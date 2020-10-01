Игорь Шалимов: Мы еще не видели настоящий «Краснодар» из-за травм ведущих игроков

- ПАОК был дважды обыгран со счетом 2:1. Заставил «Краснодар» понервничать в ответном матче?

- Нет. Было ощущение, что все под контролем. ПАОК избрал осторожную тактику, выжидательную, неагрессивную. Греки провели ротацию предоставив отдых семи игрокам в матче национального чемпионата. Поэтому я ожидал от хозяев более активного начала. Но они сделали ставку на то, чтобы первыми не пропустить. И тем самым упростили задачу «Краснодару». В таком футболе наша команда чувствовала себя уверенно, не волновалась. Неприятный момент возник, лишь когда ПАОК сравнял счет. За этим мог последовать навал, штурм ворот Матвея Сафонова. Но «Краснодар» тут же снова вышел вперед. Все стало окончательно ясно.

- Вас не удивило, что при счете 1:1 «Краснодар» не запаниковал, а сразу пошел вперед и забил?

- Так сложилось. Наши отобрали мяч на чужой половине поля буквально в первой же атаке гостей после пропущенного мяча. Поэтому этот момент сложно анализировать. Два гола разделила минута.

- Защитник Янис Михайлидис стал автором мяча в свои ворота. В первой, краснодарской игре он же привез пенальти. Его можно поблагодарить за выход «Краснодара» в группу Лиги чемпионов?

- После автогола Михайлидиса стало гораздо легче, но благодарить надо «Краснодар», а не этого защитника. В обороне бывает всякое.

- Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча сказал, что ключевым стал выход Игоря Смольникова на замену во втором тайме. Согласны?

- Он сделал себе комплимент. Мусаев произвел замену, которую никто не ожидал. Но я не думаю, что это стало ключевым фактором в игре.

- Что поменялось с выходом Смольникова?

- Кардинально ничего. Смольников – оборонительный игрок. Да, в последнем матче с «Сочи» он играл нападающего, но в Салониках Мусаев выпустил его для того, чтобы укрепить оборону на фланге. А Реми Кабелля стал играть «десятку». Так что сказался скорее не сам выход Смольникова, а перевод Кабелля на свою позицию. Именно в этом замена сыграла положительную роль.

- Согласны, что Кабелля – лучший игрок «Краснодара» по итогам двух матчей?

- Согласен. А вообще, всем игрокам «Краснодара» можно смело ставить пятерку.

- Какой из двух матчей с греками вам больше понравился?

- Они получились разными. Их нельзя сравнивать. В первой встрече все началось со счета 0:0, а на вторую игру выходили уже при 2:1. Устраивала и ничья.

- «Краснодар» впервые попал в групповой этап Лиги чемпионов. Это значительный шаг вперед?

- Прогресс есть. Но я думаю, что клуб еще года три назад мог попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Еще с той командой, а не с этой. Но в любом случае пройти за 12 дет путь от второй лиги до основной стадии главного еврокубка – это серьезное достижение.

- Какая команда сильнее: та, которую тренировали вы, или нынешняя?

- Если я скажу, что сильнее была та, это будет некорректно, ведь сейчас «Краснодар» попал в Лигу чемпионов. Поэтому не сравнивал бы. И та команда была сильной, и эта становится сильной. Причем мы еще не видели настоящий «Краснодар» из-за травм ведущих игроков. Тот же Кабелля год не играл, только выходит на оптимальный уровень. Много пропустил Виктор Классон. И так далее.

- Рады за Сергея Галицкого?

- Конечно. Представляю его ощущения. Я всегда относился к нему с большим уважением.

- Какие сейчас должны быть цели у «Краснодара»?

- На чемпионат – попасть в двойку и побороться за золотые медали. А в Лиге чемпионов будет сложно. Надо смотреть жеребьевку.

- Кого из грандов хотели бы видеть в соперниках «Краснодара»?

- Хоть ребята и говорят, что им бы получить «Ювентус» или «Барселону», я бы хотел, чтобы наша команда имела хоть какой-то шанс на выход из группы, поэтому предпочел бы получить из каждой корзины самого слабого соперника. Но пройти дальше в любом случае будет очень сложно.