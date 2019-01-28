«Рубин» не стал комментировать информацию о трансфере Азмуна

Футбол 28 января 2019 16:12 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в другом клубе.

Ранее в СМИ сообщали, что иранский нападающий попал в сферу интересов «Андерлехта». Пресс-служба казанского клуба отказалась комментировать информацию.

«Новость эту не видел, комментировать ничего не могу», - цитирует представителя «Рубина» News.ru.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон» и бельгийский «Брюгге».

На данный момент Азмун выступает за сборную Ирана на Кубке Азии. На этом турнире форвард забил четыре мяча и является одним из лучших бомбардиров. 28 января Иран сыграет в полуфинале с командой Японии.

На счету 24-летнего Азмуна в нынешнем сезоне 17 матчей за «Рубин», в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость иранца оценивается в 9,5 млн евро.