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Кафанов объяснил, почему Лунев включен в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
27 сентября 23:44
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РФС

Кафанов объяснил, почему Лунев включен в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

В итоговый список попали четыре голкипера.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, чем руководствовался при включении вратаря «Байера» Андрей Лунева в итоговый состав национальной команды на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Отметим, что 29-летний футболист не провел ни одного матча за немецкий клуб в текущем сезоне. После шести туров «Байер» занимает второе место в бундеслиге, пропустив вперед лишь «Баварию».

«Отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре. Если еще учесть, что и уровень партнёров в «Байере» очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную», — приводит слова специалиста пресс-служба РФС.

Добавим, что из вратарей в список также попали: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин») и Матвей Сафонов («Краснодар»).

Сборная России 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет в гостях со Словенией. После шести туров подопечные Карпина идут на втором месте в таблице (13 очков), уступая Хорватии по разнице мячей.

источник: РФС
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