«Краснодар» вылетел из ЛЕ, Россия может опуститься в рейтинге УЕФА, Большунов без медали в спринте

Россия по итогам сезона рискует потерять седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. Сейчас у нас 38,382 балла. У идущих следом Нидерландов стало 38,000 после побед «Аякса» над французским «Лиллем» -2:1 и ПСВ над греческим «Олимпиакосом» с тем же счетом. Дальше прошел только «Аякс», однако если бывший клуб Квинси Промеса наберет два очка, этого будет достаточно для того, чтобы голландцы поднялись на строчку выше.

Последний наш представитель в еврокубках не смог ничего толкового создать впереди. За весь матч «Краснодар» нанес два удара в створ ворот, так что результат абсолютно закономерен. В текущем сезоне в 26 играх основной стадии еврокубков клубы РПЛ одержали всего одну победу. Грустная статистика.

«Краснодар» бесславно завершил выступления в Лиге Европы , проиграв и во втором матче 1/16 финала загребскому «Динамо» - 0:1. В первой встрече, напомним, «быки» дома уступили со счетом 2:3. Единственный мяч в Хорватии был забит на 31 минуте Милошем Оршичем, которого гости оставили без присмотра в районе 11-метровой отметки. После этого российской команде для выхода в следующий этап надо было забивать трижды. Но вчера это было непосильной задачей для подопечных Мурада Мусаева.

В 1/8 финала вышли «Аякс», «Динамо» Киев, «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Милан», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Славия» Прага, «Рома», «Янг Бойз», «Олимпиакос», «Рейнджерс», «Вильярреал», «Мольде», «Гранада».

ЦСКА вызвал Помазуна на замену Акинфееву

ЦСКА в первом после возобновления чемпионата страны туре не сможет рассчитывать на своего капитана вратаря Игоря Акинфеева и центрального защитника Игоря Дивеева. Оба игрока не сыграют против «Локомотива» 27 февраля. По официальной информации, у футболистов симптомы ОРВИ, они проходят дополнительные обследование. Однако, как сообщает источник, речь идет о коронавирусе. По этой же причине армейцы потеряли второго голкипера Владислава Торопа, который ранее не попал в заявку на кубковый матч со «СКА-Хабаровском».

ЦСКА в такой форс-мажорной ситуации вынужден вернуть из аренды в «Урале» Илью Помазуна. В соглашении с екатеринбуржцами есть пункт о возможности досрочного возвращения вратаря.

Промес заявил, что он русский сердцем

Квинси Промес 25 февраля официально стал спартаковцем, подписав контракт с клубом на 3,5 года. После этого в разговоре с прессой бывший хавбек «Аякса» подчеркнул, что находится в хорошей форме и готов сразу играть. «Я вернулся, чтобы побеждать. Неважно, кто находится на первом месте. Вызов для меня интересный и для команды тоже. Когда в первый раз пришел сюда, сказал, что уйду, когда мы станем чемпионами. Мы сделали это и взяли Суперкубок. Сейчас мечты сбываются, я вернулся в клуб и могу сказать болельщикам снова, что уйду, когда мы опять станем чемпионами», - без лишней скромности отрекламировал себя голландец.

Потом Квинси поиграл немного на публику, заявив, что сердцем он русский. А также вспомнил о своей российской статистике: «Сейчас я за «Спартак» забил 66 голов и сделал 33 голевых передачи. Следующий гол будет сотым по системе гол плюс пас. Надеюсь, это случится в ближайшее воскресенье».

Норвегия взяла весь пьедестал в мужском спринте на ЧМ

На стартовавшем чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе вчера прошли два спринта. В мужском Александр Большунов и Сергей Устюгов вышли в финал, однако не смогли добраться до медалей. Весь пьедестал достался норвежцам. Трио скандинавов убежало в небольшой отрыв, очень мощно отработав последний подъем. Золото завоевал Йоханнес Клэбо, серебро - Эрик Вальнес, бронзу - Ховард Таугбель. Большунов в финишном створе был уже статистом и только четвертый. Устюгов пятый. Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, а Александр Терентьев в четвертьфинале. Клэбо стал первым лыжником в истории, кому удалось дважды подряд выиграть спринт на ЧМ.

У женщин все было еще печальнее для российской команды. Наши девушки завершили выступления на стадии четвертьфинала. Наталья Непряева после перелома руки не успела набрать лучшую форму. Юлия Белорукова-Ступак засиделась в своем забеге за соперницами и пришла лишь третьей. Татьяну Сорину-Алешину сбило с толку падение финки, и она пошла в прямом смысле не той дорогой, что стоило потери драгоценных секунд. Христина Мацокина также не отобралась в полуфинал. Чемпионкой стала шведка Йонна Сундлинг, уверенно выигравшая финальный забег. Норвежка Майкен Фалла второе место получила только после фотофиниша – словенской лыжнице Анамария Лампич не хватило для серебра каких-то сантиметров.

Сегодня на ЧМ день без гонок. А в субботу два скиатлона: в 13.45 (мск) у женщин (7,5 + 7,5 км) и в 15.30 у мужчин (15 + 15 км).

ЦСКА – «Спартак» уже в первом туре

В КХЛ на Западе определилась суперпара в первом раунде плей-офф. ЦСКА, досрочно ставший победителем конференции, будет играть со «Спартаком». Красно-белые вчера уступили в Москве «Сибири» 2:3 в овертайме и после побед «Северстали» и минского «Динамо» лишились шансов подняться с восьмого места. Серия стартует 3 марта. В четырех матчах нынешнего сезона команда Олега Знарка смогла выиграть только раз у подопечных Игоря Никитина.

Еще одна пара стала известна на Востоке. занявший первое место «Ак Барс» встретится с нижегородским «Торпедо», которое застолбило за собой восьмую строчку таблицы конференции.