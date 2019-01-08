Анзор Кавазашвили: «Спартаку» нужны футболисты, которые сразу войдут в основной состав

Футбол 08 января 2019 21:58 Источник: ТАСС

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белым» нужны игроки, которые сразу станут основными.

- Сложно сказать по фамилиям, кто именно сейчас нужен «Спартаку», потому что одному тренеру подходит один футболист, а второму - другой, у всех разный подход, но у меня есть надежда на то, что новый главный тренер «Спартака» со своим опытом и желанием сможет показать, что он очень хорошо умеет работать и не зря его позвали в такой топ-клуб.

Я надеюсь, что Олег Кононов пригласит кого-то более достойного и сделает команду еще лучше. «Спартак» умеет играть в техничный футбол, в касание, атаковать от обороны вперед, поэтому команде нужны именно такие футболисты, которые сразу войдут в основной состав и будут выполнять именно эти самые функции, - приводит слова Кавазашвили ТАСС.

Ранее стало известно, что «Спартак» расторг контракты с полузащитниками Романом Еременко и Ивелином Поповым, а также с защитником Марко Петковичем.