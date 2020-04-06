СМИ: ФИФА продлит сезон-2019/20 на неопределенный срок

По информации The Athletic, ФИФА позволит футбольным властям каждой страны определять, когда кампании могут закончиться. Также международная федерация изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для игроков, чьи сделки истекают 30 июня.
Как отмечает издание, данные решения, вероятно, будут раскрыты в течение следующих 48 часов, и позволят ФИФА проявить максимальную гибкость, учитывая, что распространение коронавируса в каждой стране различно.
Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений.
Позже УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Отметим, что на 2021 год перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки.