СМИ: ФИФА продлит сезон-2019/20 на неопределенный срок - Советский спорт
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06 апреля 2020 15:09ФутболЕфимов Андрей

СМИ: ФИФА продлит сезон-2019/20 на неопределенный срок

ФИФА в ближайшее время должна подтвердить бессрочное продление сезона-2019/20 по всему миру.

По информации The Athletic, ФИФА позволит футбольным властям каждой страны определять, когда кампании могут закончиться. Также международная федерация изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для игроков, чьи сделки истекают 30 июня.

Как отмечает издание, данные решения, вероятно, будут раскрыты в течение следующих 48 часов, и позволят ФИФА проявить максимальную гибкость, учитывая, что распространение коронавируса в каждой стране различно.

Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений.

Позже УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Отметим, что на 2021 год перенесены чемпионат Европы и Кубок Америки.

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