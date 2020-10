«Краснодар» вошел в историю, Серена отложила рекорд, а Дзюба – снова лучший (видео)

Спустя два месяца после завершения прошлого сезона и после девятого тура нового чемпионата РФС представил список 33 лучших игроков сезона-2019/2020. Из 11 первых номеров шесть достались игрокам «Зенита», Артема Дзюбу признали лучшим игроком, а Сергея Семака – лучшим тренером.

Из других российских футбольных новостей: твиттер чемпионов России опубликовал фотографии с тренировки, на которой присутствуют голкипер Андрей Лунев и форвард Себастьян Дриусси. «Зенит» как бы намекает, что оба могут сыграть 3 октября со «Спартаком».

Тем временем РФС назначил судей на десятый тур. Матч лидеров РПЛ на «Открытие Арене» будет обслуживать Павел Кукуян. Сочинский арбитр часто назначает пенальти, когда работает на играх «Спартака» и «Зенита». В 30-м туре прошлого чемпионата красно-белые победили в Казани (2:1), и все три гола были забиты с точки. В шести матчах с участием питерцев у Кукуяна семь пенальти, пять из них – в ворота соперников «Зенита».

О матче «Спартак» – «Зенит» после заседания исполкома РФС говорил и президент организации Александр Дюков.

Серена Уильямс не сможет в этом году догнать Маргарет Корт по числу побед на турнирах «Большого шлема». Перед матчем второго круга «Ролан Гаррос» с Цветаной Пиронковой из Болгарии 39-летняя американка снялась с турнира. Таким образом, повторения рекорда придется ждать по крайней мере до следующего года.

Serena Williams has withdrawn from #RolandGarros with an achilles injury. pic.twitter.com/u6vGa9JCkX