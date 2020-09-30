Игрок «Тоттенхэма» убежал с поля, «Динамо» уволило Новикова, белорусы – в лидерах КХЛ

«Тоттенхэм» победил «Челси» в Кубке английской лиги

«Тоттенхэм» победил «Челси» в матче 4-го раунда Кубка английской лиги (1:1, 5:4 по пенальти) и вышел в 1/4 финала турнира. Но примечательна игра не столько результатом, сколько неожиданным исчезновением с поля на 77-й минуте полузащитника «шпор» Эрика Дайера. Он внезапно убежал в раздевалку. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью погнался за футболистом, и вскоре игрок вернулся на поле.

После матча Моуринью заявил, что случившееся с Дайером ненормально: «Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. Ему пришлось убежать. Может быть, это нормально, когда ты полностью обезвожен, а это был именно тот случай. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся, но это отличный пример для всех. Если руководству лиги наплевать на игроков, то мне нет».

«Жозе не был в восторге, но я ничего не мог с этим поделать. Это был зов природы. Слышал, что у соперника был шанс, пока меня не было, но, к счастью, они не забили», — пояснил свой поступок Дайер, подтвердив, что он бегал в туалет.

«Динамо» не простило Новикову провал в Грузии

Московское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Кирилла Новикова. 39-летнему специалисту не простили два провальных матча – недавнее поражение в квалификации Лиги Европы от малоизвестного тбилисского «Локомотива» (1:2) и неудачу в игре с «Химками» в рамках чемпионата России, которая случилась в понедельник (0:1). При этом стоит отметить, что бело-голубые занимали свое место, если учитывать качество состава. Команда шла девятой, всего на три очка отставая от «Ростова», который располагается на третьей строчке турнирной таблицы. Так что пара удачных матчей вполне могла приблизить «Динамо» к группе лидеров.

Боссы клуба, однако, ждать не соизволили. Очевидно, это грузинской катастрофы было настолько мощное, что перевесило все позитивное, что было при Новикове, который в прошлом сезоне принял команду, когда она находилась в зоне вылета, и поднял ее на шестое место по итогам чемпионата. Совсем недавно «Динамо» одержало победу над «Зенитом» (1:0), прервав солидную беспроигрышную серию питерского клуба. В вину тренеру ставили невыразительную игру в атаке – москвичи забили в девяти матчах всего семь голов. Похоже, после вылета из еврокубков руководство клуба просто ждало удобного случая, чтобы расстаться с наставником команды. И как только он дал для этого повод, приговор был приведен в исполнение.