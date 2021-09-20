«Беспрецедентное скотство». Кавазашвили высказался о дерби «Спартака» и ЦСКА

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Встреча, прошедшая 20 сентября на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась победой армейцев с минимальным счетом 1:0.

«Беспрецедентное скотство. Других слов у меня нет. Команда просто плохо играет в футбол. ЦСКА тоже ничем особенным не отметился, но «Спартак» находится на дне. Витория не знает, что делать с командой. Нет ни одного лидера на поле, никто не способен взять на себя игру. А этот рыженький мальчик (Кофрие — прим. «Советский спорт») хорошо играл весь матч, я бы не стал делать его крайним», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.

Отметим, что на 76-й минуте гости отличились забитым мячом, однако гол форварда Квинси Промеса был отменен из-за офсайда. После просмотра VAR решение главного арбитра встреча Сергея Карасева было подтверждено.

Добавим, что в добавленное ко второму тайму время Заболотный был удален с поля, получив вторую желтую карточку.