Александер Чеферин: Лучше проводить матчи без зрителей, чем не играть совсем

- Дело в том, что мы действительно мало что знаем. Мы ждем развития этой ужасной ситуации в мире, и в основном в Европе. Футбол не бывает без болельщиков ... определенно лучше играть с фанатами, чем без них.
Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что лучше проводить матчи без зрителей и показывать их по телевизору, чем не играть вообще. Это то, что нужно людям, потому что это приносит позитивную энергию в их дома, - приводит слова The Guardian со ссылкой на телеканал ZDF.
Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров.
Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений.
Позже УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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