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21 сентября 20:50
автор: Александр Поволоцкий

Вячеслав Колосков: Еще непонятно попадет ли Глушаков в окончательный состав сборной России

Ранее бывший форвард «Спартака» Никита Баженов заявил о желании полузащитника бесплатно играть за красно-белых.

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал попадание хавбека «Химок» Дениса Глушакова в расширенный список футболистов, которые вызваны в состав сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022 в октябре.

«Он потихоньку возвращается в ту форму, которая была у него в чемпионский год, но это не факт, что она сохранится. Давайте подождем. Ну что за фигура Глушаков, зачем из него делают второго Месси? Пусть в «Химках» играет, он же попал в сборную из «Химок». Денис там себя нашел и пускай в подмосковном клубе себя проявляет. Пока еще он в расширенном списке (сборной России), еще непонятно попадет ли Глушаков в окончательный», — цитирует Колоскова «РБ-Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне Глушаков забил шесть мячей в восьми матчах. Денис делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

Напомним, что сборной России предстоят игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).

источник: «РБ-Спорт»
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