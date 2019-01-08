Олег Романцев: Тренеры «Спартака» понимают, что могут заменить Самедова, Попова и Ананидзе - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 18:36Источник: «РИА Новости»

Олег Романцев: Тренеры «Спартака» понимают, что могут заменить Самедова, Попова и Ананидзе

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал уход из команды полузащитников Александра Самедова, Ивелина Попова и Жано Ананидзе.

- Если руководители и тренеры «Спартака» приняли решение расстаться с этими футболистами, то они, наверное, понимают, что их можно заменить. У всех было очень мало игрового времени, может быть, это была одна из причин их ухода.

Станут ли потерей эти футболисты, сказать трудно. Этот вопрос лучше задать тренерскому штабу, им лучше знать, кого они видят на их месте. В моей практике было так: прежде чем расстаться с игроком, сначала смотришь, кто будет играть на его месте, - приводит слова Романцева РИА «Новости».

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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