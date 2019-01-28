«Рубин» не стал комментировать информацию о трансфере Азмуна - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол28 января 2019 16:12Источник: News.ruАвтор: Сметанникова Дарья

«Рубин» не стал комментировать информацию о трансфере Азмуна

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в другом клубе.

Ранее в СМИ сообщали, что иранский нападающий попал в сферу интересов «Андерлехта». Пресс-служба казанского клуба отказалась комментировать информацию.

«Новость эту не видел, комментировать ничего не могу», - цитирует представителя «Рубина» News.ru.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют леверкузенский «Байер», английский «Вулверхэмптон» и бельгийский «Брюгге».

На данный момент Азмун выступает за сборную Ирана на Кубке Азии. На этом турнире форвард забил четыре мяча и является одним из лучших бомбардиров. 28 января Иран сыграет в полуфинале с командой Японии.

На счету 24-летнего Азмуна в нынешнем сезоне 17 матчей за «Рубин», в которых он забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. Трансферная стоимость иранца оценивается в 9,5 млн евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#фк рубин#азмун сердар#фк андерлехт#Возможные трансферы#чемпионат бельгии по футболу#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта