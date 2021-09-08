Сборная Бельгии обыграла команду Белоруссии в матче отбора ЧМ-2022 благодаря голу Прата

Сборная Бельгии нанесла поражение команде Белоруссии (1:0) в гостевом матче 6-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе победителей гол забил полузащитник Деннис Прат. Хавбек «Лестера» отличился на 33-й минуте.

После этой победы Бельгия набрала 16 очков в шести встречах и лидирует в турнирной таблице группы Е. Белоруссия занимает четвертое место. У нее три очка в пяти играх.

В следующем матче Бельгия сыграет дома против Эстонии 13 ноября. Белоруссия 8 октября на выезде встретится с Эстонией.

ЧМ-2022

Отборочный раунд

Группа Е

6-й тур