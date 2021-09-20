Руй Витория - об отставке: Слухи - часть нашей работы

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Руй Витория считает нормальным слышать слухи о его возможной отставке. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Что касается моего положения, конечно, это было непросто с самого начала, - сказал Витория. - Я давно тренирую, если говорить сейчас о слухах, ничего хорошего не будет. Мне просто нужно хорошо выполнять свою работу, главное - оставаться сосредоточенным, а слухи - это часть нашей работы. Ничего страшного, бывает.»

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.

Отметим, что на 76-й минуте гости отличились забитым мячом, однако гол форварда Квинси Промеса был отменен из-за офсайда. После просмотра VAR решение главного арбитра встреча Сергея Карасева было подтверждено.

Добавим, что в добавленное ко второму тайму время Заболотный был удален с поля, получив вторую желтую карточку.