Кержаков взял вину на себя из-за игры «Нижнего Новгорода» в первом тайме

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями после матча седьмого тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1). Он заявил, что первую половину команда проиграла из-за его ошибок.

«Все валилось из рук? В принципе, так и было, это была моя недоработка, - сказал Кержаков в эфире канала «Матч премьер».

0:1 было только благодаря самоотверженности ребят, это оставило нам шансы. Во втором тайме мы увидели, что под давлением оборона «Динамо» хуже играет, и мы выпустили еще одного игрока в атаку. Это принесло свои плоды. Мы стали играть ромбом, если коротко».

На 13-й минуте Денис Макаров вывел хозяев вперед. На 61-й минуте Тимур Сулейманов не смог реализовать пенальти. После этого гостям удалось забить дважды - отличились Игорь Горбунов и Николай Калинский.

Сине-белые после матча седьмого тура остались на четвертом месте, имея в активе 13 очков. Подопечные Александра Кержакова после сенсационной победы поднялись на десятое место с восемью баллами. Следующий матч команда Сандро Шварца проведет против «Сочи» на выезде, а «Нижний» встретится с тульским «Арсеналом».