков, которые привыкли, что белорусский клуб давно стал заштатным аутсайдером лиги. Команда Крэйга Вудкрофта одержала шестую победу подряд - на этот раз над «Северсталью» в гостях 4:1 - и временно даже поднялась на первую строчку Западной конференции с 16 очками. Однако следом пришла информация, что КХЛ засчитала техническое поражение рижскому «Динамо», которое не прибыло на игру с ЦСКА из-за эпидемии коронавируса в клубе. Таким образом, армейцы получили два очка даром и на одно обошли минчан.

На Востоке свое лидерство упрочил «Авангард», одержавший в Балашихе волевую победу над «Йокеритом» в овертайме – 3:2. У «ястребов» стало 20 очков после 12 матчей, у «Ак Барса» - 17 после 11 игр. Голевыми дублями отметились Егор Чинахов у хозяев (в том числе победная шайба) и Никлас Енсен – у гостей.

КХЛ отменила Матч звезд

Тем временем КХЛ отменила Неделю Звезд Хоккея, которая должна была пройти в Риге в январе 2021 года. Такое решение лига объяснила неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. И это видится единственным возможным шагом в данной ситуации. Шоу без зрителей теряет всякий смысл, да и лишний раз рисковать здоровьем хоккеистов ни к чему. Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что лига обязательно реализует все задуманное в январе будущего года.

Болельщики не увидят Матч всех звезд и шоу с участием лучших игроков впервые за 13 лет. Также не состоится матч лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова МХЛ. Напомним, что с 2016 года звездная неделя объединяет сразу три лиги.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Боливии в результате автокатастрофы погибли 19 человекAmazon анонсировал новый дрон для домашней безопасностиГоршков: «У федерации нет такой функции – рекомендовать тренерам вести себя так или иначе»Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Живу на полтора миллиона": Уткин рассказал о своих доходах
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ
В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
30.09.2020 07:47
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
Время Новикова в «Динамо» вышло. Но не торопится ли клуб с увольнением тренера?
Время Новикова в «Динамо» вышло. Но не торопится ли клуб с увольнением тренера?
После поражения от «Химок» (0:1) в 9-м туре РПЛ Кирилл Новиков исчерпал кредит доверия своих руководителей.
29.09.2020 07:12
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Универсальные солдаты Николича, великий день «Химок» и самурай. Символическая сборная 9-го тура РПЛ
Универсальные солдаты Николича, великий день «Химок» и самурай. Символическая сборная 9-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.
29.09.2020 06:43
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет
«Динамо» как Робин Гуд? Согласен». Новиков о проигрыше «Химкам», которые победили впервые за 11 лет
Главный тренер динамовцев Кирилл Новиков прокомментировал поражение своей команды в 9-м туре РПЛ от химчан (0:1), одержавших свою первую победу после возвращения в РПЛ.
28.09.2020 22:04
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Станислав Черчесов: Ни полслова не сказал Дзюбе и Соболеву. Это тот случай, когда третий лишний
Станислав Черчесов: Ни полслова не сказал Дзюбе и Соболеву. Это тот случай, когда третий лишний
Главный тренер сборной России прокомментировал выбор 25 футболистов, вызванных на матчи против Швеции, Турции и Венгрии, которые пройдут в Москве 8, 11 и 14 октября.
28.09.2020 17:29
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Не пора ли «Спартаку» продавать Кокорина? Неудачные союзы российского футбола
Не пора ли «Спартаку» продавать Кокорина? Неудачные союзы российского футбола
«Советский спорт» рассказывает об известных футболистах, не имеющих постоянной игровой практики в премьер-лиге-2020/21. Самое время задуматься об очередной перезагрузке карьеры.
28.09.2020 11:43
Футбол
автор: Артем Зибрак
Смолов принес победу «Локо», антирекорд Гвардиолы, дубль Суареса, Боттас выиграл Гран-при России
Смолов принес победу «Локо», антирекорд Гвардиолы, дубль Суареса, Боттас выиграл Гран-при России
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
28.09.2020 06:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными
Слухи о кончине «Локомотива» оказались сильно преувеличенными
Обозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от просмотра центрального матча 9-го тура РПЛ ЦСКА – «Локо» (0:1).
27.09.2020 23:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Все голы девятого тура РПЛ
Все голы девятого тура РПЛ
Все голы тура в одном месте.
27.09.2020 22:00
Футбол
Гончаренко рассказал о щитках Васина, Николич поблагодарил за критику. Тренеры – после дерби
Гончаренко рассказал о щитках Васина, Николич поблагодарил за критику. Тренеры – после дерби
Виктор Гончаренко и Марко Николич подвели итоги матча 9-го тура РПЛ ЦСКА – «Локо» (0:1).
27.09.2020 22:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика