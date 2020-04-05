Александер Чеферин: Лучше проводить матчи без зрителей, чем не играть совсем Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем не играть совсем.

- Дело в том, что мы действительно мало что знаем. Мы ждем развития этой ужасной ситуации в мире, и в основном в Европе. Футбол не бывает без болельщиков ... определенно лучше играть с фанатами, чем без них.

Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что лучше проводить матчи без зрителей и показывать их по телевизору, чем не играть вообще. Это то, что нужно людям, потому что это приносит позитивную энергию в их дома, - приводит слова The Guardian со ссылкой на телеканал ZDF.

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров.

Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений.

Позже УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.