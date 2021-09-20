Акинфеев повторил достижение Семака по количеству проведенных матчей против «Спартака»

Вратарь Игорь Акинфеев в 35-й раз в карьере принял участие в главном московском дерби чемпионата России.
Вратарь ЦСКА повторил рекорд по количеству матчей со «Спартаком», принадлежащий нынешнему главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.
В играх с участием Акинфеева армейцы одержали 19 побед при шести ничьих и десяти поражениях (голы 56–39).
Зафиксированный в понедельник «сухарь» оказался для Акинфеева 12-м в противостоянии со «Спартаком».
Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.