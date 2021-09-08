Алексей Сорокин: Бюджет финала Лиги чемпионов будет утвержден до конца текущего года

Бюджет финала футбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге, будет утвержден до конца года. Об этом ТАСС сообщил глава оргкомитета решающего матча турнира Алексей Сорокин.

«Я пока не могу назвать бюджет на финал. Мы сейчас обсуждаем это с Минспортом, эти цифры уточняются. Это будет несопоставимая сумма с чемпионатом Европы. Она будет намного меньше. Бюджет обязательно будет утвержден в этом году», - сказал Сорокин.

Санкт-Петербург получил право принять финал Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного клубного турнира в сезоне 2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большая часть игр плей-офф в сезоне 2019/20 были сыграны в формате «Финал восьми», что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Таким образом, финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.