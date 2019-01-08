Анзор Кавазашвили: Думаю, что «Спартак» зря отпустил Еременко - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 20:53Источник: ТАСС

Анзор Кавазашвили: Думаю, что «Спартак» зря отпустил Еременко

Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили считает, что «Спартак» зря расторг контракт с финским полузащитником Романом Еременко.

- Я думаю, что «Спартак» зря отпустил Еременко. Если бы он после долгого перерыва сразу влился в основной состав и закрепился там, как он это сделал в ЦСКА, то думаю, что «Спартак» не отказался бы от его услуг. Но что-то у него не пошло, возможно, на него повлияло психологическое состояние в команде в целом, когда начался конфликт между Каррерой, Глушаковым и остальными, и из-за этого он расхлябано относился к игре и не сумел показать всю свою мощь, которую он показывал в ЦСКА до дисквалификации, - приводит слова Кавазашвили ТАСС.

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем.

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