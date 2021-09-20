Акинфеев повторил достижение Семака по количеству проведенных матчей против «Спартака»

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.

Зафиксированный в понедельник «сухарь» оказался для Акинфеева 12-м в противостоянии со «Спартаком».

В играх с участием Акинфеева армейцы одержали 19 побед при шести ничьих и десяти поражениях (голы 56–39).

Вратарь ЦСКА повторил рекорд по количеству матчей со «Спартаком», принадлежащий нынешнему главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Вратарь Игорь Акинфеев в 35-й раз в карьере принял участие в главном московском дерби чемпионата России.

Отметим, что на 76-й минуте гости отличились забитым мячом, однако гол форварда Квинси Промеса был отменен из-за офсайда. После просмотра VAR решение главного арбитра встреча Сергея Карасева было подтверждено.

Добавим, что в добавленное ко второму тайму время Заболотный был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».