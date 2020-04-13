УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы за три недели августа УЕФА может завершить соревнования Лиги чемпионов и Лиги Европы в течении трех недель августа.

По информации Daily Mirror, эта идея обсуждает в руководстве УЕФА, поскольку организация пытается найти решение своей текущей проблемы, связанной с пандемией коронавируса.

Отмечается, что при этом варианте предполагается, что европейские чемпионаты возобновятся к середине июня и завершаться в течении последующих шести недель.

Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Также организация на неопределенный срок отложила старт сезона-2020/21.

Кроме этого, в начале апреля УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.