Арбитр Федотов считает необоснованными обвинения Стукалова в адрес судей после матча с «Сочи»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал претензии главного тренера «Уфы» Игоря Стукалова к судейству. Стукалов считает, что «Сочи» забили два мяча после нарушения правил.

«Не увидел никаких ошибок судьи в засчитанных голах «Сочи», о которых говорит главный тренер «Уфы». В случае со вторым голом, к которому возникли вопросы у тренера гостей, их игрок упал сам и даже сам немного цеплял соперника. В третьем голе со штрафного я вообще не понял их вопросов — всё было по делу. Это всё проблемы «Уфы», у них уже просто агония», - передает слова Федотова «Чемпионат».

Отметим, что в концовке встречи у «Уфы» был удален Юрий Журавлев.

Благодаря этой победе «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку таблицы РПЛ. «Уфа», у которой пять очков, осталась на 13-й позиции.

В восьмом туре РПЛ подопечные Федотова сыграют дома с «Динамо». Встреча состоится 19 сентября. «Уфа» днем ранее примет «Химки».