Сергей Фурсенко: Продажа Паредеса – одна из самых успешных сделок в истории «Зенита»

Футбол 29 января 2019 13:57 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес подписал контракт с «ПСЖ» на 4,5 года.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал трансфер аргентинского футболиста в парижский клуб.

Ранее в СМИ сообщали, что «Зенит» получил за Паредеса 47 млн евро.

«Нами проведена одна из самых успешных сделок в истории «Зенита», хотя, как показал недавно опубликованный рейтинг, мы уже входим в топ-30 самых успешных коммерческих клубов в Европе. Паредес не только усилил «Зенит», но и сам прогрессировал, поэтому и стал возможным трансфер. Плюс ему удалось создать столь конкурентную среду, которая была так нужна российским игрокам перед домашним чемпионатом мира. Мы благодарны ему и желаем дальнейшего развития карьеры.

У нас нет практики озвучивать цифры, но могу сказать, что озвучиваемые цифры чуть занижены.

Понимаете, у нас новый амбициозный тренер, отечественный, чем мы гордимся. И мы должны ему помочь. А такие сделки позволяют провести качественную трансферную кампанию. И Ракицкий — первый пример», - цитирует Фурсенко сайт телеканала «360».

Накануне состав «Зенита» пополнил 29-летний украинский защитник Ярослав Ракицкий.