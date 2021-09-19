Мостовой сравнил Агаларова с Кержаковым

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой пояснил, почему Гамида Агаларова часто сравнивают с бывшим нападающим «Зенита» Александром Кержаковым.

«Вчера в игре с «Химками» минут 20 Агаларова не было видно на поле, но он нападающий. Потом взорвался. Вот почему некоторые сравнивают его с Кержаковым. Его тоже могло быть не видно. Но все же с Кержаковым его рано сравнивать. Помимо того, что он забивал, Александр носился как угорелый. У Агаларова пока этого нет. Сейчас у него преимущество в том, что все свои моменты он реализовывает», - приводит слова Мостового «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Агаларов забил восемь голов и отдал одну результативную передаче в восьми играх за «Уфу». Всего же на счету 21-летнего форварда 34 мяча и восемь голевых передач в 101 матче за всю карьеру.