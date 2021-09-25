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25 сентября 19:14
автор: Александр Поволоцкий

Колосков - о проведении еще одного ЧМ в России: Идея неплохая, реальность туманная

В этом году Санкт-Петербург принимал несколько матчей чемпионата Европы-2020.

Первый президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести в стране еще один чемпионат мира по футболу.

«Идея-то неплохая. Мы готовы провести еще ни один чемпионат мира. Но реальности в этом маловато, потому что в 2022-м Катар, в 2026-м Мексика, США и Канада. Реальность туманная. Если будет возможность — проведем на высочайшем уровне, даже сомнений никаких не может быть. Но так часто в одной стране не проводят чемпионат мира», — цитирует бывшего функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2018 году Россия в первый и пока последний раз принимала турнир в 11 городах. Наша команда под руководством Станислав Черчесов вышла в 1/4 финала, где уступила в серии пенальти Хорватии.

Чемпионаты мира проводятся с 1930 года раз в четыре года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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