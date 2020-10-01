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«Краснодар» вошел в историю, Серена отложила рекорд, а Дзюба – снова лучший (видео)
01 октября 06:00
автор: Антон Липкин
автор фото: ФК «Краснодар»

«Краснодар» вошел в историю, Серена отложила рекорд, а Дзюба – снова лучший (видео)

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

«Краснодар» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов победил ПАОК (2:1) и вышел в групповой этап. Все решилось за пять минут второго тайма, в которые уместились все три гола. Сначала греки забили сами себе после прострела Игоря Смольникова. Через четыре минуты Омар Эль-Каддури сравнял счет, но для ПАОКа этого было недостаточно – надо было забивать еще. А забил «Краснодар». Как и в первом матче, победный гол на счету француза Реми Кабелла.

Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории сыграет в настоящей Лиге чемпионов. Но самое главное: Россия будет представлена на групповом этапе тремя клубами, чего прежде также никогда не было.

Два оставшихся места заняли датский «Мидтьюлланд» и австрийский «Ред Булл». Жеребьевка уже сегодня. Начало – 18:00 (мск). «Зенит» как чемпион России в первой корзине, «Краснодару» хватило коэффициента для третьей, а «Локомотив» оказался в четвертой.

ДЗЮБА – ЛУЧШИЙ ИГРОК СЕЗОНА

Спустя два месяца после завершения прошлого сезона и после девятого тура нового чемпионата РФС представил список 33 лучших игроков сезона-2019/2020. Из 11 первых номеров шесть достались игрокам «Зенита», Артема Дзюбу признали лучшим игроком, а Сергея Семака – лучшим тренером.

Из других российских футбольных новостей: твиттер чемпионов России опубликовал фотографии с тренировки, на которой присутствуют голкипер Андрей Лунев и форвард Себастьян Дриусси. «Зенит» как бы намекает, что оба могут сыграть 3 октября со «Спартаком».

Тем временем РФС назначил судей на десятый тур. Матч лидеров РПЛ на «Открытие Арене» будет обслуживать Павел Кукуян. Сочинский арбитр часто назначает пенальти, когда работает на играх «Спартака» и «Зенита». В 30-м туре прошлого чемпионата красно-белые победили в Казани (2:1), и все три гола были забиты с точки. В шести матчах с участием питерцев у Кукуяна семь пенальти, пять из них – в ворота соперников «Зенита».

О матче «Спартак» – «Зенит» после заседания исполкома РФС говорил и президент организации Александр Дюков.

УИЛЬЯМС СНЯЛАСЬ С «РОЛАН ГАРРОС»

Серена Уильямс не сможет в этом году догнать Маргарет Корт по числу побед на турнирах «Большого шлема». Перед матчем второго круга «Ролан Гаррос» с Цветаной Пиронковой из Болгарии 39-летняя американка снялась с турнира. Таким образом, повторения рекорда придется ждать по крайней мере до следующего года.

В женской сетке также завершили борьбу Анастасия Павлюченкова, Камилла Рахимова и Виктория Азаренко. Зато за Екатериной Александровой мы еще последим: российская теннисистка вышла в третий круг после победы над Астрой Шармой из Австралии. Более подробно о третьем дне «Ролан Гаррос» читайте в нашем обзоре.

СКА ПОБЕЖДАЕТ С ОЧЕРЕДНЫМ НОВЫМ ТРЕНЕРОМ

СКА приехал в Новосибирск и вышел на матч с «Сибирью» с новым главным тренером. Глава штаба СКА Роман Ротенберг, в отсутствие Валерия Брагина исполнявший обязанности главного в предыдущем матче с «Ак Барсом», почувствовал симптомы простуды и покинул расположение команды. За очередного нового главного остался Лев Бердичевский (ранее в этой роли также успел побывать Андрей Козырев). Под его руководством питерцы полумолодежным составом одержали волевую победу (6:4). Отметим, что первый матч за команду провели вернувшиеся из-за океана форварды Дмитрий Завгородний, Михаил Мальцев и Яков Тренин. На троих они соорудили три результативные передачи.

Основа СКА продолжает отбывать карантин, как и игроки «Салавата Юлаева». В среду уфимцы принимали «Автомобилист» и, чтобы не выставлять на матч вратаря из «молодежки», подписали голкипера Александра Скрынника. Но на четыре пятерки опытных новичков не наберешь, а «молодежка» «Салавата» с командой Дацюка не справилась (1:4). Все голы гостей были забиты в большинстве.

источник: «Советский спорт»
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